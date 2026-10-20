Cierran puertos en el Golfo de México por Frente frío número 2 mientras ciclón Trudy pierde fuerza

People stand near a cordoned-off waterfront area as Hurricane Simon approaches Mexico's Pacific coast, in Puerto Vallarta, Mexico, October 10, 2026. REUTERS/Christian Ruano

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La Secretaría de Marina (Semar) mantiene cerrados varios puertos del Golfo de México debido a las condiciones adversas ocasionadas por el frente frío número 2, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Las restricciones incluyen puertos de Veracruz y Tabasco para embarcaciones mayores, mientras que las limitaciones para embarcaciones menores alcanzan también instalaciones marítimas de Tamaulipas y Campeche. La medida busca prevenir accidentes ante las fuertes rachas de viento y el oleaje elevado.

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Mientras las afectaciones se concentran en el oriente y sureste del país, Trudy continúa debilitándose y alejándose de las costas nacionales. El ciclón dejó de representar una amenaza directa para México, aunque sus remanentes todavía pueden favorecer nubosidad y oleaje en algunas regiones del Pacífico.

⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en Golfo de México debido a Evento de Norte Fuerte a muy fuerte.



🚢 Embarcaciones mayores:

▪️#Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado.

▪️#Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes.



🚤 Embarcaciones menores:

▪️#Tamaulipas: La… pic.twitter.com/udXgEX4ryQ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 20, 2026

¿Qué puertos están cerrados en el Golfo de México?

De acuerdo con el aviso de la Semar difundido por la CNPC, permanecen cerrados para las embarcaciones mayores los siguientes puertos:

Veracruz

Puerto de Veracruz

Coatzacoalcos

Alvarado

Tabasco

Dos Bocas

Frontera

Sánchez Magallanes

Las restricciones para embarcaciones menores abarcan además diferentes puertos y zonas marítimas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

La CNPC pidió evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas, pesqueras y ribereñas. La reapertura de cada instalación dependerá de la evolución del viento, el oleaje y las condiciones determinadas por las capitanías de puerto.

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La situación operativa puede cambiar durante el día, por lo que pescadores, prestadores de servicios turísticos, tripulaciones y empresas navieras deberán consultar directamente los avisos de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.

Frente frío número 2 provoca viento y oleaje elevado

El frente frío número 2 permanecerá estacionario sobre el norte de la península de Yucatán durante este martes 20 de octubre.

El sistema interactuará con canales de baja presión localizados sobre el occidente del Golfo de México y el interior del país, además de la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos.

Su masa de aire polar asociada provocará viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 70 km/h, en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y Golfo de Tehuantepec.

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La intensidad del viento disminuirá gradualmente durante el transcurso del día. Sin embargo, las rachas iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios, además de dificultar la navegación.

En cuanto al estado del mar, se pronostican olas de 2 a 3 metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Yucatán y el Golfo de Tehuantepec.

También se espera oleaje de entre uno y dos metros en los litorales de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Trudy se aleja de México y pierde fuerza

Trudy comenzó a debilitarse después de alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante su recorrido frente a las costas del Pacífico mexicano.

Para el lunes 19 de octubre ya había descendido a tormenta tropical y se desplazaba hacia el oeste, alejándose paulatinamente del territorio nacional. Sus vientos máximos sostenidos se habían reducido a 95 km/h.

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El reporte matutino del SMN correspondiente a este martes ya no incluye a Trudy entre los sistemas activos que generan efectos importantes sobre México, señal de que su influencia directa disminuyó.

No obstante, las autoridades mantienen vigilancia sobre el Pacífico debido a una nueva zona de baja presión que presenta condiciones para convertirse en otro ciclón tropical.

Vigilan posible nuevo ciclón al sur de Chiapas

El SMN reportó una zona de baja presión con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

El sistema se localiza aproximadamente a 580 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 16 km/h.

Aunque todavía no cuenta con la circulación necesaria para ser clasificado como depresión tropical, podría organizarse durante los próximos días. Su evolución será vigilada ante la posibilidad de que refuerce la entrada de humedad hacia el sur del país.

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Clima en México: ¿dónde lloverá hoy martes 20 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Veracruz.

También habrá lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Oeste de Tabasco

Noreste de Oaxaca

Norte de Chiapas

Las lluvias serán fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Chihuahua, oeste de Durango, sureste de Tamaulipas, costa de Jalisco, Colima, centro de Michoacán y sureste de Guerrero.

Se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, norte de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo.

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En Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro se pronostican lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y desbordamientos de ríos o arroyos.

Temperaturas mínimas y máximas para este martes

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz.

En contraste, durante la tarde habrá temperaturas máximas de 35 a 40 grados en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, noreste de Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Ante las lluvias y condiciones marítimas adversas, la CNPC pidió seguir las recomendaciones de las autoridades locales, evitar cruzar zonas inundadas y respetar los cierres de puertos hasta que existan condiciones seguras para la navegación.