México

Fiscalía de Nayarit cancela órdenes de aprehensión: exonera a empresario presuntamente vinculado con asociación delictuosa y fraude

Se cerraron las investigaciones sin imputaciones ni antecedentes penales, cancelando cualquier proceso de extradición

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El arresto fue realizado en Houston, Texas. (ICE)
Fiscalía de Nayarit cancela órdenes de aprehensión contra el empresario Carlos Valenzuela (ICE)

La Fiscalía General del Estado de Nayarit determinó el cierre definitivo de las investigaciones abiertas entre 2019 y 2023 en contra del empresario jalisciense Carlos Federico Valenzuela Cadena, con lo que se pone fin a un proceso que no derivó en imputaciones ni antecedentes penales.

De acuerdo con documentación oficial, el 19 de enero de 2026 se formalizó el “carpetazo” de las indagatorias, estableciendo que no existen elementos suficientes para ejercer acción penal en contra de un inversionista.

La resolución fue respaldada por el Juez de Control Xavier Alberto Rivas González, quien ordenó cancelar de manera definitiva las órdenes de aprehensión 1069/2023 y 2518/2023.

Como parte del mismo proceso, se instruyó dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para dejar sin efectos cualquier solicitud de extradición internacional vinculada con la causa penal 3154/2023. Con ello, se elimina cualquier procedimiento judicial activo tanto a nivel estatal como federal.

Investigaciones sin sustento penal

FGE Nayarit sede
La fiscalía de Nayarit dejo sin efecto las denuncias por asociación delictuosa, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita (FGE Nayarit)

Las investigaciones iniciadas por la autoridad ministerial se centraron en la revisión de operaciones relacionadas con bienes inmuebles, fideicomisos y movimientos corporativos en Nayarit. El nombre de Valenzuela Cadena surgió en dichas pesquisas debido a su participación como accionista en diversas empresas involucradas en estas transacciones.

En un inicio, las autoridades exploraron posibles delitos como asociación delictuosa, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, tras varios años de análisis, auditorías y peritajes, no se logró acreditar la participación directa del empresario en conductas que constituyeran un ilícito.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que los dictámenes técnicos y jurídicos concluyeron que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso, lo que derivó en la determinación de cerrar las carpetas de investigación.

Acuerdo institucional y certeza jurídica

Oficio de cancelación de extradición de empresario
Oficio cancelación de extradición del empresario Carlos Federico Valenzuela Cadena

El cierre del caso se llevó a cabo mediante un mecanismo jurídico gestionado ante la Unidad de Soluciones Alternativas de la Fiscalía estatal. Este procedimiento tuvo como objetivo principal brindar certeza jurídica respecto a la titularidad y administración de los bienes que fueron objeto de revisión durante varios años.

De acuerdo con las mismas fuentes, el acuerdo alcanzado se caracterizó por ser de naturaleza institucional y permitió concluir de manera integral todas las líneas de investigación abiertas.

Asimismo, se enfatizó que dicho mecanismo no implicó en ningún momento reconocimiento de responsabilidad penal ni aceptación de culpabilidad por parte de Valenzuela Cadena, sus socios o las empresas vinculadas.

El cierre definitivo también implica que no existe actualmente ningún procedimiento penal vigente en contra de Valenzuela Cadena en territorio mexicano, lo que le permite continuar con sus actividades empresariales sin restricciones legales derivadas de este caso.

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