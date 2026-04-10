México

Así fue como Doña Carlota obtuvo el arma con la que atacó a sus despojadores en el Edomex

En el podcast Penitencia, la mujer acusada de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa relató cómo obtuvo el revolver que usó

Guardar
Carlota Edomex Chalco
Foto: Fiscalía Edomex

El 1 de abril de 2025, María Carlota Alfaro Quintana, mejor conocida como Doña Carlota se vio envuelta en un hecho que capturó la atención a nivel nacional, cuando disparó contra un grupo de personas que ocupaban la vivienda de su hija en Chalco, Estado de México.

Aquel enfrentamiento entre familias dejó un saldo de dos personas fallecidas y un menor de edad herido, además de diversos integrantes de ambos bandos tras las rejas.

El caso abrió un debate social sobre el despojo de propiedades, la respuesta institucional y la decisión de armarse en situaciones de extrema tensión.

La propia Doña Carlota explicó en el podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, cómo surgió la decisión de portar un arma y cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a utilizarla ese día.

Según el testimonio, el contexto familiar y la percepción de amenaza fueron determinantes en su accionar.

La historia del arma, guardada durante años en su domicilio, y su uso en un momento de desesperación, forman parte central de la narrativa de Doña Carlota en la entrevista, realizada tras su liberación el pasado 1 de abril de 2026, luego de que un juez dictara prisión domiciliaria, justificada el deterioro de salud que tiene la señora por diabetes e hipertensión.

El origen de la pistola en la familia

En las declaraciones, recogidas por este medio, Doña Carlota relata que la pistola llegó al hogar tras un episodio anterior de violencia:

“Tenía yo una pistola que hace tiempo me la compró mi esposo, porque tuvimos un problema cuando Arturo -hijo de de Carlota- estaba chiquito", declaró.

En una ocasión anterior, una banda de la colonia atacó a la familia y Arturo, uno de los hijos de Doña Carlota, resultó herido de bala. Ante esa situación, la familia se encontró sin medios para defenderse, según el testimonio.

La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Nada más corrimos, lo llevamos al médico, los amigos lo cargaron. Y entonces mi esposo dice: ‘Toma, por si un día se ofrece, pues ya ni modo, para de tener con qué defendernos’”.

Según Doña Carlota, el revolver permaneció guardado durante varios años, hasta los hechos de abril de 2025.

Saskia Niño de Rivera también preguntó sobre el origen de otra arma involucrada en el enfrentamiento, que habría sido utilizada por su hijo “Lalo”. Frente a esta consulta, Doña Carlota respondió que probablemente esa pistola también se encontraba guardada en el lugar desde hacía tiempo, aunque no tenía certeza sobre su procedencia, a diferencia del arma que ella portaba, de la cual aseguró que tenía muchos años en la vivienda.

Decisión de portar el arma ante el despojo

El día del incidente, Doña Carlota decidió llevarse la pistola al presentarse en la vivienda ocupada, ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México.

Doña Carlota relató que decidió llevarse el arma porque notó la presencia constante de las personas que ocupaban la vivienda y temía por su seguridad. Pensó que podían atacarla y consideró necesario contar con algún medio para defenderse.

Así fue captada Carlota cuando disparó contra los invasores de la vivienda de su hija. Crédito: Redes Sociales
Así fue captada Carlota cuando disparó contra los invasores de la vivienda de su hija. Crédito: Redes Sociales

“Bueno, nos van a querer matar y siquiera llevar con qué defendernos, ¿no?’ Por eso me la llevé, de ahí nunca la había agarrado en mi vida”, afirmó.

Según el testimonio, la decisión estuvo marcada por la preocupación por su seguridad y la de sus hijos, y la percepción de que no habría respuesta institucional.

Miedo, abandono y desenlace

El relato de Doña Carlota vincula directamente su accionar con su sentir, en el cual relata un presunto desamparo por parte de las autoridades.

En el podcast, expresó que intentó dialogar con los ocupantes, pero la situación se tornó tensa y hostil.

“La verdad, esa gente se me echó encima y yo dije, de aquí no vamos a salir vivos”, declaró.

Tras el incidente, expresó que sintió un profundo arrepentimiento por lo sucedido, aunque reconoció que en ese momento ya no había forma de cambiar lo que había hecho.

Su testimonio, registrado por Saskia Niño de Rivera en Penitencia, evidencia cómo la combinación de inseguridad, historia familiar y sensación de abandono institucional derivó en una decisión límite, cuyas consecuencias legales y personales aún enfrenta.

Temas Relacionados

Doña CarlotaCarlota NDespojoAsesinatosArmasPenitenciaEdomexFGJEMmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

El invento que revolucionó al mundo y la historia oculta detrás de la primera fotografía

Una placa casi oculta moviliza debates sobre la importancia de rescatar nuestros propios recuerdos familiares

El invento que revolucionó al mundo y la historia oculta detrás de la primera fotografía

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

La lesión de Luis Ángel Malagón obliga al Club América a buscar un nuevo portero para el Apertura 2026 y la directiva ya analiza nombres para reforzar el arco azulcrema

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Anuncian cierre de esta autopista cercana al AIFA por obras este día

Las afectaciones viales se realizarán por la noche, por lo que pidieron a la población extremar precauciones en sus traslados hacia el aeropuerto

Anuncian cierre de esta autopista cercana al AIFA por obras este día

Menstruación digna para mujeres privadas de la libertad, estos son los retos

Con la iniciativa se podría reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal

Menstruación digna para mujeres privadas de la libertad, estos son los retos

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

La hija mayor de los artistas asegura que su familia no sufrió ningún trauma tras la separación y celebra que mantienen una buena relación

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula criminal de “El Licenciado”

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

ENTRETENIMIENTO

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos

El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro cumple 20 años y regresará a cines en México: dónde y cuándo verla

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

DEPORTES

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista

Katia Itzel García en el Mundial 2026: este es el equipo de árbitras mexicanas que harán historia

Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

Isaac del Toro envía alentador mensaje tras su lesión: ¿cuándo podría volver a las competencias?