México

Gelatina de leche descremada, cacao y nuez: postre bajo en calorías y lleno de antioxidantes

Te decimos el paso a paso para que sorprendas a tus seres queridos con este platillo

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gelatina chocolate amargo, leche descremada y nuez -México- 8 abril
(Gemini)

Un postre liviano, cremoso y con sabor intenso puede ser saludable y fácil de preparar. La gelatina de leche descremada, cacao amargo y nuez es una opción ideal para quienes buscan algo dulce, bajo en calorías y con grasas buenas.

Esta receta combina el poder antioxidante del cacao con la proteína de la leche y las nueces, logrando un equilibrio perfecto entre placer y nutrición.

Perfecta para el postre de todos los días, como colación o para la merienda, es apta para chicos y grandes, no contiene azúcar refinada y puedes adaptar el endulzante a tu gusto.

Receta de gelatina de leche descremada, cacao amargo y nuez

La base es leche descremada, cacao amargo en polvo, nueces picadas y grenetina. El resultado es una gelatina suave, con notas de chocolate profundo y el toque crujiente de las nueces.

gelatina chocolate amargo, leche descremada y nuez -México- 8 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 500 ml de leche descremada
  2. 2 cucharadas de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  3. 2-3 cucharadas de azúcar mascabo, stevia o endulzante a gusto
  4. 2 cucharadas de nueces picadas
  5. 2 cucharadas de grenetina sin sabor (aprox. 16 g)
  6. 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer gelatina de leche descremada, cacao amargo y nuez, paso a paso

  1. Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos.
  2. En una olla, calentar la leche descremada con el cacao, el azúcar y la vainilla, mezclando hasta integrar (sin hervir).
  3. Disolver la grenetina hidratada en microondas o a baño María hasta que esté líquida.
  4. Volcar la grenetina disuelta en la mezcla de leche caliente, revolviendo para integrar bien.
  5. Agregar las nueces picadas.
  6. Verter en moldes individuales o uno grande.
  7. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
  8. Desmoldar y servir frío, decorando con más nueces si te gusta.
Primer plano de un mousse de chocolate en un vaso de vidrio transparente sobre una mesa de madera oscura, con luz suave.
Un delicioso mousse de chocolate casero se presenta en un vaso de vidrio transparente sobre una superficie de madera, listo para ser disfrutado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Proteínas: 5 g

Estas cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.

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