La Secretaría de Transportes podrá participar en la construcción de hospitales y clínicas, así lo avaló la Cámara de Diputados

El PRI calificó como riesgoso otorgarle facultades a la SICT que no están en su naturaleza. (Crédito: Cámara de Diputados)

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum la cual integra la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en obras del sector salud.

El dictamen adiciona la fracción I al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual compete a las atribuciones de la SICT respecto a su injerencia en las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura de prestación de servicios hospitalarios. La propuesta fue enviada al Senado de la República para su efectos constitucionales.

Así quedó la reforma impulsada por Sheinbaum

Lo aprobado en San Lázaro incluye la construcción, rehabilitación y ampliación de establecimientos para servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Entre los puntos principales, la reforma establece:

La SICT podrá participar en proyectos de construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas.

La intervención de la Secretaría aplica para obras vinculadas a infraestructura, incluidas las destinadas a servicios de salud .

Toda participación será en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

En el régimen transitorio, el decreto señala que los recursos para estas acciones saldrán del presupuesto ya aprobado para la SICT. No se requerirán fondos adicionales ni aumentos en el presupuesto regularizable para este ejercicio fiscal ni los siguientes.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podrá participar en obras hospitalarias y clínicas a solicitud de autoridades federales. (Foto: IMSS)

El Ejecutivo Federal tendrá 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para ajustar el marco reglamentario y normativo necesario para aplicar la reforma.

Así fue el debate durante la sesión en la Cámara Baja

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, legisladores de todas las bancadas vertieron distintas opiniones sobre las adecuaciones propuestas para facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en proyectos de salud.

Sandra Patricia Palacios Medina, diputada de Morena, sostuvo que estos cambios permitirán a la SICT participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas vinculadas a infraestructura para servicios de salud.

Desde el PAN, Gerardo Ponce de León Valdés advirtió que, aunque la coordinación y el aprovechamiento de capacidades suenan razonables, la propuesta no delimita responsabilidades entre dependencias, no asigna recursos adicionales y carece de criterios claros para la solicitud de apoyo.

“Acompaño el dictamen, pero sin fingir que es perfecto”, señaló, y pidió reglas claras para la participación de la SICT, definición de responsabilidades técnicas y garantías de que otras áreas no quedarán desprotegidas por falta de recursos.

Por el PVEM, Carlos Enrique Canturosas Villarreal destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura estatal para garantizar servicios médicos funcionales y seguros, acordes con las exigencias actuales del sistema de salud.

José Luis Sánchez González, diputado del PT, expuso que la iniciativa tiene como objetivo permitir que cualquier persona, tenga o no seguridad social, pueda acudir al IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar para recibir atención médica.

Detalló que la llamada “universalización del servicio de salud” inicia inscripciones este 13 de abril y se implementará en 24 entidades federativas, con la meta de hacer efectivo el acceso a cualquiera de las instituciones.

Miguel Alejandro Alonso Reyes, del PRI, señaló como riesgoso otorgar estas nuevas facultades a la SICT, pues su función principal es la infraestructura carretera y logística, no la salud pública. Advirtió que la SICT carece de conocimiento clínico para identificar necesidades en hospitales o equipamiento médico.

Del lado de MC, Miguel Ángel Sánchez Rivera afirmó que el país necesita más hospitales, mejores clínicas y espacios dignos. Sostuvo que hablar de infraestructura de salud implica pensar en personas, no solo en edificios, y que el dictamen busca sumar capacidades y coordinar mejor para avanzar con mayor rapidez.