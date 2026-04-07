¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Cómo recuperarla desde tu celular sin tener que ir a las oficinas en abril

Realizar trámites fiscales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ser complicado sobre todo para las personas que no tienen las facilidades de acudir presencialmente a las oficinas, sin embargo, existe una alternativa que permite a los usuarios hacerlo desde sus hogares.

La aplicación SAT ID es la plataforma oficial del organismo que permite hacer trámites a distancia y desde la comodidad del teléfono móvil o computadora.

A través de esta aplicación, pueden solicitarse los trámites más importantes que todo contribuyente necesita:

Generar o renovar contraseña

Renovar la e.firma , en caso de haber caducado en los últimos 12 meses

Recuperar la e.firma en caso de haberla perdido

Solicitud de Constancia de Situación Fiscal

¿Cómo realizar trámites desde SAT ID?

Gracias a esta plataforma, los contribuyentes ya no necesitan hacer largas filas o agendar citas para acudir a las oficinas del SAT a realizar sus trámites fiscales.

Navegar en esta aplicación resulta sencillo y accesible pues a diferencia de las oficinas, se encuentra disponible las 24 horas, por lo que en cualquier momento que se necesite puede accederse a ella.

Para acceder a esta aplicación se necesita:

Tener RFC

Identificación oficial vigente

Correo electrónico

Número de celular

Completar un proceso de validación biométrica en línea (a través de un video que es necesario grabar)

Paso a paso para recuperar tu contraseña a través de SAT ID

Uno de los trámites más importantes para todo contribuyente es la declaración de impuestos, trámite para el cual se requiere tener vigente y actualizada la contraseña.

Del 1 al 30 de abril de 2026 los contribuyentes que hayan trabajado para dos o más patrones, que perciban ingresos por más de 400 mil pesos anuales, que sea por honorarios, arrendamiento o que tengan actividades empresariales, deberán hacer de manera obligatoria la declaración anual.

(Captura de pantalla)

En caso de no contar con la contraseña, esta es la manera en la que puedes recuperarla a través de la aplicación SAT ID:

Ingresa al sitio oficial de SAT ID desde tu dispositivo móvil o computadora

Selecciona la opción “ Recuperar contraseña ”

Captura tu RFC y tu correo electrónico vigente

Adjunta una fotografía de tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Graba un video corto de verificación facial siguiendo las instrucciones del sistema.

Revisa tu correo electrónico, donde recibirás un folio de seguimiento del trámite.

Espera la validación de tus datos por parte del SAT

Una vez validada tu identidad, recibirás un enlace para establecer tu nueva contraseña

De esta manera, el SAT facilita a los trabajadores una opción para realizar los trámites de manera mucho más fácil, rápida y sobre todo cómoda para los contribuyentes que lo necesiten.