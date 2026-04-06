Beca Benito Juárez 2026 no tendrá dobles pagos a partir de este lunes 6 de abril: cuál es la razón y cuándo se hará el depósito

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aclaró que los pagos de la Beca Benito Juárez no comenzarán el lunes 6 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez representa un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a jóvenes que cursan nivel medio superior en escuelas públicas.

Los beneficiarios de este apoyo económico reciben un depósito de mil 900 pesos cada dos meses, acreditado directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

El propósito de este recurso es favorecer la continuidad de los estudiantes en la preparatoria o el bachillerato.

El dinero otorgado permite que los jóvenes adquieran los insumos requeridos para su progreso académico.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La administración del programa está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo del Gobierno federal.

Se pretende disminuir la deserción escolar en nivel medio superior y ampliar las posibilidades de acceso a estudios universitarios.

Los estudiantes pueden destinar este apoyo a la compra de útiles escolares, libros, alimentos o para costear el transporte entre su hogar y la escuela.

Durante el mes de abril, beneficiarios de bachillerato recibirán un doble depósito de este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Este mes de abril está programado un doble depósito a todos los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, pero existe alguna confusión entre quienes integran este programa social.

Como se mencionó anteriormente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar se encarga de gestionar los pagos, trámites y todo lo relacionado con este apoyo económico, pero también lo hace con la Beca Rita Cetina.

Debido a que en el programa social anterior va destinado a alumnos de secundaria y los depósitos comenzaron el pasado miércoles 1 de abril, pero fueron suspendidos temporalmente por las vacaciones de Semana Santa, surge la duda de si los depósitos de la Beca Benito Juárez comenzarán este lunes 6 del presente mes.

Esto anterior, ya que las dispersiones de la Beca Rita Cetina se reanudarán este próximo lunes 6 de abril, de acuerdo con el calendario emitido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Por qué no habrá pagos de la Beca Benito Juárez este lunes 6 de abril?

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este lunes 6 de abril no comenzarán los dobles depósitos de la Beca Benito Juárez, ya que el pasado lunes 30 de marzo, la dependencia emitió dos calendarios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar publicó dos calendarios con fechas distintas; uno para Beca Benito Juárez y otro para Rita Cetina. Foto: Twitter/@jaacastillejos

Lo anterior, ya que un calendario es exclusivamente para beneficiarios de la Beca Rita Cetina, cuyos pagos comenzaron el pasado miércoles 1 de abril y tuvieron una pausa momentánea de dos días, por los festejos de Semana Santa, y que se reanudarán el lunes 6 del presente mes.

En tanto, Julio León publicó otro calendario para la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, ya que debido a los periodos que no se les han depositado iniciarán en otra fecha de abril.

¿Cuándo comenzarán los dobles depósitos de la Beca Benito Juárez 2026 en abril?

Según lo comunicado por Julio León, el pago doble de la Beca Benito Juárez iniciará el próximo lunes 13 de abril. Así lo marca el calendario oficial de pagos.

Los depósitos corresponden a estos periodos y dichas

Mil 900 pesos del primer bimestre de 2026: enero y febrero.

Mil 900 pesos del segundo bimestre de 2026, marzo y abril.

3 mil 800 pesos en total por estos cuatro meses: dos bimestres.

Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.