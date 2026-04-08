La diputada Elizabeth Montoya regresó al Congreso de Sinaloa tras sufrir ataque armado

La diputada Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano, se reincorporó a sus actividades en el Congreso de Sinaloa tras recuperarse de un ataque armado en enero de este año. (Congreso de Sinaloa)

Luego de que el pasado 28 de enero el estado de Sinaloa se conmocionara por el ataque armado a dos diputados de Movimiento Ciudadano, este martes 7 de abril, a más de dos meses, la legisladora local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, una de las víctimas, se reincorporó a sus funciones en el Congreso estatal y aseguró que regresa con convicciones fortalecidas para trabajar por la paz en la entidad.

Durante la sesión ordinaria, Montoya Ojeda sostuvo que su regreso al recinto parlamentario representa una oportunidad para continuar aportando propuestas desde el ámbito legislativo, después de haber atravesado un periodo de recuperación tras el atentado que la dejó fuera de actividades junto con su compañero de bancada, Sergio Torres Félix.

Un mensaje de Paz ante la violencia

La legisladora subrayó que el contexto de inseguridad en Sinaloa afecta a muchas familias y que su experiencia personal la motiva a insistir en la construcción de un entorno seguro para la población. Montoya Ojeda destacó la importancia de no normalizar la violencia ni permitir que el miedo condicione la vida cotidiana, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Montoya Ojeda expresó su compromiso con la promoción de una cultura de paz, enfocada en reconstruir el tejido social y fortalecer la confianza entre la ciudadanía.

Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputados de MC, fueron atacados a balazos en Sinaloa este miércoles 28 de enero de 2026.

Desde tribuna, reiteró la necesidad de recuperar la tranquilidad como un objetivo clave del trabajo legislativo. La diputada reconoció públicamente a su compañero Sergio Torres Félix por su fortaleza y resiliencia ante los hechos violentos, al tiempo que insistió en que la violencia provoca heridas profundas en la sociedad sinaloense.

Atención a las infancias y adolescencias

Al abordar el tema de la seguridad, Montoya Ojeda enfatizó que la prevención y la salud mental en infancias y juventudes deben ser prioridades legislativas.

Consideró indispensable impulsar políticas públicas que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su capacidad de resiliencia y propicien entornos seguros para su desarrollo. Entre las acciones legislativas promovidas por Montoya Ojeda y su compañero de bancada se encuentran:

Iniciativas para proteger la salud mental en entornos educativos.

Implementación de protocolos de seguridad en escuelas que contemplen modalidades mixtas o a distancia durante situaciones de riesgo.

Fortalecimiento de programas para prevenir, detectar y atender afectaciones emocionales en estudiantes, con participación de profesionales y capacitación docente.

Diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos en Culiacán.

Propuestas para mejorar la seguridad en entornos escolares

Dentro de sus recientes propuestas, la diputada informó que han solicitado la creación de una línea de apoyo para atención inmediata a estudiantes en crisis, con el objetivo de ofrecer espacios escolares seguros y humanos.

Montoya Ojeda cerró su intervención con un llamado a la unidad y empatía social para avanzar hacia un Sinaloa con bienestar y justicia, y agradeció el respaldo recibido durante su proceso de recuperación. Reiteró su determinación de contribuir desde el Congreso a la consolidación de una paz tangible en la entidad.