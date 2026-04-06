Sheinbaum responde a megabloqueos de transportistas: “¿Por qué razón van a movilizarse si hay diálogo abierto y permanente?"

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las movilizaciones de transportistas y productores ocurren en un contexto donde existen mesas de diálogo abiertas y acuerdos en proceso para atender sus demandas. En particular, explicó que la caída en los precios de granos como maíz, frijol, sorgo y trigo responde a una mayor oferta internacional, lo que ha presionado los ingresos del sector agrícola y motivado solicitudes de apoyo económico.

En ese sentido, indicó que desde noviembre se han establecido compromisos con productores y compradores para priorizar la adquisición de cosechas nacionales antes de recurrir a importaciones, además de la entrega de apoyos directos a miles de agricultores afectados por la baja de precios. También mencionó la participación de gobiernos estatales y la búsqueda de un esquema de respaldo más amplio ante la volatilidad del mercado.

“De noviembre a la fecha se han destinado alrededor de 4 mil millones de pesos de apoyo para cerca de 45 mil productores. Esto, de manera directa, no a través de organizaciones, debido a la disminución del precio grano y seguimos en trabajo para tener un acuerdo de más largo plazo”, aseguró.

Persisten las inconformidades

Sobre las inconformidades, reconoció que existen sectores que no coinciden con los acuerdos alcanzados, aunque sostuvo que se trata de una minoría. Añadió que, en el caso de transportistas, las demandas incluyen trámites administrativos y condiciones de seguridad en carreteras, temas que —afirmó— han sido atendidos por dependencias federales.

En ese contexto, cuestionó la convocatoria a movilizaciones al considerar que las autoridades mantienen canales de diálogo activos y atención a las solicitudes. Planteó que, aun si las protestas se llevan a cabo, la Secretaría de Gobernación continuará con el seguimiento de los planteamientos, mientras el gobierno insiste en que no hay motivos para suspender las negociaciones abiertas.

“Hay algunos agricultores que no están de acuerdo con eso, pero son pocos realmente. Se ha estado atendiendo de manera permanente y hay apoyos. Algunos transportistas que tienen demandas de cuando sacan su trámite de la licencia o algunos problemas que tienen con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes... o de problemas de inseguridad en las carreteras, que la Guardia Nacional ha atendido”, dijo.

“Por eso, ayer la Secretaría de Gobernación dijo que no tenemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo y, al mismo tiempo, ha estado atendiendo las demandas que tienen. Entonces, ¿por qué razón van a movilizarse si hay un diálogo permanente abierto? Si se movilizan, de todas maneras estará la Secretaría de Gobernación atendiendo. Pero es importante que el pueblo de México sepa que estamos atendiendo”, afirmó.