¿Qué medicamentos están totalmente contraindicados si tienes hígado graso y se toman de forma común?

Ilustración en estilo holograma que muestra los órganos vitales del cuerpo humano con realismo y detalle anatómico impresionante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas toman paracetamol todos los días para aliviar fiebre o dolor. Se trata de uno de los analgésicos y antipiréticos más accesibles.

Sin embargo, su uso inadecuado representa un riesgo considerable para quienes tienen hígado graso, y para la población en general.

Especialistas advierten que el paracetamol es la principal causa de daño hepático inducido por medicamentos a nivel mundial, especialmente cuando se usa por encima de la dosis recomendada.

El papel del hígado y el peligro de los medicamentos de uso común

El hígado cumple funciones esenciales: filtra toxinas, regula el metabolismo y ayuda a digerir grasas. Procesa la mayoría de los medicamentos que entran al cuerpo. Cuando se abusa de estos fármacos, el órgano puede sobrecargarse, lo que lleva a daños que, en sus primeras etapas, no presentan síntomas notorios.

El paracetamol, también conocido como acetaminofén, se vende sin restricciones en farmacias y supermercados. Esta facilidad de acceso, sumada a la creencia de que es completamente seguro, ha provocado que su consumo no siempre esté supervisado por personal médico.

El papel del hígado y el peligro de los medicamentos de uso común

¿Por qué el paracetamol es riesgoso para el hígado graso?

El metabolismo del paracetamol ocurre casi en su totalidad en el hígado. Cuando se consume en exceso, el órgano convierte parte del medicamento en un compuesto llamado NAPQI (N-acetil-p-benzoquinoneimina), que es altamente tóxico.

Normalmente, el cuerpo neutraliza el NAPQI con glutatión, un antioxidante. Pero si la dosis supera la capacidad del hígado, el NAPQI daña las células hepáticas, lo que puede derivar en necrosis y, en casos graves, en insuficiencia hepática aguda.

La dosis máxima recomendada en adultos es de 4 mil miligramos al día. Superar ese límite puede causar intoxicación. El riesgo aumenta en personas que consumen alcohol o toman otros medicamentos con efectos hepatotóxicos, como algunos antibióticos o antiepilépticos.

Síntomas de daño hepático por medicamentos

El daño hepático por medicamentos puede presentarse de forma aguda o crónica. Los primeros síntomas suelen ser leves y poco específicos, lo que dificulta su detección temprana. Entre los signos de alerta más comunes se encuentran:

Fatiga inusual

Náusea o vómito

Dolor en la parte superior derecha del abdomen

Coloración amarilla de piel u ojos (ictericia)

Orina oscura

Heces de color claro

La presencia de uno o varios de estos síntomas tras consumir paracetamol debe motivar una consulta médica inmediata. Un diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones graves.

¿Por qué el paracetamol es riesgoso para el hígado graso? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros medicamentos contraindicados en hígado graso

Además del paracetamol, existen otros fármacos de uso común que pueden agravar el daño hepático:

Algunos antibióticos (como amoxicilina con ácido clavulánico)

Antiepilépticos (fenitoína, valproato)

Antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno), especialmente con uso prolongado

Medicamentos para la tuberculosis y ciertos antirretrovirales

La automedicación y la combinación de varios medicamentos sin asesoría médica aumentan el riesgo de toxicidad hepática.

Recomendaciones para personas con hígado graso

Autoridades sanitarias internacionales sugieren:

No exceder la dosis máxima de paracetamol

Evitar mezclar paracetamol con alcohol o con otros medicamentos hepatotóxicos

Consultar siempre a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento, incluso si los fármacos son de venta libre

Optar por alternativas no farmacológicas, como hidratación, reposo y técnicas de relajación para molestias leves

La fitoterapia y los tratamientos naturales solo deben emplearse bajo vigilancia médica, ya que algunas plantas también pueden resultar tóxicas para el hígado.

Uso responsable y consulta médica: la clave para proteger el hígado

El paracetamol es útil y seguro cuando se emplea según las indicaciones. Pero su abuso, especialmente en personas con hígado graso, puede derivar en daños severos, incluso mortales.

El consejo profesional resulta indispensable para evitar la automedicación y prevenir complicaciones. Ante cualquier síntoma sospechoso, la consulta médica oportuna es la mejor estrategia para proteger uno de los órganos más importantes del cuerpo.