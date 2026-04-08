México

Sentencian a siete personas que secuestraron a un hombre y atacaron a policías en Jalisco

También les fue impuesta una multa de más de 200 mil pesos

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Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
Cuatro mujeres y tres hombres fueron condenados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Jalisco fueron sentenciadas a más de 18 años de prisión siete personas que fueron halladas culpables del delito de desaparición forzada en contra de un hombre, además, cuando elementos de seguridad acudieron al sitio fueron agredidos.

El 7 de abril, la Fiscalía de Jalisco informó sobre las condenas en contra de María de Jesús “N”, María Fernanda “N”, María Isabel “N”, Eréndira Guadalupe “N”, Sergio Onías “N”, Sergio “N” y Christian “N”.

La sentencia en contra de cuatro mujeres y tres hombres estuvo a cargo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. Durante un juicio oral, las autoridades judiciales determinaron la condena en contra de los sujetos e impusieron la sentencia y una multa correspondiente al pago de 268 mil pesos.

Asimismo, la reparación del daño se fijará en la etapa de ejecución de sentencia.

El reporte detalla que los hechos por los que las personas fueron sentenciadas sucedieron el 30 de agosto de 2021 en la colonia Quintas del Valle, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga.

(Fiscalía de Jalisco/Ilustrativa)
(Fiscalía de Jalisco/Ilustrativa)

En dicha ocasión, la víctima fue interceptada mientras se dirigía a su domicilio. Fue entonces cuando varios de los ahora sentenciados sometieron al hombre y lo llevaron a un departamento de un conjunto habitacional.

“Ya en el interior del inmueble, el masculino víctima fue agredido físicamente, amarrado y mantenido privado de su libertad, mientras los señalados realizaban acciones para impedir que pudiera pedir ayuda o escapar”, es parte del reporte de las autoridades.

Posterior a estas acciones agentes de la policía municipal llegaron al lugar y algunos de los implicados trataron de huir y hasta accionaron armas de fuego en contra de los uniformados, el ataque fue repelido por los efectivos y siguieron con la intervención.

Como resultado del operativo los agentes arrestaron a los siete individuos ahora condenados, además de que liberaron a la víctima.

Reportan hallazgo de fosa clandestina en Tlajomulco

Mientras que en otras acciones, el pasado 6 de abril el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó sobre el hallazgo de una fosa clandestina en Tlajomulco de Zúñiga.

Colectivo encuentra bolsas con restos humanos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
En el sitio había una máquina excavadoras (X/@GuerrerosJalisc)

El conectivo destacó que en el sitio había siete bolsas con restos de personas.

“Se localiza una fosa clandestina en un predio donde están construyendo un fraccionamiento, en el cual se habían omitido hallazgos de restos óseos, hoy se localizaron7 bolsas de cuerpos humanos resientes (sic). Esto en fraccionamiento balcones de Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga", compartieron a través de sus redes sociales.

En su publicación compartieron un video que muestra la zona que fue revisada, sitio en donde había una retroexcavadora.

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