México

Sheinbaum confirma que hay ‘ficha roja’ en la Interpol para detener a Silvano Aureoles que huyó del país con ayuda del CJNG

La presidenta de México señaló que no se tiene más información sobre el caso que lo que ya se conoce públicamente

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El fiscal Carlos Torres Piña señaló que, de manera extraoficial, se ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como posible facilitador de la salida de Aureoles del país. FOTO: ARCHIVO/DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM
El fiscal Carlos Torres Piña señaló que, de manera extraoficial, se ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como posible facilitador de la salida de Aureoles del país. FOTO: ARCHIVO/DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que no hay más información sobre el presunto escape de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, fuera del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo que ya se sabe públicamente.

“Solamente la información que se hizo pública ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán, y los detalles ya los puede dar el Gabinete de Seguridad, pero lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer, como ustedes saben tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, dijo la mandataria.

Aseguró que hay una ficha roja, que significa que participa la Interpol y Migración para que en cualquier lugar del mundo donde esté y donde haya colaboración con México, pueda ser detenido.

Silvano Aureoles habría escapado de México con ayuda del CJNG

Cabe destacar que el pasado jueves se dio a conocer que el exgobernador de Michoacán, quien es buscado por las autoridades, habría escapado del país con ayuda del CJNG.

Esto, de acuerdo con declaraciones del propio Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, quien señaló que Aureoles habría sido ayudado por la delincuencia organizada y de manera específica nombró al grupo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Sheinbaum dijo que no hay más información que la que se conoce de manera pública.
Sheinbaum dijo que no hay más información que la que se conoce de manera pública.

“Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo del 2025, quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco fue este grupo delincuencial del Cártel Jalisco y es quienes ayudan a trasladarse al norte del país y muy probable fuera del país”, dijo.

¿Por qué se busca a a Aureoles?

Silvano Aureoles es buscado por su presunta responsabilidad en la masacre de Arantepacua (municipio de Nahuatzen) del 5 de abril de 2017, lo cual resultó en el arresto arbitrario 38 personas y la muerte de cuatro.

El caso derivó en una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles. Además, el exmandatario estaría ligado con actividades de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

“Lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar la ficha", dijo en conferencia de prensa el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El actual gobernador también destacó que conseguir justicia para el caso de Arantepacua es un tema prioritario.

Además, Ramírez Bedolla dijo que todo apunta a que el exmandatario estatal se esconde en Estados Unidos.

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