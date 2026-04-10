Mundial 2026: Museo del Muralismo se pone artístico con el futbol

Mario Delgado y César Menchaca observan una obra de arte wixárika con motivos mundialistas en el Museo Vivo del Muralismo.

El Museo Vivo del Muralismo exhibe desde hoy obras monumentales del artista César Menchaca, reconocido por su promoción del arte wixárika, en el marco de actividades culturales del año mundialista.

La muestra, de acceso gratuito se podrá visitar en la calle de República de Argentina 28, Centro Histórico de Ciudad de México y está dirigida a estudiantes, docentes, autoridades escolares y público en general.

La exposición busca fortalecer el vínculo entre educación, arte y patrimonio cultural, en el marco de preparativos para el Mundial de futbol.

Mario Delgado y César Menchaca observan una obra de arte wixárika con motivos mundialistas expuesta en el Museo Vivo del Muralismo.

Las piezas exhibidas destacan por el uso de millones de chaquiras de cristal aplicadas a mano, técnica con la que Menchaca transforma la artesanía tradicional en arte contemporáneo monumental, integrando símbolos de profundo significado espiritual.

Entre las esculturas de gran formato se encuentran Flamingo, Balón Monumental (dos versiones), Botín México, Botín Messi, Playera Monumental y Cabeza de Catrín, detalló Gloria Angélica Falcón Martínez, directora del Museo Vivo del Muralismo (MVM).

Las obras, elaboradas con resinas y reciclaje de plásticos, reinterpretan el lenguaje visual wixárika y promueven la conciencia ambiental, al unir arte, espacio público y sostenibilidad.

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la exposición contribuye a “visibilizar el talento de los pueblos originarios y el trabajo de manos artesanas”, e invitó a la sociedad a visitarla para reforzar el sentido de pertenencia y el reconocimiento del patrimonio cultural mexicano.

El arte wixárika plasma historias

Este arte caracteriza a la comunidad indígena wixárika —llamada huichol fuera de México—, asentada principalmente en la Sierra Madre de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango.

Dicha expresión cultural constituye una práctica cotidiana y profundamente espiritual, donde la creación de esculturas y pinturas involucra la utilización de cuentas de colores y pinturas de hilo con símbolos variados que, según la tradición, encierran mensajes y referencias a los viajes espirituales de los wixárika en sus rituales chamánicos.

Cada escultura de cuentas huicholes inicia a partir de una base elaborada a mano en madera o papel maché. Posteriormente, los artistas aplican una capa de cera o resina y colocan cada cuenta de manera individual, formando patrones y figuras cuya interpretación depende del simbolismo wixárika. El sentido de estas obras trasciende lo decorativo y sus diseños se asocian a conceptos centrales dentro de la cosmovisión indígena.

Tanto wixárika como huichol son términos etnónimos para designar a este pueblo originario que habita la Sierra Madre Occidental. La distinción entre ambos nombres subraya la preferencia de la comunidad por ser identificada como wixárika, especialmente al interior de México.

La permanencia de la identidad wixárika —considerada una de las pocas que mantiene raíces prehispánicas sin mezclas documentadas desde la conquista— es reforzada en la actualidad mediante la transmisión de sus prácticas artísticas y rituales religiosos.

César Menchaca, promotor del arte wixárika

César Menchaca, artista plástico nacido en la Ciudad de México, colabora con familias de pueblos originarios, principalmente con los wixaritari, para crear obras que difunden la riqueza cultural del país. Hasta ahora, ha realizado más de 200 obras de gran formato.

Varios de los trabajos conjuntos entre Menchaca y comunidades originarias han llegado a exhibirse en espacios internacionales y nacionales destacados. Entre ellos destacan el Burj Khalifa en Dubái, el Cirque du Soleil en Montreal, además de recintos como la explanada del Palacio de Bellas Artes y la Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Las piezas, fruto de procesos complejos que involucran desde bocetaje y moldeado hasta embalaje colaborativo, representan uno de los puentes más visibles entre el arte contemporáneo mexicano y la tradición indígena.