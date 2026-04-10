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Qué es el acné queloideo nucal, padecimiento estético en la cabeza que muy pocos especialistas pueden curar

Esta enfermedad afecta la autoestima de quien la padece

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Plano medio de una mujer con abrigo color caqui y bufanda, agarrándose la cabeza con ambas manos y frunciendo el ceño en una vereda urbana con gente y edificios.
Conoce el acné queloideo nucal, padecimiento de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acné queloideo nucal afecta a personas que desarrollan lesiones elevadas y duras en la parte posterior del cuello.

Este padecimiento genera preocupación por su apariencia y por la dificultad de encontrar un tratamiento definitivo. Los especialistas identifican que no es un acné común ni responde igual a los tratamientos dermatológicos habituales, lo que complica el control de los brotes y la mejora estética.

El problema suele comenzar con pequeños granos que, al inflamarse y cicatrizar, dejan zonas engrosadas y rojizas. Estas lesiones tienden a evolucionar hacia queloides, que son cicatrices con exceso de tejido, y pueden provocar molestias como picazón o dolor.

El Dr. Alex González, cirujano especializado en implante capilar, contó en el podcast Pepe & Chema, que este padecimiento se compone por: “tumoraciones de la piel cabelluda que se forman partir del acné queloideo. Deformaciones impresionante en la piel cabelludo que llevan un protocolo muy detallado. Es asombrosos verlos, se ven como unas tumoraciones enormes en la parte de atrás. Son personas que sufren mucho en su aspecto y autoestima”.

Lesiones engrosadas y su evolución en la nuca

El acné queloideo nucal afecta en la autoestima de las personas. Youtube/drdustinportela
El acné queloideo nucal afecta en la autoestima de las personas. Youtube/drdustinportela

Las primeras manifestaciones aparecen como pápulas pequeñas en la región occipital. Estas lesiones pueden aumentar de tamaño y fusionarse entre sí, formando placas de tejido duro que afectan la piel de la nuca. No es raro que provoquen comezón intensa o sensación de tirantez, lo que lleva a los afectados a rascarse y agravar el cuadro.

El proceso inflamatorio favorece la formación de cicatrices queloides, conocidas porque el tejido crece más allá de la herida original y forma una superficie abultada. La presencia de vello grueso y el roce con camisas ajustadas o el uso constante de cadenas en el cuello pueden empeorar la lesión. Aunque no representa un riesgo vital, el aspecto de estas placas genera preocupación estética y afecta la confianza de quienes las padecen.

Algunos casos requieren cirugía para extirpar las placas más grandes, pero existe el riesgo de que la cicatriz vuelva a crecer de manera exagerada. El éxito depende de la experiencia del médico y de factores genéticos del paciente. Por esta razón, solo un grupo reducido de especialistas se dedica a tratar esta condición, con abordajes personalizados y seguimiento a largo plazo.

Recomendaciones y cuidados para evitar complicaciones

Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental evitar la manipulación constante de la zona afectada y no intentar remover los granos o costras en casa. Los expertos sugieren mantener la piel limpia y seca, usar ropa de cuello amplio y evitar objetos que puedan rozar la nuca. Algunos dermatólogos recomiendan cambiar la técnica de corte de cabello para reducir la irritación.

En las consultas médicas, los pacientes reciben indicaciones precisas sobre el uso de medicamentos y el seguimiento de los tratamientos. La constancia y la paciencia son claves, ya que la evolución suele ser lenta. El acné queloideo nucal requiere estrategias combinadas y vigilancia periódica para reducir la frecuencia de los brotes y mejorar el aspecto de la piel.

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