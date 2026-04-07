México

¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Cómo recuperarla desde tu celular sin tener que ir a las oficinas en abril

La aplicación móvil con la que cuenta este organismo es la mejor opción para quienes no pueden acudir presencialmente a las oficinas

Guardar
Imagen EQFZPHNP4FCQVNQTEL6SLXZAC4

Realizar trámites fiscales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ser complicado sobre todo para las personas que no tienen las facilidades de acudir presencialmente a las oficinas, sin embargo, existe una alternativa que permite a los usuarios hacerlo desde sus hogares.

La aplicación SAT ID es la plataforma oficial del organismo que permite hacer trámites a distancia y desde la comodidad del teléfono móvil o computadora.

A través de esta aplicación, pueden solicitarse los trámites más importantes que todo contribuyente necesita:

  • Generar o renovar contraseña
  • Renovar la e.firma, en caso de haber caducado en los últimos 12 meses
  • Recuperar la e.firma en caso de haberla perdido
  • Solicitud de Constancia de Situación Fiscal
Imagen JVK6QYT4PND7RL6SP4OWTKI2HM

¿Cómo realizar trámites desde SAT ID?

Gracias a esta plataforma, los contribuyentes ya no necesitan hacer largas filas o agendar citas para acudir a las oficinas del SAT a realizar sus trámites fiscales.

Navegar en esta aplicación resulta sencillo y accesible pues a diferencia de las oficinas, se encuentra disponible las 24 horas, por lo que en cualquier momento que se necesite puede accederse a ella.

Para acceder a esta aplicación se necesita:

  • Tener RFC
  • Identificación oficial vigente
  • Correo electrónico
  • Número de celular
  • Completar un proceso de validación biométrica en línea (a través de un video que es necesario grabar)

Paso a paso para recuperar tu contraseña a través de SAT ID

Uno de los trámites más importantes para todo contribuyente es la declaración de impuestos, trámite para el cual se requiere tener vigente y actualizada la contraseña.

Del 1 al 30 de abril de 2026 los contribuyentes que hayan trabajado para dos o más patrones, que perciban ingresos por más de 400 mil pesos anuales, que sea por honorarios, arrendamiento o que tengan actividades empresariales, deberán hacer de manera obligatoria la declaración anual.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En caso de no contar con la contraseña, esta es la manera en la que puedes recuperarla a través de la aplicación SAT ID:

  • Ingresa al sitio oficial de SAT ID desde tu dispositivo móvil o computadora
  • Selecciona la opción “Recuperar contraseña
  • Captura tu RFC y tu correo electrónico vigente
  • Adjunta una fotografía de tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
  • Graba un video corto de verificación facial siguiendo las instrucciones del sistema.
  • Revisa tu correo electrónico, donde recibirás un folio de seguimiento del trámite.
  • Espera la validación de tus datos por parte del SAT
  • Una vez validada tu identidad, recibirás un enlace para establecer tu nueva contraseña

De esta manera, el SAT facilita a los trabajadores una opción para realizar los trámites de manera mucho más fácil, rápida y sobre todo cómoda para los contribuyentes que lo necesiten.

Temas Relacionados

SATTrámitesmexico-noticias

Más Noticias

Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

La influencer compartió la convocatoria a través de sus redes sociales

Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: se restablece la circulación en la Carretera Federal México-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: se restablece la circulación en la Carretera Federal México-Toluca

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: cierran tramos de la L7 del MB por marchas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: cierran tramos de la L7 del MB por marchas

De bailar con Peso Pluma a ser recluida en Santa Martha Acatitla por presunto tráfico de droga

La SSC CDMX detuvo a varias personas por su probable participación en una red de tráfico de drogas que usaba plataformas de delivery

De bailar con Peso Pluma a ser recluida en Santa Martha Acatitla por presunto tráfico de droga

Popocatépetl tuvo 4 exhalaciones este 7 de abril

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 4 exhalaciones este 7 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

Investigan a 3 personas por el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán

Estados Unidos destaca golpe a cárteles mexicanos con la captura de 26 líderes detenidos

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

¿Karime Pindter y Yordi Rosado juntos? La influencer responde a rumores

Juan de Dios Pantoja pide paz ante acusaciones de Steff Loaiza: “Esta vez sí le afectó a Kim”

Influencer revela que Kenia Os lo ayudó a pagar cuenta hospitalaria de su madre: “Tiene un gran corazón”

Difunden video de Kimberly Loaiza donde ayuda a su cuñado con 600 mil pesos mientras su familia pide donaciones para su madre

DEPORTES

Quiénes son los mexicanos que salieron en el álbum del Mundial, pero no fueron convocados

Quiénes son los mexicanos que salieron en el álbum del Mundial, pero no fueron convocados

Isaac del Toro finaliza en el lugar 11 durante la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco

América vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 14 en el Estadio Banorte

CMLL confirma salida de La Catalina y revela los motivos oficiales

Tigres vs Seattle Sounders: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions 2026