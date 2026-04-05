Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de abril: autopista México - Cuernavaca con congestión vial

El flujo vehicular presenta buen avance sobre Viaducto Río de la Piedad , en dirección de Eje 3 Oriente hacia Avenida Río Churubusco . Los automovilistas que circulan por esta vía experimentan desplazamiento ágil, sin reportes de congestión significativa durante el trayecto.

El “Paseo Dominical Muévete en Bici” mantiene activa la circulación ciclista hasta las 14:00 horas este domingo en la Ciudad de México. Las autoridades han implementado cortes a la vialidad en puntos clave como Paseo de la Reforma , Avenida Juárez , Avenida Presidente Masaryk , Avenida Patriotismo , Eje 7 Sur y Avenida División del Norte .

Toma tus precauciones. La circulación vehicular registra una presencia elevada en Calle 47 , abarcando el tramo desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta Viaducto Río de la Piedad . Los automovilistas que transitan por esta zona experimentan mayor concentración de vehículos, lo que puede generar demoras durante el trayecto.

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró en la intersección de Av. Batallones Rojos y Central , en la colonia Constitución de 1917, dentro de la alcaldía Iztapalapa . La presencia de patrullas, ambulancias y personal especializado generó alerta entre los habitantes y conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con el Gobierno CDMX, para este domingo 5 de abril no se esperan manifestaciones a lo largo de la tarde que afecten las vialidades principales de la capital.

De acuerdo con Capufe, la autopista México - Cuernavaca presenta carga vehicular intensa del km 44 al 76, por periodo vacacional, pidieron paciencia a los automovilistas.

Autoridades informaron que la autopista México - Cuernavaca presenta intensa carga vehicular y pidieron paciencia a los automovilistas.

A unas horas del paro nacional convocado para el 6 de abril por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), múltiples organizaciones del sector se han pronunciado públicamente para deslindarse de la movilización y rechazar los bloqueos carreteros .

CAPUFE reportó que se presenta carga vehicular en la Plaza de Cobro San Martín en la autopista México - Puebla en dirección CDMX, por periodo vacacional.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que “no existe razón para manifestarse” este 6 de abril, pese a que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó un paro nacional indefinido en protesta por inseguridad y condiciones operativas en el sector.

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