México

WhatsApp tiene la clave contra fraudes de Programas del Bienestar, pero pocos beneficiarios la usan

La aplicación de mensajería de Meta puede ser una herramienta para tener información de primera mano sobre fechas de depósito y fechas de inscripción a los programas

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Tarjetas de Bienestar, billetes y monedas sobre una mesa de madera, junto a un smartphone con un icono de seguridad, una lupa y una señal de alerta
Autoridades de México instan a la ciudadanía a seguir solo cuentas verificadas de los Programas de Bienestar para garantizar la seguridad y evitar estafas en la recepción de apoyos. (Imagen Ilustrativa IA Infobae México)

WhatsApp funciona como algo más que una aplicación para comunicarse o compartir contenido. La plataforma de Meta representa una herramienta útil para quienes reciben apoyos de programas asistenciales.

El crecimiento de los Programas para el Bienestar en México ha traído consigo un incremento en las estafas digitales. Para 2026, el Gobierno federal planea beneficiar a 42.9 millones de personas, cifra superior a los 32.8 millones registrados al cierre de 2025.

Este alcance ha incrementado el interés por pensiones, becas y apoyos, pero también ha facilitado la proliferación de fraudes en redes sociales.

En este escenario, WhatsApp surge como una herramienta oficial con potencial para brindar información confiable y prevenir engaños, aunque su uso aún no se ha generalizado entre los beneficiarios.

Captura de pantalla de un feed de Facebook con varias publicaciones mostrando calendarios de pago para las Becas Benito Juárez y otros Programas del Bienestar
En Facebook proliferan grupos, en muchos de los cuales se difunde información no confirmada sobre los programas. (Facebook)

Grupos no oficiales y cobros indebidos

El interés por fechas de pago, requisitos y nuevos programas impulsó la creación de páginas y grupos en plataformas como Facebook y WhatsApp. Algunos espacios nacieron con intención informativa, pero otros operan con fines ilícitos.

En estos canales, estafadores solicitan dinero a cambio de supuestos registros, agilización de trámites o acceso anticipado a apoyos. También circulan enlaces falsos que buscan obtener datos personales como CURP o información bancaria.

La solución oficial está en WhatsApp

Pese al riesgo, la misma plataforma también ofrece una alternativa segura: canales verificados del Gobierno de México. En estos espacios, canales como Becas para el Bienestar y Programas para el Bienestar difunden información directa y actualizada.

Datos de la propia plataforma indican que cerca de 90 millones de personas usan WhatsApp en México. Sin embargo, los canales oficiales cuentan con audiencias menores. Becas para el Bienestar suma poco más de 2.7 millones de seguidores, mientras que Programas para el Bienestar ronda los 361 mil.

La brecha evidencia que millones de beneficiarios aún no utilizan esta vía confiable.

Captura de pantalla de la interfaz de WhatsApp de la cuenta verificada 'Programas para el Bienestar', con su logo, seguidores, y el texto 'Verificada' por Meta
La cuenta oficial de Programas para el Bienestar en WhatsApp, muestra su estado de verificación por Meta para asegurar la autenticidad de la información. (WhatsApp)

Qué información ofrecen los canales oficiales

A través de estos canales, los usuarios pueden recibir avisos clave sobre:

  • Noticias relevantes a nivel nacional
  • Actualizaciones y cambios en programas
  • Fechas de pago e inscripciones
  • Información verificada sin intermediarios

La dependencia responsable enfatiza: “Toda la información sobre tu beca está disponible únicamente en nuestros canales oficiales, página web y redes sociales verificadas”.

Además, recuerda un punto clave para evitar fraudes: “Recuerda que todos nuestros trámites son gratuitos y no requieren de ningún intermediario”.

Cómo unirse y activar alertas

El proceso para acceder a estos canales es sencillo. Basta con ingresar al enlace oficial, seleccionar “Seguir”, abrir el canal y activar la campana de notificaciones para recibir alertas en tiempo real.

Esta función permite a los beneficiarios anticiparse a convocatorias o pagos sin depender de terceros.

Captura de pantalla de un chat de WhatsApp del canal oficial de Becas del Bienestar, con un anuncio sobre la apertura de solicitudes para becas de primaria
Una publicación del canal oficial de WhatsApp de Becas del Bienestar anuncia el inicio del periodo de solicitud para la Beca Rita Cetina y la necesidad de tener Llave MX. (Becas Bienestar)

Recomendaciones para evitar caer en estafas

Autoridades y dependencias reiteran medidas básicas de protección:

  • Consultar solo sitios con dominio “gob.mx”
  • No compartir datos personales en enlaces desconocidos
  • Desconfiar de promesas de dinero inmediato
  • Reportar mensajes sospechosos
  • Confirmar información en canales institucionales

El ecosistema digital de los Programas del Bienestar crece al mismo ritmo que su cobertura. En ese escenario, herramientas como WhatsApp pueden convertirse en el filtro más efectivo contra la desinformación, siempre que los usuarios opten por fuentes verificadas.

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