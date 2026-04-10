Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: cierre total en carretera Tuxpan- Tampico, Veracruz

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

En el estado de Sinaloa , continúa el cierre parcial de circulación por presencia de personas, en la carretera Culiacán-Los Mochis , a la altura de la caseta de cobro “Cuatro Caminos”.

La Guardia Nacional informó que sigue la presencia de personas cerca de la caseta de cobro “El Pisal” en la carretera Los Mochis – Culiacán.

En Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 048+300, de la carretera Tuxpan- Tampico .

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