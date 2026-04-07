México

¿No te alcanza solo? Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos

Si como trabajador el crédito hipotecario no es suficiente para cubrir el monto de la casa que se desea, ahora pueden buscar alternativas para unirse con familiares o amistades en búsqueda de un mayor financiamiento

Guardar
Infonavit ahora permite a familiares o amistades juntar su crédito hipotecario.
Infonavit ahora permite a familiares o amistades juntar su crédito hipotecario.

Adquirir una vivienda cuyo valor supera el millón de pesos se ha convertido en una meta compleja para muchos trabajadores en México.

Ante el aumento en los precios del sector inmobiliario, la alternativa de juntar créditos con una pareja, un amigo o un familiar permite acceder a propiedades de mayor valor, que resultan inaccesibles para una sola persona.

Esta modalidad ha sido incorporada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), facilitando nuevas opciones para quienes buscan una vivienda propia.

Unamos Crédito entre las opciones para juntar un crédito

Infonavit ha desarrollado el programa Unamos Créditos, que brinda la posibilidad de sumar capacidades de compra sin necesidad de un vínculo legal o de parentesco entre los solicitantes.

Esta alternativa permite combinar los ingresos de dos derechohabientes para solicitar un financiamiento conjunto, ampliando así el monto total disponible.

Entre las principales modalidades disponibles en el Instituto se encuentran:

  • Unamos Créditos
  • Hipoteca con servicios
  • Crédito conyugal Infonavit-FOVISSSTE
  • Crédito individual Infonavit-FOVISSSTE
  • Apoyo Infonavit
Captura de pantalla de un simulador de crédito. Muestra campos para sueldo mensual ($31,000) y edad (28 años), y resultados de préstamo ($1,009,241.39)
Captura de pantalla mostrando un simulador de crédito Infonavit, con un sueldo mensual de $31,000, una edad de 28 años, y un préstamo máximo de $1,009,241.39 a un plazo de 30 años. (Captura de pantalla Infonavit)

La posibilidad de unir créditos permite aspirar a viviendas de más de un millón de pesos, abriendo el acceso a mejores ubicaciones y características.

Proceso para solicitar un crédito conjunto

El proceso para tramitar un crédito compartido exige cumplir con varios requisitos y presentar documentos específicos. Ambos solicitantes deben estar afiliados a Infonavit y tener presente el proceso a seguir.

En el caso del instituto, se exige que ambos sumen la puntuación mínima y dispongan de ahorro en la subcuenta de vivienda. Para bancos, es necesario demostrar ingresos suficientes y cubrir un enganche mínimo:

  • Verifica si eres elegible y consulta el monto disponible en la sección “Tramitar mi crédito” de Mi Cuenta Infonavit. Compara las opciones para seleccionar el crédito que se adapte a tus necesidades.
  • Completa el curso Saber +, disponible en la sección “Me interesa un crédito” dentro de “Tramitar mi crédito” en Mi Cuenta Infonavit, para obtener información clave antes de tomar una decisión.
  • Gestiona el avalúo de la vivienda. Si compras a un desarrollador, la constructora se encargará del trámite. Si es un particular, solicita el avalúo en una unidad de evaluación autorizada.
  • Reúne la documentación requerida según el tipo de crédito elegido y presenta la solicitud. Si la compra es con una constructora, recibirás apoyo en este proceso.
  • Selecciona el notario público para formalizar la compraventa. En el caso de adquirir con un desarrollador, ellos te orientarán en la escrituración; con un particular, deberás elegir notario al registrar tu crédito.
  • Obtén la constancia de crédito en el CESI al concluir el trámite de inscripción.
Imagen MWZ2VLM7JBD7VD4RPMSAGISMAI

Datos a considerar para este proceso

Los trabajadores que se decidan por esta opción deben asumir los gastos de mantenimiento de la vivienda. También tienen la responsabilidad compartida de dividir y cubrir el impuesto predial, el servicio de agua y todos los servicios necesarios para el funcionamiento adecuado del inmueble.

Si alguno de los copropietarios quiere realizar mejoras, necesitará el consentimiento del otro, ya que ambos poseen una parte proporcional de la propiedad.

Comparativo: Infonavit vs. banca tradicional

A continuación, se presenta una tabla que compara los requisitos y condiciones de Infonavit con los de un crédito bancario tradicional para la adquisición de una vivienda superior al millón de pesos:

El ingreso y las condiciones varían según el perfil de los solicitantes y el valor de la propiedad elegida. Unir créditos permite ampliar la oferta de viviendas disponibles y facilita la adquisición de inmuebles que cumplen con mejores estándares en ubicación y equipamiento.

Para conocer el monto y las condiciones exactas que puedes obtener, usa el simulador oficial de Infonavit: Simulador de Crédito Infonavit.

Temas Relacionados

InfonavitViviendaCrédito HipotecarioTrabajadoresIMSSmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: retraso en el servicio del Metro y Metrobús por fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: retraso en el servicio del Metro y Metrobús por fuertes lluvias

EN VIVO| Clima CDMX y resto de México hoy 7 de abril: presencia de fuertes lluvias en la Ciudad de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO| Clima CDMX y resto de México hoy 7 de abril: presencia de fuertes lluvias en la Ciudad de México

Ignacio Mier encamina ratificación de Roberto Velasco en la SRE y adelanta agenda legislativa del Senado

El canciller designado comparecerá ante el Senado antes de su votación en el pleno, en medio de definiciones sobre la política exterior de México

Ignacio Mier encamina ratificación de Roberto Velasco en la SRE y adelanta agenda legislativa del Senado

Embajada de México en Irán emite las siguientes recomendaciones a connacionales

La sugerencia incluye la provisión de suministros esenciales y objetos de uso personal

Embajada de México en Irán emite las siguientes recomendaciones a connacionales

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Para el “cártel de de las cuatro letras” se encargaba de reunir información de enemigos

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Defensa envía 500 elementos para reforzar la seguridad en tres municipios de Chihuahua

Procesan a “El Nicho”, líder de Los Alemanes que asesinó a un policía judicial y lesionó a otro en San Luis Potosí

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

ENTRETENIMIENTO

El Malilla desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

El Malilla desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

AC/DC en CDMX: horarios, canciones y todo lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Esposa de Alberto “N”, alias “El Patrón”, pidió ayuda 1 mes antes de agresión doméstica, revela Flor Rubio

“Me das asco como persona”: hermana de Kimberly Loaiza llama manipulador a Juan de Dios Pantoja, así comenzó el escándalo familiar

DEPORTES

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona

Alexis Vega lanza su propia marca de ropa urbana en todo México