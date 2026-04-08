Gelatina de granada y té verde: postre ideal para cuidar la piel y las defensas

Te damos la receta para que disfrutes este postre ligero y bajo en calorías

gelatina de granada y te verde -México- 8 abril
Una gelatina puede ser mucho más que un simple postre: puede sumar antioxidantes, frescura y color a tu mesa.

La gelatina de granada y té verde es liviana, vibrante y aporta beneficios reales para la salud, gracias a la combinación de polifenoles del té y antioxidantes de la granada.

Es ideal para quienes buscan opciones distintas, bajas en calorías y con ingredientes fáciles de conseguir en México.

¿El plus? No lleva ni lácteos ni grasas, y podés endulzarla a gusto. Su sabor es delicado, frutal y con el toque herbal característico del té verde. Es perfecta para el verano, para cerrar una comida o como colación fresca y saludable.

Receta de gelatina de granada y té verde

La base es jugo natural de granada (puede ser fresco o envasado sin azúcar), infusión de té verde, un toque de limón y grenetina para cuajar. El resultado es una gelatina translúcida, con semillas de granada que explotan en la boca.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 2 tazas de jugo de granada natural (o envasado sin azúcar)
  2. 1 taza de infusión fuerte de té verde (2-3 saquitos en 1 taza de agua)
  3. 1/2 taza de semillas frescas de granada
  4. 3 cucharadas de miel, azúcar o stevia (a gusto)
  5. Jugo de 1/2 limón
  6. 2 1/2 cucharadas de grenetina sin sabor (unos 20 g)
  7. 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina
Cómo hacer gelatina de granada y té verde, paso a paso

  1. Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos.
  2. Preparar la infusión de té verde, dejar entibiar y mezclar con el jugo de granada, el jugo de limón y el endulzante.
  3. Calentar la grenetina hidratada unos segundos en microondas o a baño María hasta que se disuelva por completo (no debe hervir).
  4. Mezclar la grenetina ya líquida con la preparación de granada y té, batiendo para integrar bien.
  5. Volcar en moldes individuales o uno grande, agregar las semillas de granada repartidas.
  6. Llevar a la heladera mínimo 2 horas, hasta que esté bien cuajada.
  7. Desmoldar y servir fría; decorar con más semillas de granada fresca si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 48
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 11 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y dependen del tipo de endulzante y jugo utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.

