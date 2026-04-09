La inflamación del hígado graso podría ser reducida con esta cantidad de agua bebida al día (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La hidratación adecuada es una herramienta clave para combatir la inflamación asociada al hígado graso, una enfermedad que afecta cada vez a más personas en México y el mundo.

Beber suficiente agua al día puede ayudar a reducir el avance de esta afección y proteger la función hepática, de acuerdo con recomendaciones de especialistas y publicaciones médicas internacionales.

¿Qué es el hígado graso y por qué representa un riesgo?

El hígado graso ocurre cuando se acumula más del 5 por ciento de grasa en las células del hígado. Aunque cierta cantidad de grasa es normal, un exceso puede provocar inflamación, daño celular y, con el tiempo, derivar en complicaciones graves como fibrosis, cirrosis o incluso cáncer hepático.

La variedad más común es la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), que no está relacionada con el alcohol y afecta tanto a adultos como a niños, generalmente vinculada a un estilo de vida sedentario, sobrepeso y mala alimentación.

El avance de esta condición puede llegar a una fase más peligrosa, denominada esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), donde la inflamación y el daño celular son más severos.

Qué cantidad de agua debe beberse al día para apoyar el tratamiento del hígado graso y disminuir la inflamación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Además, la EHGNA se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y problemas renales. Muchas veces, su diagnóstico se realiza en etapas avanzadas debido a la ausencia de síntomas claros en los primeros años.

¿Cuánta agua se debe tomar para reducir la inflamación?

Una de las recomendaciones más constantes para quienes buscan combatir el hígado graso y reducir su inflamación es mantener una hidratación adecuada. Según la revista Healthline y especialistas en nutrición, lo recomendable es beber al menos 8 vasos de agua al día, equivalente a aproximadamente dos litros.

El agua ayuda al hígado en las siguientes funciones:

Facilita la eliminación de toxinas y desechos del organismo.

Mejora la circulación sanguínea y la secreción de bilis, fundamentales para la digestión de grasas.

Favorece la disolución de nutrientes y el correcto funcionamiento de los procesos metabólicos.

Consumir menos de la cantidad recomendada puede dificultar la depuración de toxinas y aumentar el riesgo de inflamación y progresión de la enfermedad. La hidratación, por sí sola, no es una cura, pero sí un aliado importante dentro de un tratamiento integral.

¿Cuánta agua se debe tomar para reducir la inflamación? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas complementarias para el cuidado del hígado

El manejo del hígado graso debe ser integral y personalizado, bajo supervisión médica. Además de beber suficiente agua, los especialistas sugieren:

Dieta balanceada: Reducir azúcares añadidos, grasas saturadas y productos ultraprocesados. Priorizar frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables como las del aguacate, frutos secos y pescados grasos.

Actividad física regular: Realizar ejercicio ayuda a reducir la grasa corporal, mejora la sensibilidad a la insulina y detiene el avance de la enfermedad hepática.

Evitar el alcohol: Aunque la EHGNA no se asocia directamente al consumo de alcohol, este puede agravar el daño hepático y dificultar la recuperación.

Controlar enfermedades asociadas: Mantener bajo control padecimientos como diabetes, hipertensión y alteraciones del colesterol, que pueden empeorar el cuadro clínico.

Uso responsable de complementos alimenticios: Algunos productos naturales, como Fepa livergrass, son populares, pero la evidencia sobre su eficacia es limitada. Es fundamental no automedicarse ni usar suplementos sin aval profesional.

La importancia del seguimiento médico

El hígado graso puede tener diferentes grados de severidad y evolución. Por ello, es indispensable consultar a un especialista antes de modificar la dieta, el consumo de agua o incorporar suplementos a la rutina diaria. Un diagnóstico temprano y un plan de tratamiento personalizado pueden evitar complicaciones mayores.

La adecuada hidratación, junto con un estilo de vida saludable, representa un paso importante para combatir el hígado graso y reducir la inflamación, preservando la salud hepática y general a largo plazo. Siempre se debe priorizar la opinión y el seguimiento de un profesional en salud para asegurar el mejor pronóstico y calidad de vida.