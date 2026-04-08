Mario Delgado y Tatiana Clouthier buscan brindar educación a mexicanos fuera del país

Mario Delgado y Tatiana Clouthier refuerzan acciones entre la SEP y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Crédito: X/@mario_delgado

El titular de la SEP, Mario Delgado, anunció este 7 de abril una reunión con Tatiana Clouthier, responsable del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, para fortalecer la cooperación permanente en atención educativa a mexicanos fuera del país.

En el encuentro, Mario Delgado detalló que ambas instituciones colaboran en iniciativas como el intercambio de docentes en distintas regiones del mundo y la distribución de Libros de Textos Gratuitos con el objetivo de preservar la lengua y la identidad cultural de niñas, niños y jóvenes de origen mexicano en el extranjero.

La SEP subrayó la importancia de que la educación llegue a las comunidades mexicanas más allá de las fronteras, eliminando barreras como la distancia, según lo expresado por Mario Delgado en su cuenta de X.

A decir de Mario Delgado, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (presidido por Clouthier), es una “institución con la que tenemos una cooperación permanente para atender las necesidades educativas de nuestras y nuestros compatriotas más allá de las fronteras.”

SEP invertirá más de 30 millones de pesos en planteles del CONALEP

La convocatoria ECOEMS 2026 ya fue publicada para cursar bachillerato en CDMX y Estado de México (X/@SEP_mx)

En 25 planteles del Conalep ubicados en la Ciudad de México, se llevará a cabo una transformación integral gracias a una inversión de 37.5 millones de pesos destinada a renovar aulas, modernizar talleres, equipar con tecnología y reforzar la seguridad, como parte del programa La Escuela es Nuestra.

Esta medida, anunciada por Mario Delgado, responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo mejorar el entorno y las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes de Educación Media Superior.

La aplicación de 37.5 millones de pesos en el Conalep marca la primera inclusión de la Educación Media Superior en el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que anteriormente se enfocaba en Educación Básica. La SEP especifica que cada una de las comunidades escolares decidirá y ejecutará de manera autónoma las obras prioritarias conforme a las necesidades particulares de su plantel.

Director del Conalep detalla las obras que se realizarán en los planteles

Los recursos permitirán modernizar talleres, renovar aulas y equipar laboratorios del Conalep con tecnología actualizada y mobiliario nuevo. (Google Maps)

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, expone que las inversiones contemplan infraestructura hidráulica y sanitaria, la construcción de techumbres, la habilitación de espacios educativos adicionales y la instalación de sistemas de seguridad. Entre los dispositivos a instalar se incluyen videovigilancia, torniquetes y arcos detectores.

En la parte de equipamiento, los recursos permitirán adquirir computadoras, proyectores, herramientas especializadas y mobiliario, así como equipo técnico actualizado para talleres y laboratorios.

Las acciones buscan aportar condiciones óptimas para el aprendizaje y fortalecer la formación profesional. Rojas Navarrete detalla a la SEP que la intervención contempla la actualización de programas de estudio, la apertura de nuevas carreras y la colaboración con aliados estratégicos, enfocándose en desarrollar competencias digitales, habilidades lingüísticas y prácticas profesionales en el estudiantado.

Rojas Navarrete considera que, gracias a la mejora en infraestructura, equipamiento y actualización curricular, los jóvenes podrán “desarrollar habilidades acordes con las demandas del sector productivo”, lo que influirá en su desarrollo integral y aumentará sus posibilidades de inserción laboral.