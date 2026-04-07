¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Cómo recuperarla desde tu celular sin tener que ir a las oficinas en abril

Realizar trámites fiscales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ser complicado sobre todo para las personas que no tienen las facilidades de acudir presencialmente a las oficinas, sin embargo, existe una alternativa que permite a los usuarios hacerlo desde sus hogares.
La aplicación SAT ID es la plataforma oficial del organismo que permite hacer trámites a distancia y desde la comodidad del teléfono móvil o computadora.
A través de esta aplicación, pueden solicitarse los trámites más importantes que todo contribuyente necesita:
- Generar o renovar contraseña
- Renovar la e.firma, en caso de haber caducado en los últimos 12 meses
- Recuperar la e.firma en caso de haberla perdido
- Solicitud de Constancia de Situación Fiscal
¿Cómo realizar trámites desde SAT ID?
Gracias a esta plataforma, los contribuyentes ya no necesitan hacer largas filas o agendar citas para acudir a las oficinas del SAT a realizar sus trámites fiscales.
Navegar en esta aplicación resulta sencillo y accesible pues a diferencia de las oficinas, se encuentra disponible las 24 horas, por lo que en cualquier momento que se necesite puede accederse a ella.
Para acceder a esta aplicación se necesita:
- Tener RFC
- Identificación oficial vigente
- Correo electrónico
- Número de celular
- Completar un proceso de validación biométrica en línea (a través de un video que es necesario grabar)
Paso a paso para recuperar tu contraseña a través de SAT ID
Uno de los trámites más importantes para todo contribuyente es la declaración de impuestos, trámite para el cual se requiere tener vigente y actualizada la contraseña.
Del 1 al 30 de abril de 2026 los contribuyentes que hayan trabajado para dos o más patrones, que perciban ingresos por más de 400 mil pesos anuales, que sea por honorarios, arrendamiento o que tengan actividades empresariales, deberán hacer de manera obligatoria la declaración anual.
En caso de no contar con la contraseña, esta es la manera en la que puedes recuperarla a través de la aplicación SAT ID:
- Ingresa al sitio oficial de SAT ID desde tu dispositivo móvil o computadora
- Selecciona la opción “Recuperar contraseña”
- Captura tu RFC y tu correo electrónico vigente
- Adjunta una fotografía de tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
- Graba un video corto de verificación facial siguiendo las instrucciones del sistema.
- Revisa tu correo electrónico, donde recibirás un folio de seguimiento del trámite.
- Espera la validación de tus datos por parte del SAT
- Una vez validada tu identidad, recibirás un enlace para establecer tu nueva contraseña
De esta manera, el SAT facilita a los trabajadores una opción para realizar los trámites de manera mucho más fácil, rápida y sobre todo cómoda para los contribuyentes que lo necesiten.