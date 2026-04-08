Gelatina de granada y té verde: postre ideal para cuidar la piel y las defensas

Una gelatina puede ser mucho más que un simple postre: puede sumar antioxidantes, frescura y color a tu mesa.
La gelatina de granada y té verde es liviana, vibrante y aporta beneficios reales para la salud, gracias a la combinación de polifenoles del té y antioxidantes de la granada.
Es ideal para quienes buscan opciones distintas, bajas en calorías y con ingredientes fáciles de conseguir en México.
¿El plus? No lleva ni lácteos ni grasas, y podés endulzarla a gusto. Su sabor es delicado, frutal y con el toque herbal característico del té verde. Es perfecta para el verano, para cerrar una comida o como colación fresca y saludable.
Receta de gelatina de granada y té verde
La base es jugo natural de granada (puede ser fresco o envasado sin azúcar), infusión de té verde, un toque de limón y grenetina para cuajar. El resultado es una gelatina translúcida, con semillas de granada que explotan en la boca.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 2 tazas de jugo de granada natural (o envasado sin azúcar)
- 1 taza de infusión fuerte de té verde (2-3 saquitos en 1 taza de agua)
- 1/2 taza de semillas frescas de granada
- 3 cucharadas de miel, azúcar o stevia (a gusto)
- Jugo de 1/2 limón
- 2 1/2 cucharadas de grenetina sin sabor (unos 20 g)
- 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina
Cómo hacer gelatina de granada y té verde, paso a paso
- Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos.
- Preparar la infusión de té verde, dejar entibiar y mezclar con el jugo de granada, el jugo de limón y el endulzante.
- Calentar la grenetina hidratada unos segundos en microondas o a baño María hasta que se disuelva por completo (no debe hervir).
- Mezclar la grenetina ya líquida con la preparación de granada y té, batiendo para integrar bien.
- Volcar en moldes individuales o uno grande, agregar las semillas de granada repartidas.
- Llevar a la heladera mínimo 2 horas, hasta que esté bien cuajada.
- Desmoldar y servir fría; decorar con más semillas de granada fresca si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 48
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 11 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son estimativos y dependen del tipo de endulzante y jugo utilizado.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.