Pemex descarta fuga de gas en Dos Bocas y asegura que no hubo peligro para la población: “Fue liberación de vapor de agua”

Pemex aclara que no hubo fuga en la Refinería Olmeca y que la nube visible corresponde a vapor de agua. REUTERS/Luis Manuel López

Petróleos Mexicanos informó que la Refinería Olmeca se mantiene en operación normal, luego de que usuarios en redes sociales reportaran una presunta fuga de gas en el complejo energético.

A través de un comunicado, la empresa señaló que no se ha presentado ninguna contingencia y que las actividades se desarrollan sin afectaciones para el personal ni para la población cercana.

Pemex explica que nube visible corresponde a vapor de agua

La petrolera precisó que las imágenes difundidas muestran la liberación de vapor de agua derivada de procesos operativos en la planta coquizadora, lo cual forma parte del funcionamiento regular de la refinería.

“La Refinería Olmeca opera de manera normal y no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones”, indicó la empresa, al subrayar que este tipo de emisiones son controladas.

Pemex informó que la Refinería Olmeca opera con normalidad y que no hubo fuga de gas.

Videos en redes sociales activan alerta entre habitantes

Las publicaciones que circularon muestran una nube de gran tamaño elevándose sobre la refinería, lo que generó inquietud entre habitantes y trabajadores de la zona.

En algunos videos también se escuchan alarmas, lo que incrementó la percepción de riesgo y llevó a especulaciones sobre una posible fuga o incidente mayor en una instalación estratégica para el país.

Al respecto, autoridades locales descartaron que se tratara de una fuga de gas y coincidieron en que el fenómeno observado corresponde a actividades normales.

Imágenes y videos en redes sociales provocaron alerta entre habitantes al mostrar una nube de gran tamaño.

Autoridades descartan afectaciones a población y medio ambiente

Pemex aseguró que la liberación de vapor no representa ningún peligro para la comunidad, el personal ni el entorno ambiental.

Asimismo, instancias de protección civil en Tabasco señalaron que no existe evidencia de una fuga, reforzando la versión de la empresa sobre la naturaleza del evento.

Llaman a consultar fuentes oficiales ante desinformación

Ante la circulación de versiones no verificadas, la empresa exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales.

La desinformación en redes sociales generó confusión y preocupación entre la población.

“El objetivo es evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna”, indicó Pemex en su posicionamiento público.

Antecedentes de incidentes elevan atención sobre la refinería

El episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad pública en torno a la refinería, tras incidentes recientes que han puesto el foco en la seguridad del complejo.

En marzo de 2026 se registró un incendio en las inmediaciones de la refinería que dejó cinco personas fallecidas; el siniestro se originó tras el desbordamiento de aguas con residuos de hidrocarburos que posteriormente se incendiaron.

El incidente ocurrió en el exterior del complejo, en una vialidad cercana, donde un vehículo quedó atrapado entre las llamas, autoridades han señalado que factores como lluvias intensas e inundaciones han influido en eventos registrados en la zona.

Los antecedentes en la zona han generado mayor atención sobre la seguridad de la Refinería Olmeca.

Durante la construcción del proyecto se documentaron problemas recurrentes de inundación debido a las características del terreno:

Habitantes han reportado evacuaciones preventivas en zonas cercanas, particularmente en centros educativos ubicados a corta distancia de la refinería.

También se han observado emisiones visibles , como flamas del mechero y liberaciones de vapor, que aunque forman parte de la operación, han generado preocupación.

Informes de auditoría han advertido posibles deficiencias en evaluaciones de impacto ambiental y riesgos asociados al proyecto.

Organizaciones y vecinos han manifestado inquietudes por la cercanía entre zonas habitacionales y la infraestructura industrial.

La aclaración de Pemex busca contener la desinformación generada en plataformas digitales y reducir la preocupación entre la población, en un contexto donde cualquier emisión visible en la refinería suele detonar reacciones inmediatas debido a su relevancia estratégica y a los antecedentes recientes.