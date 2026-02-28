México

Así puedes recuperar tu cuenta del Infonavit si pierdes tu correo electrónico

Las personas afectadas por la falta de acceso pueden validar su identidad siempre que presenten la documentación y datos personales requeridos para restablecer su cuenta

Estos son los pasos para recuperar tu cuenta Infonavit Crédito: Infonavit y Cuartoscuro

Millones de trabajadores en México dependen de la plataforma Mi Cuenta Infonavit para consultar su ahorro, revisar créditos o realizar trámites esenciales, por lo que perder el acceso al correo electrónico registrado puede implicar un obstáculo significativo para operar en el sistema y gestionar información clave.

Aunque este escenario interrumpe la interacción directa con los servicios, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha desarrollado procedimientos oficiales en línea, telefónicos y presenciales que permiten validar la identidad del usuario y recuperar el acceso, evitando retrasos y riesgos en trámites relacionados con la vivienda.

Las vías oficiales para recuperar el acceso a Mi Cuenta Infonavit

El Infonavit establece tres alternativas para quienes han perdido su correo electrónico:

La opción presencial consiste en acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Un asesor validará la identidad mediante documentación oficial y, tras confirmar los datos, ayudará a dar de baja la cuenta anterior y habilitar la creación de un perfil nuevo con un correo actualizado.

La vía telefónica es posible desde la Ciudad de México llamando al 55 9171 5050, o desde el resto del país al 800 008 3900.

El usuario debe exponer la situación y un operador lo guiará en la recuperación o eliminación de la cuenta vinculada al antiguo correo electrónico.

Está disponible también una opción en línea: dentro del portal Mi Cuenta Infonavit, al seleccionar “Olvidé mi contraseña”, existe la posibilidad, en algunos casos, de eliminar la cuenta tras varios intentos fallidos de acceso, lo que permite un registro posterior con un nuevo correo electrónico.

Para todas estas alternativas es obligatorio contar con el Número de Seguridad Social (NSS), CURP, RFC, un nuevo correo electrónico y un número de teléfono celular vigente.

Es necesario contar con documentos
Es necesario contar con documentos personales a la mano

Consecuencias de perder el correo

La imposibilidad de ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit por no contar con el correo previamente registrado dificulta consultar el estado de créditos, descargar documentos oficiales y verificar ahorros en la Subcuenta de Vivienda.

Los trabajadores sin acceso a su cuenta quedan expuestos a la pérdida de información fundamental, la alteración en los plazos de trámites y una posible demora en la solicitud de financiamientos o la actualización de sus datos personales.

El valor de la cuenta Infonavit se percibe en operaciones concretas como solicitar un crédito hipotecario, revisar puntajes, descargar constancias y consultar pagos.

Al perder el correo, también se pierde la vía más eficiente para restablecer la contraseña y garantizar la seguridad de los datos personales.

Perder el correo implicaría algunos
Perder el correo implicaría algunos riesgos.

Reestablecer el perfil y retomar los trámites habitualmente

Con el acceso restablecido, el portal Mi Cuenta Infonavit vuelve a ofrecer sus funciones habituales: consulta y descarga de estados de cuenta, gestión de créditos, solicitudes de financiamiento y actualización de información personal se reactivan de inmediato para el usuario validado.

Las alternativas propuestas por Infonavit centralizan la validación de datos como protección ante el fraude o la suplantación de identidad, asegurando que solo el titular pueda modificar o recuperar el acceso al sistema.

Esta medida busca resguardar tanto el patrimonio como el historial financiero de los trabajadores afiliados.

