México

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 9 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

Guardar
06:18 hsHoy

Pronostican lluvias muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca y persiste la onda de calor en varias regiones del país

Durante la madrugada del jueves se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con acumulados de 50 a 75 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se prevén precipitaciones fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México (norte y este) y Chiapas, así como chubascos y lluvias aisladas en entidades del centro, sureste, noreste y península de Yucatán.

El reporte del SMN indica que las condiciones serán generadas por canales de baja presión sobre el interior y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de una vaguada en altura en el noroeste.

Para el jueves, continuará la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas máximas alcanzarán 40 a 45 grados Celsius en el centro de Michoacán, noroeste de Guerrero, sur de Oaxaca y costa de Chiapas. Se esperan valores de 35 a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo.

Durante la mañana, las temperaturas mínimas descenderán a -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Zacatecas y Puebla.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como vientos de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 30 a 50 km/h en varios estados del centro y sureste.

El pronóstico también contempla oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, costas de Campeche y Yucatán, y mar de fondo en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Para el jueves se esperan lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; fuertes en Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; chubascos en Durango, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Michoacán.

Temas Relacionados

EN VIVOClimaMéxicoCDMXEstadosFrente fríoTemperaturaLluviasConaguaOnda de calormexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Recuperan cuerpo del tercer minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

Más de 300 rescatistas intensifican labores para localizar al último trabajador, que continúa desaparecido

Recuperan cuerpo del tercer minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

Con un “I can’t give up” hasta el infinito: The xx se despide de México y da inicio a su regreso mundial a los escenarios

Ocho años después de su última visita al país, el trio londinense eligió la CDMX para abrir su gira mundial, en medio de sold-outs y una profunda conexión

Con un “I can’t give up” hasta el infinito: The xx se despide de México y da inicio a su regreso mundial a los escenarios

¡Alerta de fraude! El mensaje de texto que está vaciando cuentas de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril

Las y los beneficiarios deben atender las recomendaciones oficiales

¡Alerta de fraude! El mensaje de texto que está vaciando cuentas de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril

Chispazo: todos los números ganadores del 8 de abril

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del 8 de abril

Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

El campeón mexicano forjó su camino alternando entrenamientos y trabajo familiar desde una edad temprana, hasta dedicarse por completo al deporte profesional

Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

COVID prolongado vinculado a riesgos para la salud cardíaca

COVID prolongado vinculado a riesgos para la salud cardíaca

Nuevo cuello uterino en chip podría revolucionar el tratamiento de las ITS

El kava herbal representa una amenaza creciente para la salud en EE. UU., advierten los CDC

Perseguían a un menor que circulaba en moto a alta velocidad y se refugió en la escuela: portaba un puñal

El Gobierno celebró la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares: “Devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”

INFOBAE AMÉRICA

Los jóvenes son los que más están yendo al cine, según un reciente estudio: “Valoran fuertemente el aspecto compartido y comunitario de la experiencia”

Los jóvenes son los que más están yendo al cine, según un reciente estudio: “Valoran fuertemente el aspecto compartido y comunitario de la experiencia”

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la justicia de Estados Unidos anuló su condena por narcotráfico

Hackers proiraníes amenazaron con mantener los ciberataques contra Estados Unidos e Israel pese al alto el fuego temporal acordado

Así fue cómo Deborah Santana puso fin a su matrimonio de 34 años con Carlos Santana

La doble vida de las células senescentes: por qué pueden ser aliadas de tumores o guardianas del cuerpo

DEPORTES

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

Tomás Etcheverry enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Pezzella volvió a jugar tras ocho meses de inactividad en el 1-1 de River ante Blooming: la razón por la que salió sobre el final

La lupa sobre la expulsión de Martínez Quarta a los cuatro minutos del duelo entre River Plate y Blooming: qué dice el reglamento