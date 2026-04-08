Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo

Una ballena jorobada adulta nada junto a su cría en las aguas azules del golfo, destacando los esfuerzos de protección de animales marinos en la región. (Nuestro Futuro)

Las ballenas del Golfo de California obtuvieron una suspensión definitiva que impide el ingreso de megabuques metaneros vinculados al Proyecto Saguaro, la mayor terminal de gas natural licuado proyectada en México.

Esta determinación marca un precedente histórico en la protección legal de la biodiversidad marina y abre el debate sobre declarar la zona como Hábitat Crítico.

Por el momento, las autoridades tienen la orden de impedir la entrada de embarcaciones de más de 300 metros relacionadas con la exportación de gas, al menos hasta que se dicte sentencia final.

Con esto, el Golfo de California permanece, en lo correspondiente al Proyecto Saguaro, libre de actividad gasera de exportación.

Por qué los buques dañan a las ballenas

El ruido de los megabuques gaseros afecta de la siguiente manera a los mamíferos marinos:

Conservación de ballenas y animales marinos junto a un cuaderno con notas sobre el Golfo de California. (Nuestro Futuro)

Encontrar alimento

Aparearse

Amamantar

Descansar

Migrar

Jueza de Sonora ordena suspender ingreso de megabuques metaneros

La demanda, presentada en septiembre de 2025 a nombre de las ballenas, exige cancelar el Proyecto Saguaro y convertir el Golfo de California en Hábitat Crítico, figura legal que reforzaría la protección de este ecosistema.

Este amparo, que avanza en juzgados de Sonora, se suma a más de 10 juicios que mantienen detenida la construcción de la planta de licuefacción.

A mediados de marzo, una jueza otorgó la suspensión definitiva, instruyendo a las autoridades a abstenerse de permitir el paso de buques metaneros vinculados al proyecto.

De manera provisional, esto convierte a la región en una zona restringida para la industria gasera y la exportación de gas natural licuado.

Una persona sostiene un folleto que detalla el progreso de una demanda ciudadana para detener la industrialización y proteger las ballenas y la vida marina en el Golfo de California. (Nuestro Futuro)

Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, señaló:

“Se ha conseguido la suspensión definitiva que impide el tránsito de buques de gas natural licuado por el Golfo de California vinculados al Proyecto Saguaro hasta que se emita la sentencia final. Hoy, esta región es una zona libre de la industria gasera de exportación, y tenemos que seguir luchando en tribunales para que así se mantenga”.

Proyecto Saguaro: magnitud, riesgos y presión sobre la fauna marina

El Proyecto Saguaro está planificado como la terminal de gas natural licuado más grande de México, con la meta de exportar más de 15 millones de toneladas anuales hacia Asia.

El esquema contempla la construcción de un gasoducto de 800 kilómetros desde Texas hasta Sonora y el cruce regular de embarcaciones de más de 300 metros de eslora por el Golfo de California.

El aumento de tráfico marítimo representa un riesgo directo para más de 31 especies de cetáceos; los peligros incluyen colisiones, contaminación acústica y alteración de rutas migratorias.

El doctor Omar García Castañeda, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió:

“La causa número uno de muertes de ballenas en el mundo es la colisión con megabuques de GNL. Estos barcos son tan grandes y tan pesados que si colisionan con una ballena, la tripulación ni lo siente. Permitir ese tránsito de gran escala, impactaría gravemente en la supervivencia de las ballenas y la del ecosistema entero”.

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