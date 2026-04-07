¿No te alcanza solo? Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos

Infonavit ahora permite a familiares o amistades juntar su crédito hipotecario.

Adquirir una vivienda cuyo valor supera el millón de pesos se ha convertido en una meta compleja para muchos trabajadores en México.

Ante el aumento en los precios del sector inmobiliario, la alternativa de juntar créditos con una pareja, un amigo o un familiar permite acceder a propiedades de mayor valor, que resultan inaccesibles para una sola persona.

Esta modalidad ha sido incorporada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), facilitando nuevas opciones para quienes buscan una vivienda propia.

Unamos Crédito entre las opciones para juntar un crédito

Infonavit ha desarrollado el programa Unamos Créditos, que brinda la posibilidad de sumar capacidades de compra sin necesidad de un vínculo legal o de parentesco entre los solicitantes.

Esta alternativa permite combinar los ingresos de dos derechohabientes para solicitar un financiamiento conjunto, ampliando así el monto total disponible.

Entre las principales modalidades disponibles en el Instituto se encuentran:

Unamos Créditos

Hipoteca con servicios

Crédito conyugal Infonavit-FOVISSSTE

Crédito individual Infonavit-FOVISSSTE

Apoyo Infonavit

Captura de pantalla mostrando un simulador de crédito Infonavit, con un sueldo mensual de $31,000, una edad de 28 años, y un préstamo máximo de $1,009,241.39 a un plazo de 30 años. (Captura de pantalla Infonavit)

La posibilidad de unir créditos permite aspirar a viviendas de más de un millón de pesos, abriendo el acceso a mejores ubicaciones y características.

Proceso para solicitar un crédito conjunto

El proceso para tramitar un crédito compartido exige cumplir con varios requisitos y presentar documentos específicos. Ambos solicitantes deben estar afiliados a Infonavit y tener presente el proceso a seguir.

En el caso del instituto, se exige que ambos sumen la puntuación mínima y dispongan de ahorro en la subcuenta de vivienda. Para bancos, es necesario demostrar ingresos suficientes y cubrir un enganche mínimo:

Verifica si eres elegible y consulta el monto disponible en la sección “Tramitar mi crédito” de Mi Cuenta Infonavit. Compara las opciones para seleccionar el crédito que se adapte a tus necesidades.

Completa el curso Saber + , disponible en la sección “Me interesa un crédito” dentro de “Tramitar mi crédito” en Mi Cuenta Infonavit, para obtener información clave antes de tomar una decisión.

Gestiona el avalúo de la vivienda. Si compras a un desarrollador, la constructora se encargará del trámite. Si es un particular, solicita el avalúo en una unidad de evaluación autorizada.

Reúne la documentación requerida según el tipo de crédito elegido y presenta la solicitud. Si la compra es con una constructora, recibirás apoyo en este proceso.

Selecciona el notario público para formalizar la compraventa. En el caso de adquirir con un desarrollador, ellos te orientarán en la escrituración; con un particular, deberás elegir notario al registrar tu crédito.

Obtén la constancia de crédito en el CESI al concluir el trámite de inscripción.

Datos a considerar para este proceso

Los trabajadores que se decidan por esta opción deben asumir los gastos de mantenimiento de la vivienda. También tienen la responsabilidad compartida de dividir y cubrir el impuesto predial, el servicio de agua y todos los servicios necesarios para el funcionamiento adecuado del inmueble.

Si alguno de los copropietarios quiere realizar mejoras, necesitará el consentimiento del otro, ya que ambos poseen una parte proporcional de la propiedad.

Comparativo: Infonavit vs. banca tradicional

A continuación, se presenta una tabla que compara los requisitos y condiciones de Infonavit con los de un crédito bancario tradicional para la adquisición de una vivienda superior al millón de pesos:

El ingreso y las condiciones varían según el perfil de los solicitantes y el valor de la propiedad elegida. Unir créditos permite ampliar la oferta de viviendas disponibles y facilita la adquisición de inmuebles que cumplen con mejores estándares en ubicación y equipamiento.

Para conocer el monto y las condiciones exactas que puedes obtener, usa el simulador oficial de Infonavit: Simulador de Crédito Infonavit.