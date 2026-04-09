EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 9 de abril

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Pronostican lluvias muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca y persiste la onda de calor en varias regiones del país

Durante la madrugada del jueves se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con acumulados de 50 a 75 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se prevén precipitaciones fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México (norte y este) y Chiapas, así como chubascos y lluvias aisladas en entidades del centro, sureste, noreste y península de Yucatán.

El reporte del SMN indica que las condiciones serán generadas por canales de baja presión sobre el interior y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de una vaguada en altura en el noroeste.

Para el jueves, continuará la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas máximas alcanzarán 40 a 45 grados Celsius en el centro de Michoacán, noroeste de Guerrero, sur de Oaxaca y costa de Chiapas. Se esperan valores de 35 a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo.

Durante la mañana, las temperaturas mínimas descenderán a -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Zacatecas y Puebla.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como vientos de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 30 a 50 km/h en varios estados del centro y sureste.

El pronóstico también contempla oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, costas de Campeche y Yucatán, y mar de fondo en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.