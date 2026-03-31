México

Mantienen esperanza de encontrar con vida a trabajadores atrapados en mina de Sinaloa tras 6 días de búsqueda

El primero de los cuatro mineros fue rescatado el lunes y ya se encuentra con su familia

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Búsqueda de mineros en Sinaloa
Los trabajos de búsqueda se han dificultado debido a la presencia de lodo. Foto: CNPC

El rescate de los tres trabajadores que permanecen atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, continúa bajo estricta vigilancia luego de seis días de búsqueda.

Luego de cumplir 136 horas de operación ininterrumpida desde el incidente ocurrido el 25 de marzo, las autoridades mantienen la esperanza de hallar con vida a los trabajadores que aún se encuentran en el yacimiento mineral.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este martes que el equipo de rescate ha recorrido 2.2 kilómetros de galerías subterráneas para acercarse a los puntos donde se presume que se encuentran los mineros.

Actualmente, la labor principal se centra en la extracción de agua acumulada en la parte más baja de la mina, utilizando una motobomba de 10 HP. El objetivo es acceder a una elevación natural ubicada después del tramo inundado, donde se cree que podrían estar los trabajadores.

Brindan acompañamiento a los familiares de mineros

Así luce el terreno de la mina de El Rosario, Sinaloa. Crédito: @rochamoya_
Así luce el terreno de la mina de El Rosario, Sinaloa. Crédito: @rochamoya_

Actualmente, tres mineros permanecen atrapados: Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, cuyos familiares reciben información constante y directa por parte de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien se encuentra en el sitio y supervisa las estrategias implementadas desde el Puesto de Comando Unificado.

Además, se les brinda atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

Cabe señalar que en las operaciones de búsqueda y rescate en la mina se cuenta con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades locales.

Desde el inicio del incidente, los equipos trabajan sin interrupción, operando las 24 horas del día y enfrentando condiciones adversas dentro de la mina, cuya profundidad lineal alcanza los 300 metros.

Para favorecer los trabajos de extracción, en el sitio se cuenta con un sistema de alarma para maniobras subterráneas con el objetivo de emitir avisos oportunos ante posibles riesgos y llevar a cabo la evacuación inmediata del lugar.

Primer minero fue rescatado el lunes

Labores de rescate en la mina Santa FE, Sinaloa. (Gobierno de México)
Labores de rescate en la mina Santa FE, Sinaloa. (Gobierno de México)

Fue durante los primeros minutos del lunes 30 de marzo que el equipo de rescate logró hallar y extraer con vida al primer minero atrapado, esto luego de más de 100 horas de trabajo ininterrumpido.

El trabajador fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, quien es originario del municipio de Angangueo en Michoacán.

Luego de encontrarse en la superficie, el minero fue trasladado vía aérea al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica, y tras ser dado de alta, las autoridades confirmaron que ya se encuentra en su domicilio y con su familia en condiciones óptimas de salud.

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