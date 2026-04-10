Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: cierre total en carretera Tuxpan- Tampico, Veracruz

En Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 048+300, de la carretera Tuxpan- Tampico.
Vía alterna: carretera interestatal San Sebastián-Naranjos.
La Guardia Nacional informó que sigue la presencia de personas cerca de la caseta de cobro “El Pisal” en la carretera Los Mochis – Culiacán.
En el estado de Sinaloa, continúa el cierre parcial de circulación por presencia de personas, en la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de la caseta de cobro “Cuatro Caminos”.
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