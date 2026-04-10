México

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: cierre total en carretera Tuxpan- Tampico, Veracruz

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vías de comunicación del país.

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14:01 hsHoy

En Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 048+300, de la carretera Tuxpan- Tampico.

Vía alterna: carretera interestatal San Sebastián-Naranjos.

13:40 hsHoy

La Guardia Nacional informó que sigue la presencia de personas cerca de la caseta de cobro “El Pisal” en la carretera Los Mochis – Culiacán.

13:23 hsHoy

En el estado de Sinaloa, continúa el cierre parcial de circulación por presencia de personas, en la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de la caseta de cobro “Cuatro Caminos”.

13:16 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

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