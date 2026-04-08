México

Impunidad en desapariciones alcanza 99.6% en México entre 2019 y 2022: Impunidad Cero

Se documentaron 35 mil 669 casos en ese periodo, pero sólo se dictaron 141 sentencias condenatorias en todo el país

Guardar
México ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas, con 819 acciones urgentes registradas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
México ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas, con 819 acciones urgentes registradas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

La organización Impunidad Cero informó que en México la impunidad en delitos de desaparición alcanzó 99.6% entre 2019 y 2022, de acuerdo con un análisis basado en solicitudes de información dirigidas a poderes judiciales estatales y al ámbito federal.

En ese periodo se contabilizaron 35 mil 669 desapariciones, mientras que sólo se registraron 141 sentencias condenatorias por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

El informe detalló que siete entidades —Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán— no reportaron ninguna sentencia condenatoria en esos cuatro años, lo que se tradujo en niveles de impunidad absolutos.

En contraste, Guanajuato concentró el mayor número de condenas con 28 casos, seguido por Estado de México con 20, Michoacán con 11 y Nuevo León con 9, aunque en ningún caso se superaron las 30 resoluciones judiciales.

Colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte, el 28 de marzo de 2026. (Crédito: Cuartoscuro)
Colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte, el 28 de marzo de 2026. (Crédito: Cuartoscuro)

El análisis señaló que incluso las entidades con menores niveles de impunidad mantuvieron cifras superiores a 95%. Campeche registró 95.2%, Colima 97.5% y Guanajuato 97.8%, lo que evidenció que la mayoría de los casos permanecieron sin sanción.

En cuanto a la evolución anual, el documento indicó que en 2022 se alcanzó un máximo histórico con 9 mil 68 personas desaparecidas y no localizadas. Del total de víctimas, 74% correspondió a hombres y 26% a mujeres. Asimismo, identificó una tendencia de crecimiento sostenido en las desapariciones desde 2006, con descensos marginales en algunos años.

El reporte advirtió que uno de los factores que dificultan la persecución penal es la falta de homologación entre la Ley General en materia de desaparición y las legislaciones estatales, lo que complica la clasificación de los delitos y el registro de los casos. A ello se suma la inexistencia de un Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la ley pero no implementado, lo que limita la identificación de personas y el avance de investigaciones.

Actualidad en 2026

Impunidad Cero sostuvo que las desapariciones en el país se vinculan con dinámicas de macrocriminalidad, en contextos de violencia generalizada y presencia del crimen organizado, así como con omisiones de autoridades. El informe también señaló que las personas migrantes enfrentan riesgos adicionales, entre ellos extorsión, secuestro y violencia sexual.

El documento agregó que colectivos de familiares y madres buscadoras continúan expuestos a condiciones de riesgo y revictimización, sin contar con mecanismos suficientes de protección. Con base en estos elementos, la organización concluyó que la probabilidad de obtener una sentencia condenatoria por desaparición es prácticamente nula, mientras miles de casos permanecen sin resolución.

Temas Relacionados

ImpunidadDesaparecidosCrimen organizadomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Xoconostle, el fruto mexicano que gana terreno como aliado natural para bajar de peso

Este fruto se posiciona como una opción saludable dentro de las dietas enfocadas en el control del peso

Xoconostle, el fruto mexicano que gana terreno como aliado natural para bajar de peso

¿Cuántas almendras comer al día para bajar la glucosa? El fruto seco que “limpia” las arterias y controla la insulina

Incluir este alimento puede favorecer el equilibrio del azúcar en sangre y fortalecer la salud cardiovascular

¿Cuántas almendras comer al día para bajar la glucosa? El fruto seco que “limpia” las arterias y controla la insulina

¿Tu casa del Infonavit ya es tuya si el titular fallece? El trámite que debes hacer para liberar la deuda de inmediato

Aunque existe un respaldo que elimina el adeudo, la familia debe gestionarlo para evitar cargos acumulados y avanzar hacia la liberación de la propiedad

¿Tu casa del Infonavit ya es tuya si el titular fallece? El trámite que debes hacer para liberar la deuda de inmediato

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy miércoles 8 de abril

Los depósitos comenzaron desde el pasado miércoles 1 de abril y terminarán el jueves 16 del mismo mes

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy miércoles 8 de abril

Kevin, el conductor que fingió ser menor de edad y mató a cuatro afuera de hospital en Tecámac, fue ingresado al penal

El hecho ocurrió el pasado 6 de abril donde chocó en presunto estado de ebriedad afuera de un hospital del IMSS e hirió también a 11 personas más

Kevin, el conductor que fingió ser menor de edad y mató a cuatro afuera de hospital en Tecámac, fue ingresado al penal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de abril: Doña Carlota podría pasar 140 años en prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de abril: Doña Carlota podría pasar 140 años en prisión

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

ENTRETENIMIENTO

Fan de Nodal sube al escenario y se adueña de “Dime cómo quieres”, su tema de amor con Ángela Aguilar

Fan de Nodal sube al escenario y se adueña de “Dime cómo quieres”, su tema de amor con Ángela Aguilar

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Alfredo Adame expone su experiencia con Alberto del Río en La Granja VIP tras detención por violencia familiar

Christian Nodal recicla frases de amor: dedica a Ángela Aguilar las mismas palabras que a Belinda

Raúl de Molina enfurece contra Christian Nodal por negarle entrevista y sugiere manipulación

DEPORTES

Isaac del Toro abandona la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco tras sufrir caída

Isaac del Toro abandona la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco tras sufrir caída

América va por todo en casa: Jardine perfila una vuelta ofensiva ante Nashville en la Concacaf

Liga MX: dónde ver todos los partidos de esta jornada

Braga vs Betis, EN VIVO: dónde y cuándo ver a Álvaro Fidalgo en la Europa League desde México

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta