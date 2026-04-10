Mexicanos viajan al extranjero para competir en campeonato internacional de robótica

concurso de robótica Edomex Houston FIRST Championship 2026 Nucleólicos

Con orgullo y dedicación, el equipo mexiquense de robótica “Nucleólicos”, campeones nacionales del FIRST Lego League, representará al Edomex y al país en el FIRST Championship 2026, que se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo en Houston, Texas.

En este evento internacional, los estudiantes competirán con equipos provenientes de más de 60 países, consolidando su lugar entre los mejores talentos jóvenes en ciencia y tecnología.

Este logro refleja el impulso a las vocaciones científicas y tecnológicas en el Estado de México, donde el aprendizaje se vincula con la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades clave para el futuro.

Talento joven que trasciende fronteras

concurso de robótica Edomex Houston FIRST Championship 2026 Nucleólicos (especial)

El equipo “Nucleólicos” está conformado por 10 estudiantes de segundo y tercer grado de la Escuela Secundaria Oficial No. 0012 “Héroes de la Independencia”, ubicada en Toluca.

Bajo la guía de coaches y mentores certificados, los jóvenes han desarrollado habilidades en robótica, programación, pensamiento lógico y trabajo colaborativo, elementos esenciales para destacar en competencias de alto nivel.

Uno de los pilares del equipo es su coach, Roberto Hernández Garduño, quien fue reconocido como Mejor Coach de la Temporada durante el evento nacional UNEARTHED 2026, realizado en Monterrey. El mentor destacó que este resultado es fruto del esfuerzo conjunto entre estudiantes, docentes y familias, así como del acompañamiento constante de la comunidad escolar.

Trayectoria de excelencia en robótica

concurso de robótica Edomex Houston FIRST Championship 2026 Nucleólicos

El equipo “Nucleólicos” cuenta con una sólida trayectoria de 18 años participando en competencias de robótica, donde ha obtenido resultados destacados tanto a nivel nacional como internacional.

Este historial los posiciona como un referente del talento estudiantil mexiquense en el ámbito científico y tecnológico.

Su clasificación al FIRST Championship 2026 no solo representa un logro deportivo o académico, sino también una oportunidad para demostrar el potencial de la educación pública cuando se apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación desde edades tempranas.

Crece la robótica educativa en el Estado de México

Crecimiento de la robótica en el Edomex, hay 202 clubes distribuidos en sus 125 municipios (Gob. Edomex)

En los últimos años, el programa FIRST Lego League ha tenido un crecimiento significativo en la entidad. De acuerdo con autoridades educativas, la participación estudiantil se ha duplicado, pasando de mil a más de 2 mil estudiantes en tan solo dos años.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), en conjunto con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), en colaboración con la Fundación Robotix.

Actualmente, el Estado de México cuenta con 202 clubes de robótica distribuidos en sus 125 municipios, lo que representa un crecimiento notable respecto a los 100 clubes que existían en 53 municipios hace apenas dos años. Esta expansión ha permitido fortalecer una red estatal de participación estudiantil en ciencia y tecnología, acercando estas disciplinas a más jóvenes.

La participación del equipo “Nucleólicos” en el FIRST Championship 2026 es un ejemplo del impacto positivo que tiene la inversión en educación científica y tecnológica. Además, pone en alto el nombre de México en escenarios internacionales donde la innovación y el conocimiento son clave para el desarrollo global.