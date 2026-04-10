Así fue como el CJNG se fortaleció en Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles

Foto: Cuartoscuro

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Michoacán durante el sexenio de Silvano Aureoles Conejo, periodo en el que el conflicto armado en la región se recrudeció y dejó a este grupo como uno de los grandes triunfadores en la disputa territorial, según diversos medios.

La desarticulación de las autodefensas y la fragmentación de los grupos locales generaron un escenario propicio para que el CJNG y sus aliados avanzaran en zonas estratégicas de Tierra Caliente, incluso en municipios como Buenavista, Tepalcatepec, Apatzingán y Aguililla.

La desaparición de las autodefensas y la expansión criminal

A partir de febrero de 2016, el gobierno federal, respaldado por Silvano Aureoles, anunció el fin de las autodefensas que habían surgido en respuesta a la violencia de Los Caballeros Templarios. El desmantelamiento de estas fuerzas civiles provocó que muchos exintegrantes formaran sus propios grupos criminales o se integraran a organizaciones ya existentes. Durante este proceso, el CJNG intensificó su presencia en la región y comenzó a disputar el control de rutas de trasiego y extorsión agrícola.

La ausencia de una fuerza civil autónoma permitió que los cárteles locales, como Los Viagras, y el propio CJNG, consolidaran alianzas temporales para enfrentar a rivales o ampliar su dominio. Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, surgió como figura clave en la organización de Los Viagras, mientras que el CJNG elevó la violencia para tomar el control de rutas estratégicas.

FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), led by Nemesio Oseguera, known as “El Mencho,” pose for a photo at an undisclosed location in Michoacan state, Mexico, July 1, 2021. REUTERS/Stringer/File Photo

Negación oficial y escalada de violencia

Durante su administración, Silvano Aureoles negó reiteradamente la presencia del CJNG en Michoacán y atribuyó los enfrentamientos a disputas entre cárteles locales. No obstante, el CJNG realizó ataques armados y forjó alianzas coyunturales con grupos delictivos para avanzar en la región.

Acusaciones de colusión y salida de Aureoles

El exlíder de autodefensas, Gregorio López Gerónimo, acusó a Silvano Aureoles de tolerar el fortalecimiento de cárteles y tener vínculos con figuras como César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, líder de Los Blancos de Troya y aliado del CJNG y Los Viagras. Tras concluir su sexenio en septiembre de 2021, la Fiscalía de Michoacán identificó presuntos actos de colusión y enriquecimiento ilícito vinculados al exgobernador, quien presuntamente salió del país con apoyo logístico del CJNG.

En noviembre de 2024, imágenes revelaron la presencia de fuerzas combinadas entre el CJNG y Los Viagras en Tierra Caliente, con equipo táctico y mensajes en los que prometían “paz” para la región. La consolidación del CJNG en Michoacán se dio en un entorno donde la autoridad fue señalada de complicidad y omisión.

Cabe destacar que actualmente Silvano Aureoles cuenta con una ficha roja en la Interpol para capturarlo, pues recientemente se dio a conocer que habría escapado del país, presuntamente a Estados Unidos, con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación.