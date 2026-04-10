Cuál es el precio de los boletos para el Pulso GNP 2026 en su fase 1

El festival musical confirmó a Caifanes y Robbie Williams como headliners (AP/Aurea Del Rosario) (REUTERS /Ritzau Scanpix)

El festival Pulso GNP 2026 confirma su regreso el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro y revela un cartel encabezado por Robbie Williams y Caifanes. La preventa de boletos inicia el 14 de abril a las 11:00 horas, exclusiva para Banamex.

La alineación incorpora propuestas nacionales e internacionales como Bruses, Deorro, DLD, Electrify, Fobia, José Madero, Kevin Kaarl, Kevis & Maykky, La Texana, La Gusana Ciega, Los Claxons, Malcriada, NSQK, Orqueska y Travis, lo que incrementa la expectativa entre los aficionados de la región.

El festival se distingue por reunir a miles de asistentes cada año y por ofrecer, además de conciertos, experiencias gastronómicas, zonas de descanso y actividades culturales. El evento mantiene un enfoque incluyente, con áreas accesibles y medidas de seguridad para todos los públicos.

Cuánto cuestan los boletos

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Las entradas para la primera etapa del festival se pusieron a la venta con un costo de $2,240 pesos para la zona general y $4,485 pesos para la sección VIP, ambos montos ya incluyen los cargos por servicio.

En festivales de este tipo, los organizadores suelen manejar una política de precios escalonados. Esto significa que los boletos suben de precio según avanza la demanda y se agotan los cupos de las fases previas.

Quienes buscan asistir al evento deben considerar que esta primera ventana de venta representa la mejor oportunidad para obtener boletos a un precio más bajo. Una vez agotados los lugares de la Fase 1, se activarán nuevas etapas con precios superiores para las mismas zonas.

3 canciones de Robbie Williams que queremos escuchar en su set en el Festival Pulso GNP

Robbie Williams vuelve a México. Difusión.

El Festival Pulso GNP confirma a Robbie Williams como su principal atractivo este 2026. El cantante británico regresa a territorio mexicano con un repertorio que los asistentes esperan escuchar completo.

Entre las canciones más solicitadas por sus seguidores destaca “Angels”, tema que suman millones de reproducciones en plataformas digitales. El público mexicano suele pedirla en cada concierto, convirtiéndola en uno de los momentos centrales del show.

Además, “Feel” se perfila como otra de las piezas infaltables en el setlist, pues la interpretación en vivo de esta canción suele provocar una reacción inmediata entre los asistentes.

Por último, “Rock DJ” aparece como la favorita para animar la recta final del festival. El tema, lanzado en 2000, se mantiene como un clásico de las presentaciones de Williams y suele marcar el cierre de sus conciertos. El cantante británico incluye estos éxitos en la mayoría de sus actuaciones recientes y sus seguidores en México esperan escucharlas este año en Querétaro.