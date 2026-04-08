Gelatina de leche descremada, cacao y nuez: postre bajo en calorías y lleno de antioxidantes

Un postre liviano, cremoso y con sabor intenso puede ser saludable y fácil de preparar. La gelatina de leche descremada, cacao amargo y nuez es una opción ideal para quienes buscan algo dulce, bajo en calorías y con grasas buenas.
Esta receta combina el poder antioxidante del cacao con la proteína de la leche y las nueces, logrando un equilibrio perfecto entre placer y nutrición.
Perfecta para el postre de todos los días, como colación o para la merienda, es apta para chicos y grandes, no contiene azúcar refinada y puedes adaptar el endulzante a tu gusto.
Receta de gelatina de leche descremada, cacao amargo y nuez
La base es leche descremada, cacao amargo en polvo, nueces picadas y grenetina. El resultado es una gelatina suave, con notas de chocolate profundo y el toque crujiente de las nueces.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 500 ml de leche descremada
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
- 2-3 cucharadas de azúcar mascabo, stevia o endulzante a gusto
- 2 cucharadas de nueces picadas
- 2 cucharadas de grenetina sin sabor (aprox. 16 g)
- 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer gelatina de leche descremada, cacao amargo y nuez, paso a paso
- Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos.
- En una olla, calentar la leche descremada con el cacao, el azúcar y la vainilla, mezclando hasta integrar (sin hervir).
- Disolver la grenetina hidratada en microondas o a baño María hasta que esté líquida.
- Volcar la grenetina disuelta en la mezcla de leche caliente, revolviendo para integrar bien.
- Agregar las nueces picadas.
- Verter en moldes individuales o uno grande.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Desmoldar y servir frío, decorando con más nueces si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 80
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 8 g
- Proteínas: 5 g
Estas cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.