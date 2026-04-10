Doña Carlota acusa que autoridades apoyaron a invasores: “Se les llamó y no fueron a sacar a las personas”

La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Luego de ser liberada bajo medidas cautelares tras enfrentar un proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, María Carlota Alfaro Quintana, conocida en redes sociales como Doña Carlota, brindó una entrevista para narrar lo que sucedió desde su perspectiva aquel 1 de abril de 2025, cuando, con revolver en mano, agredió a un grupo de personas que había invadido una vivienda propiedad de su hija en el municipio de Chalco.

Durante el podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, Doña Carlota dio el testimonio directo sobre el despojo de su vivienda en el Estado de México y la reacción de las autoridades.

En la entrevista, relató que tras denunciar la ocupación ilegal, no recibió apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“Se les llamó y no fueron a sacar a las personas. Al contrario, los apoyaron. Entonces, debe de haber corrupción ahí”, señaló.

El relato remarca su percepción de abandono por parte de las instituciones.

Doña Carlota también sostuvo que la corrupción en las alcaldías y ministerios públicos permite que este tipo de delitos continúe y muchas familias queden expuestas.

“Una corrupción muy fuerte en las alcaldías. Y mientras haya esos corruptos ahí trabajando, la delincuencia no se va a acabar. Y ahorita me tocó a mí, la otra vez le va a tocar a otro y estamos bailando en la tabla del jabonero todos”, afirmó Doña Carlota.

El 1 de abril de 2026, un año después del ataque, la señora fue liberada bajo régimen de libertad condicional tras la colocación de un brazalete y el pago de una fianza, decisión justificada por el deterioro de su salud derivada por por diabetes e hipertensión.

El proceso penal continúa abierto y no ha sido absuelta de los cargos.

Declaraciones sobre su decisión de actuar armada

La detención de Doña Carlota por parte de agentes de la fiscalía mexiquense fue grabada por un vecino. Foto: X, nacholozano- FGJEM

El caso de Doña Carlota tomó repercusión nacional en abril de 2025, tras la difusión del video donde dispara y la posterior detención para ser acusada de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa tras disparar contra un grupo de personas que ocupaban su vivienda, provocando la muerte de dos y lesiones a un menor.

La también conocida como “Abuela sicaria”, explicó que actuó por miedo y desesperación, ante amenazas directas y la ausencia de apoyo institucional y explicó por qué decidió portar un arma al intentar recuperar su vivienda.

Aclaró que el arma estaba en la casa desde hacía años y la tomó por temor: “Dije: esa gente es asesina también. Nos van a querer matar y siquiera llevar con qué defendernos, ¿no?’ Por eso me la llevé, de ahí nunca la había agarrado en mi vida.”

Sostuvo que la situación era de vida o muerte y que no vio otra alternativa ante la falta de intervención de las autoridades.

Crítica estructural y propuesta vecinal

El testimonio de Doña Carlota expone su percepción de impunidad y complicidad institucional en el caso.

Adicionalmente, la señora invitó a cuidarse entre vecinos: “Que los vecinos entre vecinos se cuiden, si hay protección entre nosotros mutua, no va a suceder fácilmente esto”.

Así lucía Doña Carlota cuando fue presentada por agentes de la FGJEM. Crédito: Archivo

Por otra parte, en la entrevista hay una intervención por parte de su hijo, quien explica que la familia presentó una denuncia ante la FGJEM y no se les hizo caso, razón por la que tuvieron que ir armados, aunque recalca que eso no justifica la acción.

El caso, expuesto en el podcast Penitencia, ilustra las presuntas consecuencias del despojo de viviendas en México y la desconfianza extendida hacia las instituciones responsables.

La experiencia de Doña Carlota evidencia la desesperación de quienes no encuentran respaldo estatal y la urgencia de exigir mejores prácticas institucionales.