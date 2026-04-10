Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO

Metro CDMX

Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 10 de abril de 2026.