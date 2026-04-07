“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

“El 85” fue uno de los líderes clave en la formación del CJNG en la década de los 2000. (Foto: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURo)

Erick Valencia Salazar, alias “El 85” y uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declarará culpable ante la justicia de Estados Unidos en una audiencia programada para este martes 7 de abril en una corte federal de Washington.

El narcotraficante mexicano alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, cuyos detalles serán formalizados durante la audiencia, en la que se espera queden establecidos los términos de su cooperación y eventual sentencia, de acuerdo con el medio Milenio.

Un acuerdo para reducir condena

La decisión de “El 85” de declararse culpable sigue una tendencia creciente entre líderes del narcotráfico mexicano que optan por colaborar con autoridades de Estados Unidos a cambio de beneficios penales, como reducción de condena o mejores condiciones de encarcelamiento.

Casos recientes ilustran esta estrategia, como el de Ismael Zambada García, histórico líder del Cártel de Sinaloa, así como Ovidio Guzmán López, quien también accedió a colaborar con autoridades estadounidenses.

En el caso de Valencia Salazar, la justicia estadounidense lo acusa de importar cocaína desde 2003, lo que lo colocó durante años como uno de los objetivos prioritarios de Washington, que incluso ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

'El 85' y 'El Mencho' eran aliados cuando surgió el CJNG. (Cuartoscuro/DEA)

De fundador del CJNG a enemigo interno

Valencia Salazar fue pieza clave en la transformación del crimen organizado en México. Junto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundó el CJNG en la década de los 2000.

Antes de consolidarse como uno de los cárteles más poderosos del país, “El 85” impulsó la creación de Los Matazetas, un grupo armado que inicialmente operó como brazo del Cártel de Sinaloa y que se hizo conocido por su violenta confrontación contra Los Zetas.

Con el tiempo, esta estructura evolucionó hasta convertirse en el CJNG, organización que logró expandirse rápidamente y consolidar su presencia en diversas regiones del país.

Ruptura y guerra interna

Sin embargo, la relación entre Valencia Salazar y “El Mencho” terminó en ruptura. Tras salir de prisión en 2017, “El 85” acusó a su antiguo aliado de traición y fundó el Cártel Nueva Plaza, con el que desató una guerra frontal contra el CJNG, especialmente en Jalisco.

Este conflicto derivó en episodios de extrema violencia, como el asesinato de Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias “El Cholo”, cuyo cuerpo fue abandonado en un sitio público en 2021 tras la difusión de un video por parte del CJNG.

La extradición de capos mexicanos refuerza la cooperación bilateral en seguridad. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

Capturas, liberación y extradición

Valencia Salazar ha sido detenido en al menos dos ocasiones en México. La primera ocurrió en 2012, cuando fue capturado por fuerzas militares en Zapopan, Jalisco. No obstante, recuperó su libertad en 2017 debido a presuntas fallas en el proceso judicial.

En 2022 fue recapturado por el Ejército en Tapalpa, Jalisco, lo que marcó su regreso a prisión hasta su posterior extradición a Estados Unidos en febrero de 2025.

El traslado formó parte de un operativo en el que 29 narcotraficantes mexicanos fueron enviados a distintas ciudades estadounidenses, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Audiencia clave en Washington

La audiencia de este martes representa un momento decisivo para “El 85”, quien podría convertirse en un testigo clave para las autoridades estadounidenses en su lucha contra el narcotráfico.

Su eventual colaboración podría aportar información relevante sobre la estructura, operaciones y redes financieras del CJNG y otros grupos criminales, en un contexto de creciente presión internacional contra estas organizaciones.