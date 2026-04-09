México

Cuatro taxistas resultaron heridos tras ataque armado en supermercado de Tijuana

Un ataque con armas de fuego dejó a cuatro taxistas lesionados este miércoles en el estacionamiento de un supermercado de Villa del Campo en Tijuana. Tres de los conductores permanecen en estado crítico y uno más en condición grave

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Patrullas y cinta amarilla acordonan el estacionamiento donde ocurrió el ataque armado. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Patrullas y cinta amarilla acordonan el estacionamiento donde ocurrió el ataque armado. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Cuatro taxistas resultaron heridos tras un ataque con armas de fuego la tarde de este miércoles en el estacionamiento del supermercado Calimax, en la zona de Villa del Campo, al este de Tijuana. Los agresores dispararon contra los conductores mientras esperaban pasajeros, lo que dejó a tres de ellos en estado crítico y a uno más en condición grave, según reportó el medio Zeta Tijuana.

Uno de los taxistas lesionados fue identificado como Juan Carlos García, de 43 años. Junto a él, Laureano Xocoyote de 54, Pedro Alberto Jaramillo de 42 y Cristian Rafael Pelcastre de 29 recibieron atención médica tras el ataque. Las autoridades informaron que los heridos presentaron impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Los paramédicos trasladaron a tres de los conductores en estado crítico a hospitales de la ciudad, mientras que el cuarto permaneció bajo observación médica.

Tres de los taxistas permanecen en estado crítico

De acuerdo con datos de Zeta Tijuana, el ataque ocurrió alrededor de las 19:15 horas. Los responsables se aproximaron en un vehículo y abrieron fuego contra el grupo de taxistas, quienes se encontraban en el área de ascenso y descenso de pasajeros. En el sitio, los policías municipales y agentes estatales localizaron casquillos percutidos y acordonaron la zona para agilizar el levantamiento de pruebas.

El supermercado Calimax de Villa del Campo es un punto donde la presencia de taxis es constante por la afluencia de clientes. Testigos indicaron que los taxistas suelen esperar turnos en el estacionamiento, lo que facilitó que los agresores ubicaran a las víctimas.

Casquillos percutidos quedaron regados en el área de ascenso y descenso de pasajeros. (IA)
Casquillos percutidos quedaron regados en el área de ascenso y descenso de pasajeros. (IA)

La investigación se centra en la identificación de los agresores

Los agentes de la Agencia Estatal de Investigación recabaron testimonios de testigos y empleados del supermercado, además de revisar cámaras de seguridad del área. La Fiscalía del Estado solicitó a la ciudadanía cualquier dato que ayude a esclarecer el ataque. Las familias de las víctimas acudieron a los hospitales donde permanecen internados los taxistas.

La violencia contra choferes del transporte público ha aumentado en la ciudad durante el primer trimestre del año. El sector de Villa del Campo ya había registrado otros episodios violentos en semanas previas. Los taxistas de la zona habían advertido sobre la vulnerabilidad que enfrentan ante el incremento de hechos de este tipo.

La investigación continúa y la autoridad no descarta ninguna línea de trabajo para determinar el motivo del ataque armado en el estacionamiento del supermercado.

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