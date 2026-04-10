Así fue como Doña Carlota obtuvo el arma con la que atacó a sus despojadores en el Edomex

Foto: Fiscalía Edomex

El 1 de abril de 2025, María Carlota Alfaro Quintana, mejor conocida como Doña Carlota se vio envuelta en un hecho que capturó la atención a nivel nacional, cuando disparó contra un grupo de personas que ocupaban la vivienda de su hija en Chalco, Estado de México.

Aquel enfrentamiento entre familias dejó un saldo de dos personas fallecidas y un menor de edad herido, además de diversos integrantes de ambos bandos tras las rejas.

El caso abrió un debate social sobre el despojo de propiedades, la respuesta institucional y la decisión de armarse en situaciones de extrema tensión.

La propia Doña Carlota explicó en el podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, cómo surgió la decisión de portar un arma y cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a utilizarla ese día.

Según el testimonio, el contexto familiar y la percepción de amenaza fueron determinantes en su accionar.

La historia del arma, guardada durante años en su domicilio, y su uso en un momento de desesperación, forman parte central de la narrativa de Doña Carlota en la entrevista, realizada tras su liberación el pasado 1 de abril de 2026, luego de que un juez dictara prisión domiciliaria, justificada el deterioro de salud que tiene la señora por diabetes e hipertensión.

El origen de la pistola en la familia

En las declaraciones, recogidas por este medio, Doña Carlota relata que la pistola llegó al hogar tras un episodio anterior de violencia:

“Tenía yo una pistola que hace tiempo me la compró mi esposo, porque tuvimos un problema cuando Arturo -hijo de de Carlota- estaba chiquito", declaró.

En una ocasión anterior, una banda de la colonia atacó a la familia y Arturo, uno de los hijos de Doña Carlota, resultó herido de bala. Ante esa situación, la familia se encontró sin medios para defenderse, según el testimonio.

La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Nada más corrimos, lo llevamos al médico, los amigos lo cargaron. Y entonces mi esposo dice: ‘Toma, por si un día se ofrece, pues ya ni modo, para de tener con qué defendernos’”.

Según Doña Carlota, el revolver permaneció guardado durante varios años, hasta los hechos de abril de 2025.

Saskia Niño de Rivera también preguntó sobre el origen de otra arma involucrada en el enfrentamiento, que habría sido utilizada por su hijo “Lalo”. Frente a esta consulta, Doña Carlota respondió que probablemente esa pistola también se encontraba guardada en el lugar desde hacía tiempo, aunque no tenía certeza sobre su procedencia, a diferencia del arma que ella portaba, de la cual aseguró que tenía muchos años en la vivienda.

Decisión de portar el arma ante el despojo

El día del incidente, Doña Carlota decidió llevarse la pistola al presentarse en la vivienda ocupada, ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México.

Doña Carlota relató que decidió llevarse el arma porque notó la presencia constante de las personas que ocupaban la vivienda y temía por su seguridad. Pensó que podían atacarla y consideró necesario contar con algún medio para defenderse.

Así fue captada Carlota cuando disparó contra los invasores de la vivienda de su hija. Crédito: Redes Sociales

“Bueno, nos van a querer matar y siquiera llevar con qué defendernos, ¿no?’ Por eso me la llevé, de ahí nunca la había agarrado en mi vida”, afirmó.

Según el testimonio, la decisión estuvo marcada por la preocupación por su seguridad y la de sus hijos, y la percepción de que no habría respuesta institucional.

Miedo, abandono y desenlace

El relato de Doña Carlota vincula directamente su accionar con su sentir, en el cual relata un presunto desamparo por parte de las autoridades.

En el podcast, expresó que intentó dialogar con los ocupantes, pero la situación se tornó tensa y hostil.

“La verdad, esa gente se me echó encima y yo dije, de aquí no vamos a salir vivos”, declaró.

Tras el incidente, expresó que sintió un profundo arrepentimiento por lo sucedido, aunque reconoció que en ese momento ya no había forma de cambiar lo que había hecho.

Su testimonio, registrado por Saskia Niño de Rivera en Penitencia, evidencia cómo la combinación de inseguridad, historia familiar y sensación de abandono institucional derivó en una decisión límite, cuyas consecuencias legales y personales aún enfrenta.