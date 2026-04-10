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Qué autos no circulan este sábado 11 de abril en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula Sabatino es un poco distinto al que se emplea entre semana

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Que un carro circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa. (Infobae/Jovani Pérez)
Que un carro circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de tomar las llaves, revisa si tu auto puede transitar por el Hoy No Circula Sabatino de este 11 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

Desde 2008 comenzó a aplicarse el Hoy No Circula Sabatino, es decir, va a cumplir sus primeros 15 años en funcionamiento; en tanto, la restricción vehicular entre semana inició en 1989, sumando más de 30 años de implementación.

El programa tiene como objetivo bajar los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de esta restricción vehicular sabatina en el Valle de México es un poco diferente al que se emplea de lunes a viernes.

Que un carro pueda circular o no en sábado en en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino: 11 de abril

Holograma: 1

Último dígito de la placa: par

Cabe mencionar que tampoco circulan los autos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que entre semana, los automóviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)
La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se mencionó anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su aplicación depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los carros con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los coches con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará solo a los vehículos con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los carros, incluidos aquellos que cuenten holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no aplica el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)
El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En la zona metropolitana se debe de verificar el coche dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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