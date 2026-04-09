¿En qué casos las vitaminas pueden ser tóxicas para el organismo?

Mientras algunos buscan prevenir enfermedades, el abuso de cápsulas puede terminar desencadenando problemas en órganos y hasta alterar la coagulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de vitaminas se asocia con la búsqueda de una mejor salud y prevención de enfermedades.

Sin embargo, especialistas alertan que tomar suplementos vitamínicos en exceso puede generar efectos adversos.

La intoxicación por vitaminas, conocida como hipervitaminosis, puede provocar desde molestias digestivas hasta daños en órganos vitales, dependiendo del tipo y la cantidad ingerida.

La automedicación y el uso sin supervisión médica aumentan el riesgo de complicaciones.

El consumo excesivo de vitaminas puede generar hipervitaminosis y provocar daños en órganos vitales si no se controla adecuadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En que casos las vitaminas pueden ser peligrosas, cuando se vuelven toxicas

Las vitaminas pueden ser peligrosas y volverse tóxicas cuando se consumen en dosis superiores a las recomendadas, especialmente en el caso de las vitaminas liposolubles: A, D, E y K, según señala información de Mayo Clinic.

Estas se almacenan en el hígado y tejidos grasos, por lo que su exceso no se elimina fácilmente y puede acumularse hasta niveles dañinos.

En este sentido, los casos en los que las vitaminas pueden ser tóxicas incluyen los siguientes:

Uso excesivo de suplementos: La toxicidad por vitaminas rara vez ocurre por el consumo de alimentos, pero sí puede presentarse cuando se toman suplementos en altas dosis de manera prolongada y sin supervisión médica.

Errores en la dosificación: Ingerir varias tabletas o cápsulas al día pensando que “más es mejor” incrementa el riesgo de toxicidad.

Combinación de varios productos: Tomar multivitamínicos junto con suplementos individuales de la misma vitamina puede causar sobredosis sin que la persona lo note.

Ejemplos de toxicidad por vitaminas

Vitamina A: Su exceso puede provocar visión borrosa, dolor de cabeza, mareo, náuseas, daño hepático y, en casos graves, caída de cabello y fracturas óseas.

Vitamina D: Dosis elevadas pueden causar hipercalcemia (aumento de calcio en sangre), lo que lleva a daño renal, náuseas, debilidad muscular y arritmias.

Vitamina E: Demasiada vitamina E puede interferir con la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragias.

Vitamina K: Aunque es menos común, el exceso puede afectar la función de anticoagulantes y provocar problemas en la coagulación.

Vitaminas hidrosolubles

Las vitaminas hidrosolubles (C y grupo B) suelen eliminarse por la orina, por lo que la toxicidad es menos frecuente. Sin embargo, tomar megadosis de vitamina B6 o vitamina C puede causar daños neurológicos (en el caso de B6) o malestares digestivos y cálculos renales (con vitamina C).

Especialistas advierten que la automedicación con suplementos vitamínicos sin supervisión médica incrementa el riesgo de efectos adversos y toxicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar suplementos de vitaminas de manera segura

Para tomar suplementos de vitaminas de manera segura, especialistas recomiendan seguir estas indicaciones:

Consulta a un profesional: Antes de iniciar cualquier suplemento, acude con un médico o nutriólogo para evaluar si realmente lo necesitas y cuál es la dosis adecuada según tu edad, estado de salud y alimentación.

Evita la automedicación: No te auto recetes ni tomes vitaminas solo por recomendación de amigos, familiares o publicidad. Cada persona tiene requerimientos distintos.

Lee las etiquetas: Revisa el contenido y las dosis en cada producto. Evita tomar varios suplementos que contengan las mismas vitaminas para no duplicar cantidades.

Respeta la dosis diaria recomendada: No excedas la cantidad indicada en la etiqueta del producto ni la recomendada por el especialista. Más no siempre es mejor.

Prefiere cubrir necesidades con alimentos: Prioriza una dieta balanceada y variada. Los suplementos solo deben usarse cuando la alimentación no cubre los requerimientos.

Ten cuidado con las vitaminas liposolubles: Las vitaminas A, D, E y K se acumulan en el cuerpo, por lo que el riesgo de toxicidad es mayor si se exceden las dosis.

Guarda los suplementos fuera del alcance de niños: Algunas presentaciones pueden parecer caramelos y provocar intoxicaciones accidentales.

Informa al médico sobre otros medicamentos: Algunas vitaminas pueden interactuar con fármacos y modificar su efecto.

Un uso responsable y supervisado disminuye los riesgos y garantiza que los suplementos cumplan su función de apoyar la salud.