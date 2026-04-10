México

Mundial 2026: Museo del Muralismo se pone artístico con el futbol

El arte wixárika se vuelve monumental con esta exposición

Guardar
Tres personas observan una escultura gigante de un torso verde con diseños prehispánicos y bandas tricolores sobre una base con el nombre 'Menchaca'
Mario Delgado y César Menchaca observan una obra de arte wixárika con motivos mundialistas en el Museo Vivo del Muralismo.

El Museo Vivo del Muralismo exhibe desde hoy obras monumentales del artista César Menchaca, reconocido por su promoción del arte wixárika, en el marco de actividades culturales del año mundialista.

La muestra, de acceso gratuito se podrá visitar en la calle de República de Argentina 28, Centro Histórico de Ciudad de México y está dirigida a estudiantes, docentes, autoridades escolares y público en general.

La exposición busca fortalecer el vínculo entre educación, arte y patrimonio cultural, en el marco de preparativos para el Mundial de futbol.

Dos hombres, uno con traje azul y otro con saco a cuadros, observan una gran escultura en forma de bota decorada con patrones coloridos wixárika
Mario Delgado y César Menchaca observan una obra de arte wixárika con motivos mundialistas expuesta en el Museo Vivo del Muralismo.

Las piezas exhibidas destacan por el uso de millones de chaquiras de cristal aplicadas a mano, técnica con la que Menchaca transforma la artesanía tradicional en arte contemporáneo monumental, integrando símbolos de profundo significado espiritual.

Entre las esculturas de gran formato se encuentran Flamingo, Balón Monumental (dos versiones), Botín México, Botín Messi, Playera Monumental y Cabeza de Catrín, detalló Gloria Angélica Falcón Martínez, directora del Museo Vivo del Muralismo (MVM).

Las obras, elaboradas con resinas y reciclaje de plásticos, reinterpretan el lenguaje visual wixárika y promueven la conciencia ambiental, al unir arte, espacio público y sostenibilidad.

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la exposición contribuye a “visibilizar el talento de los pueblos originarios y el trabajo de manos artesanas”, e invitó a la sociedad a visitarla para reforzar el sentido de pertenencia y el reconocimiento del patrimonio cultural mexicano.

El arte wixárika plasma historias

Este arte caracteriza a la comunidad indígena wixárika —llamada huichol fuera de México—, asentada principalmente en la Sierra Madre de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango.

Dicha expresión cultural constituye una práctica cotidiana y profundamente espiritual, donde la creación de esculturas y pinturas involucra la utilización de cuentas de colores y pinturas de hilo con símbolos variados que, según la tradición, encierran mensajes y referencias a los viajes espirituales de los wixárika en sus rituales chamánicos.

Cada escultura de cuentas huicholes inicia a partir de una base elaborada a mano en madera o papel maché. Posteriormente, los artistas aplican una capa de cera o resina y colocan cada cuenta de manera individual, formando patrones y figuras cuya interpretación depende del simbolismo wixárika. El sentido de estas obras trasciende lo decorativo y sus diseños se asocian a conceptos centrales dentro de la cosmovisión indígena.

Tanto wixárika como huichol son términos etnónimos para designar a este pueblo originario que habita la Sierra Madre Occidental. La distinción entre ambos nombres subraya la preferencia de la comunidad por ser identificada como wixárika, especialmente al interior de México.

La permanencia de la identidad wixárika —considerada una de las pocas que mantiene raíces prehispánicas sin mezclas documentadas desde la conquista— es reforzada en la actualidad mediante la transmisión de sus prácticas artísticas y rituales religiosos.

César Menchaca, promotor del arte wixárika

César Menchaca, artista plástico nacido en la Ciudad de México, colabora con familias de pueblos originarios, principalmente con los wixaritari, para crear obras que difunden la riqueza cultural del país. Hasta ahora, ha realizado más de 200 obras de gran formato.

Varios de los trabajos conjuntos entre Menchaca y comunidades originarias han llegado a exhibirse en espacios internacionales y nacionales destacados. Entre ellos destacan el Burj Khalifa en Dubái, el Cirque du Soleil en Montreal, además de recintos como la explanada del Palacio de Bellas Artes y la Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Las piezas, fruto de procesos complejos que involucran desde bocetaje y moldeado hasta embalaje colaborativo, representan uno de los puentes más visibles entre el arte contemporáneo mexicano y la tradición indígena.

Temas Relacionados

futbolMundial 2026artemuseosmexico-noticias

Más Noticias

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

La segunda parte del filme, el cual será dirigido por David Frankel, llegará a la pantalla grande este próximo jueves 30 de abril

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos

El grupo surcoreano se presentará en el Estadio GNP el 7, 9 y 10 de mayo

BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos

Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

El mexicano vuelve a entrenar con el Copenhague tras una lesión de rodilla, pero aún no hay certeza sobre su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

“Se les llamó y no fueron a sacar a las personas, al contrario, los apoyaron”: Doña Carlota señala corrupción en su caso

En el podcast Penitencia, María Carlota Alfaro compartió su experiencia tras ser acusada de homicidio luego de intentar recuperar su vivienda en el Estado de México

“Se les llamó y no fueron a sacar a las personas, al contrario, los apoyaron”: Doña Carlota señala corrupción en su caso

Sin favoritismos en el INE: Monreal defiende proceso de selección de consejeros

El legislador afirma que no ha tenido contacto con aspirantes y confía en la imparcialidad del comité evaluador

Sin favoritismos en el INE: Monreal defiende proceso de selección de consejeros
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula criminal de “El Licenciado”

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

ENTRETENIMIENTO

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos

El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro cumple 20 años y regresará a cines en México: dónde y cuándo verla

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

Yeri Mua responde si interpretaría a Lyn May en una bioserie de su vida: “Tengo mucho que hacer”

DEPORTES

Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

Isaac del Toro envía alentador mensaje tras su lesión: ¿cuándo podría volver a las competencias?

Campo Marte 26: todos los artistas confirmados, fechas y precios de boletos para el festival del Mundial 2026

Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Marcel Ruíz regresaría a jugar para enfrentar al América