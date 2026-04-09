México

La influencer Jessica Esotérica ingresa a terapia intensiva tras crisis de salud

A través de sus cuentas oficiales, la creadora digital se despidió de sus seguidores antes de ser ingresada a un área restringida

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Mujer con cabello rubio corto, ojos muy maquillados y sonrisa, vistiendo una prenda superior oscura decorada con múltiples abalorios brillantes de colores sobre un fondo gris
La influencer Jessica Esotérica sonríe en un retrato, antes de su reciente internamiento en México por una crisis de salud. (Jessica Esotérica: Instagram)

Jessica Esotérica, reconocida vidente, tarotista e influencer trans, ha sido ingresada a un centro médico especializado en México luego de presentar una crisis de salud que la mantiene en terapia intensiva.

La noticia de su convalecencia fue dada a conocer a través de canales oficiales. “Familia bonita, les pido que me tengan en sus oraciones. Hoy me encuentro en el hospital, un poco delicada de salud, pero mi corazón está firme y confiada porque en Dios he puesto mi confianza”, se lee en un breve comunicado que fue acompañado por fotografías de su permanencia en la habitación de un hospital.

En otra publicación, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores e indicó que a partir de ese momento se concentraría en superar su desafío de salud.

“Gracias a todos los que han estado orando por mi salud. Sigo muy delicada. Gracias por sus mensajes de mucho amor, cariño y preocupación. Esperando pronto salir de este proceso. Cualquier información con Teresa Castillo. Sigo confiada en Dios”.
Pasillo de hospital con puerta de cristal y persona en uniforme médico. Se ve el texto "Familia recen por mi" con un emoji de manos en oración
Jessica Esotérica compartió un emotivo mensaje desde una clínica, solicitando oraciones a sus seguidores tras ser vista en un pasillo médico con el texto 'Familia, recen por mí'. (Jessica Esotérica: Instagram)

Crisis de salud previa

Los problemas de salud de la locutora surgen nueve meses después de haberse sometido a una cirugía reconstructiva de uno de sus senos.

Un accidente ocasionó la ruptura de un implante. Aunque el procedimiento no representaba un riesgo alto, una condición cardiaca preexistente complicó la cirugía. La influencer presentó arritmia durante el proceso, por lo que tuvo que ser inducida al coma para estabilizarla.

Hasta el momento, el entorno cercano de la celebridad de la radio no ha hecho declaraciones públicas sobre su estado de salud. Tampoco se han compartido detalles sobre la causa de sus crisis de salud.

Una figura en crecimiento

Jessica Esotérica ganó notoriedad principalmente en TikTok, donde suma más de 1.8 millones de seguidores. La creadora digital se enfoca en temas de ocultismo y amplía su alcance a través de un programa de radio.

En su cuenta se describe como “la Diva de la Radio 69.9fm”. Durante el programa responde dudas de seguidores con consultas de tarot. Algunas de sus predicciones se cumplen.

Su cercanía con el público y su presencia en la comunidad LGBT+ la llevan a participar en eventos del Mes del Orgullo en México. Recibe reconocimientos y coronaciones en varias ocasiones.

Actualmente, su comunidad digital sigue atenta a noticias sobre su salud. Su presencia en redes y en el ámbito esotérico es relevante.

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