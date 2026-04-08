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Línea 1 del Metro CDMX: así fue el momento en que explotó un vagón NM-22 en Salto del Agua

Personal del STC Metro atendió la emergencia y descartó posibles personas lesionadas por el incidente que se registró con uno de los vagones de reciente adquisición

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Captan el momento en el que explotó un vagón en Salto del Agua en la Línea 1 del Metro CDMX (Captura X)
Captan el momento en el que explotó un vagón en Salto del Agua en la Línea 1 del Metro CDMX (Captura X)

La tarde de este miércoles 8 de abril se registró una explosión en las instalaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el incidente ocurrió alrededor del mediodía en la estación Salto del Agua. A través de redes sociales se viralizó un video que captó el momento del chispazo.

De acuerdo con las imágenes, se puede observar que cuando el vagón entró a las instalaciones de la estación se originó un cortocircuito que rápidamente generó la presencia de fuego, y esto provocó el pánico de los usuarios. Incluso se puede ver que un policía de la estación desalojó a los pasajeros para evitar algún incidente.

Y es que, al momento de la explosión, las personas que estaban en el andén de espera salieron corriendo. En otro video se aprecia cómo lo vivieron los pasajeros que viajaban al interior del vagón que provocó el corto circuito, en vagón se llenó de humo y tuvieron que activar los sistemas de emergencia para la evacuación de los usuarios.

Usuarios vivieron momentos de terror cuando un vagón tuvo un chispazo al entrar a la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro CDMX, no se reportan heridos. Crédito:X/ @davosv2004

¿Qué dijo el STC Metro de la explosión en Salto del Agua en la Línea 1?

A través de redes sociales, el Metro CDMX compartió un comunicado al respecto y aclaró que pese al fuerte chispazo no se registraron personas lesionadas. De acuerdo con el personal del STC, el siniestro fue atendido de manera inmediata; los primeros reportes indican que el accidente fue por un objeto ajeno al sistema de vías.

“Buena tarde. En relación con los reportes, se informa que al mediodía, en la estación Salto del Agua de la Línea 1, se retiró un tren para su revisión, luego de registrarse un corto circuito, posiblemente ocasionado por un objeto metálico ajeno a las vías. No se registraron personas lesionadas; personal de Protección Civil y Seguridad Industrial brindó atención a tres personas usuarias por crisis nerviosa, quienes se retiraron por sus propios medios. Al momento, la circulación de los trenes es continua en la Línea 1 y en el resto de la red”.

Cabe apuntar que el vagón siniestrado se trató de uno de los nuevos modelos NM-22, los cuales son de reciente adquisición por parte del Gobierno CDMX. Estas nuevas unidades forman parte de los equipos que renovaron las instalaciones de la Línea 1.

(X/ @AdrianRubalcava)
(X/ @AdrianRubalcava)

Remodelación Línea 1 Metro CDMX

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reanudó operaciones hasta Observatorio después de tres años y cuatro meses de trabajos de modernización. El gobierno capitalino busca que la rehabilitación integral, que requirió una inversión de 37 mil millones de pesos, reduzca tiempos de traslado, aumente la seguridad y mejore la conexión con el Tren Interurbano México-Toluca.

En materia de seguridad, el sistema cuenta con 5 mil 952 cámaras de videovigilancia. De ellas, 3 mil 144 se encuentran en las 20 estaciones de la línea y 2 mil 808 en los trenes. Además, se actualizaron los sistemas eléctricos con 336 kilómetros de charolas y más de 2 mil kilómetros de cableado. Todos los cárcamos existentes se intervinieron, se construyeron tres más de alta capacidad y 40 subestaciones de alumbrado refuerzan la infraestructura. El drenaje también fue renovado, con 40 kilómetros de equipo y tubería y la ampliación de la red contra incendios a 42 kilómetros.

La ventilación mejoró con 70 equipos de ventilación mayor y se modernizaron 20 locales técnicos con nuevos servidores. La renovación tecnológica incluye la instalación de 200 kilómetros de fibra óptica para la red LTE del Metro y 80 kilómetros de cable radiante para mejorar las comunicaciones internas. Esto permite operar un sistema de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), que facilita la gestión del tráfico ferroviario y promueve la estabilidad en el servicio.

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