México

El hermano de Fátima Bosch se perfila como aspirante de Morena en Tabasco

La coronación de la mexicana, marcada por la controversia, centró la atención sobre una de las familias con más poder político en Tabasco

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Fátima Bosch, con vestido verde brillante, corona y banda de certamen, posa con Bernardo Bosch Fernández, quien viste camisa negra. Se les ve sonrientes en un evento
Fátima Bosch posa junto a Bernardo Bosch Fernández en un elegante evento social, ambos sonriendo para la cámara. (Bernardo Bosch Fernández: Instagram)

El nombre de Bernardo Bosch Fernández comenzó a ganar fuerza en el escenario político rumbo a la elección intermedia de 2027. El joven empresario, además de ser hermano de la Miss Universo Fátima Bosch, encabeza las preferencias para una diputación federal en Tabasco, de acuerdo con una encuesta reciente.

Un estudio hecho por QM Estudios de Opinión coloca a Bosch Fernández en el primer lugar con 49.5 por ciento de intención de voto. La ventaja resulta significativa frente a sus competidores. El mismo sondeo muestra el dominio de Morena en la entidad, con 56 por ciento de preferencia, muy por encima de Movimiento Ciudadano, que alcanza 10 por ciento. El resto de los partidos se mantiene con cifras menores.

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández?

Bernardo Bosch Fernández nació el 25 de diciembre de 1996 en Teapa, Tabasco. Es hijo de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa. Su formación académica incluye Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

En el ámbito político, ha trabajado como asesor legislativo en el Senado y ha colaborado con la senadora Verónica Camino. También ha participado en campañas locales y en iniciativas vinculadas a la llamada Cuarta Transformación.

Cuatro personas posan para una foto al aire libre: un joven con toga y birrete azul, estola blanca, y tres adultos. Al fondo, el Monumento a Washington
La formación académica de Bernardo Bosch Fernández incluye Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University. (Bernardo Bosch Fernández: Instagram)

Además de su actividad política, Bosch Fernández mantiene presencia en el sector empresarial. Participa en el negocio familiar enfocado en la ganadería Brahman, una tradición arraigada en su entorno.

En 2025 recibió el reconocimiento como Ingeniero Destacado, otorgado por organismos del gremio en Tabasco.

La elección intermedia de 2027 renovará la Cámara de Diputados, con seis distritos federales en disputa en Tabasco. En ese contexto, el posicionamiento actual de Bernardo Bosch Fernández lo coloca como uno de los perfiles a seguir.

Bernardo Bosch Hernández, es un personaje de peso en el sector energético; Bernardo Bosch Fernández ha sido asesor en el Senado y busca abrirse camino en la política.
Los Bosch son una de las familias con mayor peso polpitico en Tabasco. (Radio Río, Facebook / @bernardobosch7, @fatimaboschfdz, Instagram)

Los Bosch y sus vínculos con la 4T

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, marcada por la controversia, centró la atención sobre una de las familias con más poder político en Tabasco.

El padre, Bernardo Bosch Hernández, ocupa un cargo relevante en el sector energético como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Su trayectoria incluye labores en enlace institucional, relaciones públicas y programas de desarrollo social, como el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), enfocado en la responsabilidad social de la empresa con las comunidades.

Además, ha participado en la creación de estrategias para fortalecer la relación de Pemex con el Congreso, lo que ha llevado a especulaciones sobre su cercanía con la Cuarta Transformación.

Senado Morena
Mónica Fernández Balboa es directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) desde 2024.

Vanessa Fernández Balboa, madre de Fátima, ha mantenido un perfil bajo, aunque es reconocida en Tabasco por su participación en actividades sociales y culturales.

La tía de Fátima Bosch, Mónica Fernández Balboa, es una destacada política tabasqueña y figura clave en la 4T. Fernández Balboa ha sido senadora por Morena, presidenta de la Mesa Directiva del Senado (2019-2020) y directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) desde 2024.

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