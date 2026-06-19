UNAM obtiene patente por innovador gel que mejora recuperación de petróleo en yacimientos

La Facultad de Química de la UNAM desarrolló un nanocompuesto en gel para el control de agua en yacimientos petroleros, que optimiza la recuperación de hidrocarburos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consiguió una nueva patente gracias al desarrollo tecnológico denominado “Nanocompuesto en forma de gel de partículas preformadas de hinchamiento retardado para el control de agua en yacimientos petroleros”, una innovación que busca optimizar la recuperación de hidrocarburos en campos productores de petróleo.

La patente número 434166 fue otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y tendrá una vigencia de 20 años.

El reconocimiento fue concedido el pasado 17 de abril al grupo de investigación de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera (USIP), integrado por especialistas de distintas áreas científicas y tecnológicas.

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Entre los investigadores que participaron en este desarrollo destacan José Fernando Barragán Aroche, Simón López Ramírez, Luis Antonio Cervantes Montejano, Óscar González Antonio, Luis Rubén Cruces Lira, Elba Xochitiotzi Flores, Fernando Silverio Santos, Víctor Matías Pérez, Luis Enrique Díaz Paulino, Rodrigo Galicia Pérez, María Gricelda Martínez Hidalgo y Carlos Alberto Jiménez García.

¿Cómo funciona el nuevo nanocompuesto?

Facultad de Química, UNAM, logra patente ante el IMPI por nanocompuesto que optimiza la recuperación de hidrocarburo (Gaceta UNAM)

De acuerdo con Luis Rubén Cruces Lira, el gel desarrollado permite que las partículas mantengan un tamaño reducido durante su colocación e inyección en el yacimiento petrolero, lo que facilita que puedan desplazarse hacia zonas más profundas y alejadas del pozo inyector.

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Rodrigo Galicia explicó que esta característica hace posible bloquear canales de alta conductividad dentro del yacimiento, especialmente aquellos por donde circula agua que afecta la producción de petróleo. Gracias al “hinchamiento retardado”, el material logra expandirse una vez colocado en el subsuelo y bloquear el paso del agua en áreas específicas.

“Esto permitirá incrementar la producción de petróleo y disminuir la cantidad de agua obtenida durante el proceso de extracción”, señalaron los investigadores.

Una solución para los yacimientos maduros de México

Especialistas de la USIP detallaron que la mayoría de los yacimientos petroleros en México son considerados “maduros”, es decir, se encuentran en una etapa avanzada de explotación. En estos casos, es común utilizar grandes volúmenes de agua para mantener la presión y continuar con la extracción de hidrocarburos.

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Sin embargo, este proceso provoca que aumente considerablemente la presencia de agua en los pozos productores, reduciendo la eficiencia y elevando los costos operativos.

Luis Antonio Cervantes destacó que este tipo de tecnologías son fundamentales para atender las necesidades de los campos maduros, mientras que Simón López subrayó que el desarrollo mexicano está diseñado específicamente para soportar condiciones de alta temperatura, dureza y salinidad características de los yacimientos nacionales.

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Investigación mexicana con impacto internacional

(FOTO: Harbour Energy)

Para María Gricelda Martínez, el nuevo nanocompuesto representa una estrategia tecnológica relevante que posiciona a la USIP y a la Facultad de Química en un sitio destacado dentro de la industria petrolera nacional e internacional.

La investigadora resaltó que el objetivo principal es resolver uno de los problemas más frecuentes en los campos maduros: el uso excesivo de agua y la baja recuperación de hidrocarburos.

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Asimismo, Luis Enrique Díaz explicó que esta patente complementa otros proyectos desarrollados por la USIP enfocados en procesos de recuperación avanzada de petróleo.

Óscar González enfatizó que el logro es resultado del trabajo multidisciplinario realizado por especialistas de diversas áreas del conocimiento, lo que demuestra la capacidad de la academia mexicana para generar soluciones a problemáticas estratégicas del país.

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Por su parte, Fernando Barragán señaló que este avance fue posible gracias al ecosistema de investigación existente en la Facultad de Química, donde se impulsa el pensamiento crítico y la innovación científica aplicada.

Finalmente, el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla, afirmó que esta patente confirma que la investigación científica desarrollada en la UNAM está enfocada en resolver problemas reales de interés nacional y fortalecer sectores estratégicos como el energético.

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