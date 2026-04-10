México

Cuál es el precio de los boletos para el Pulso GNP 2026 en su fase 1

Esto es lo que te vas a gastar si quieres ver a Caifanes y Robbie Williams

Guardar
El festival musical confirmó a Caifanes y Robbie Williams como headliners (AP/Aurea Del Rosario) (REUTERS /Ritzau Scanpix)
El festival musical confirmó a Caifanes y Robbie Williams como headliners (AP/Aurea Del Rosario) (REUTERS /Ritzau Scanpix)

El festival Pulso GNP 2026 confirma su regreso el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro y revela un cartel encabezado por Robbie Williams y Caifanes. La preventa de boletos inicia el 14 de abril a las 11:00 horas, exclusiva para Banamex.

La alineación incorpora propuestas nacionales e internacionales como Bruses, Deorro, DLD, Electrify, Fobia, José Madero, Kevin Kaarl, Kevis & Maykky, La Texana, La Gusana Ciega, Los Claxons, Malcriada, NSQK, Orqueska y Travis, lo que incrementa la expectativa entre los aficionados de la región.

El festival se distingue por reunir a miles de asistentes cada año y por ofrecer, además de conciertos, experiencias gastronómicas, zonas de descanso y actividades culturales. El evento mantiene un enfoque incluyente, con áreas accesibles y medidas de seguridad para todos los públicos.

Cuánto cuestan los boletos

pulso gnp 2026 -México- 9 abril
(Instagram)

Las entradas para la primera etapa del festival se pusieron a la venta con un costo de $2,240 pesos para la zona general y $4,485 pesos para la sección VIP, ambos montos ya incluyen los cargos por servicio.

En festivales de este tipo, los organizadores suelen manejar una política de precios escalonados. Esto significa que los boletos suben de precio según avanza la demanda y se agotan los cupos de las fases previas.

Quienes buscan asistir al evento deben considerar que esta primera ventana de venta representa la mejor oportunidad para obtener boletos a un precio más bajo. Una vez agotados los lugares de la Fase 1, se activarán nuevas etapas con precios superiores para las mismas zonas.

3 canciones de Robbie Williams que queremos escuchar en su set en el Festival Pulso GNP

Robbie Williams vuelve a México. Difusión.
Robbie Williams vuelve a México. Difusión.

El Festival Pulso GNP confirma a Robbie Williams como su principal atractivo este 2026. El cantante británico regresa a territorio mexicano con un repertorio que los asistentes esperan escuchar completo.

Entre las canciones más solicitadas por sus seguidores destaca “Angels”, tema que suman millones de reproducciones en plataformas digitales. El público mexicano suele pedirla en cada concierto, convirtiéndola en uno de los momentos centrales del show.

Además, “Feel” se perfila como otra de las piezas infaltables en el setlist, pues la interpretación en vivo de esta canción suele provocar una reacción inmediata entre los asistentes.

Por último, “Rock DJ” aparece como la favorita para animar la recta final del festival. El tema, lanzado en 2000, se mantiene como un clásico de las presentaciones de Williams y suele marcar el cierre de sus conciertos. El cantante británico incluye estos éxitos en la mayoría de sus actuaciones recientes y sus seguidores en México esperan escucharlas este año en Querétaro.

Temas Relacionados

Robbie WilliamsCaifanesPulso GNPPulso GNP 2026mexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Hay grandes cambios para la dinámica semanal

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Las medidas ordenadas buscan salvaguardar la integridad de la denunciante en medio del proceso seguido por instancias estatales y judiciales

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Según el reporte oficial, en conjunto los tres sitios tienen una dimensión de mil cien metros cuadrados

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso, pero desactiva los comentarios en redes

La familia del joven cantante vive el tercer aniversario luctuoso en medio de litigios y distancia pública

Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso, pero desactiva los comentarios en redes

Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este viernes: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este viernes: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a sujetos que daban apoyo logístico y de seguridad a avionetas

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula criminal de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso, pero desactiva los comentarios en redes

Boda de Un Tal Fredo: exhiben que la decoración continúa en Cuatro Ciénegas tres semanas después

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

DEPORTES

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Selección de Estados Unidos: así se reconfiguró el ataque rumbo al Mundial 2026 por la ausencia de Agyemang

Duelo entre América y Rayados: este es el joven mexicano al que ambos buscan fichar

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista