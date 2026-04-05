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Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de abril: autopista México - Cuernavaca con congestión vial

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03:34 hsHoy

“No hay razón para manifestarse”: Segob rechaza paro nacional de transportistas para este 6 de abril, ANTAC responde

Los transportistas sostienen que su convocatoria es por falta de respuestas, pese a que autoridades reportan avances en diálogo con el sector

La Secretaría de Gobernación asegura que no hay justificación para el paro de transportistas.
La Secretaría de Gobernación asegura que no hay justificación para el paro de transportistas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que “no existe razón para manifestarse” este 6 de abril, pese a que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó un paro nacional indefinido en protesta por inseguridad y condiciones operativas en el sector.

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03:17 hsHoy

Carga vehicular en la México - Puebla

CAPUFE reportó que se presenta carga vehicular en la Plaza de Cobro San Martín en la autopista México - Puebla en dirección CDMX, por periodo vacacional.

(X/ @CAPUFE)
(X/ @CAPUFE)
03:12 hsHoy

Paro nacional de transportistas del 6 de abril divide al sector: organizaciones rechazan bloqueos y ANTAC responde

Diversas agrupaciones del autotransporte y del sector agropecuario se deslindan de la convocatoria impulsada por la Asociación Nacional de Transportistas

Organizaciones del transporte se deslindan del paro nacional convocado por ANTAC.
Organizaciones del transporte se deslindan del paro nacional convocado por ANTAC.

A unas horas del paro nacional convocado para el 6 de abril por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), múltiples organizaciones del sector se han pronunciado públicamente para deslindarse de la movilización y rechazar los bloqueos carreteros.

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00:29 hsHoy

Autopista México - Cuernavaca con alta aglomeración

Autoridades informaron que la autopista México - Cuernavaca presenta intensa carga vehicular y pidieron paciencia a los automovilistas.

“AVISO IMPORTANTE #AutMéxicoCuernavaca, dirección CDMX. Continúa carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución”.

(X/ @CAPUFE)
(X/ @CAPUFE)
22:07 hsAyer

Congestión vial en la México - Cuernavaca

De acuerdo con Capufe, la autopista México - Cuernavaca presenta carga vehicular intensa del km 44 al 76, por periodo vacacional, pidieron paciencia a los automovilistas.

(X/ @CAPUFE)
(X/ @CAPUFE)
21:00 hsAyer

Manifestaciones programadas para este 5 de abril

De acuerdo con el Gobierno CDMX, para este domingo 5 de abril no se esperan manifestaciones a lo largo de la tarde que afecten las vialidades principales de la capital.

(X/ @C5_CDMX)
(X/ @C5_CDMX)
18:35 hsAyer

12:30

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró en la intersección de Av. Batallones Rojos y Central, en la colonia Constitución de 1917, dentro de la alcaldía Iztapalapa. La presencia de patrullas, ambulancias y personal especializado generó alerta entre los habitantes y conductores que transitaban por la zona.

15:44 hsAyer

Toma tus precauciones. La circulación vehicular registra una presencia elevada en Calle 47, abarcando el tramo desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta Viaducto Río de la Piedad. Los automovilistas que transitan por esta zona experimentan mayor concentración de vehículos, lo que puede generar demoras durante el trayecto.

15:43 hsAyer

El “Paseo Dominical Muévete en Bici” mantiene activa la circulación ciclista hasta las 14:00 horas este domingo en la Ciudad de México. Las autoridades han implementado cortes a la vialidad en puntos clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Patriotismo, Eje 7 Sur y Avenida División del Norte.

El “Paseo Dominical Muévete en Bici” mantiene activa la circulación ciclista hasta las 14:00 horas este domingo en la Ciudad de México (X@OVIALCDMX)
El “Paseo Dominical Muévete en Bici” mantiene activa la circulación ciclista hasta las 14:00 horas este domingo en la Ciudad de México (X@OVIALCDMX)
14:25 hsAyer

8:23

El flujo vehicular presenta buen avance sobre Viaducto Río de la Piedad, en dirección de Eje 3 Oriente hacia Avenida Río Churubusco. Los automovilistas que circulan por esta vía experimentan desplazamiento ágil, sin reportes de congestión significativa durante el trayecto.

El flujo vehicular presenta buen avance sobre Viaducto Río de la Piedad, en dirección de Eje 3 Oriente hacia Avenida Río Churubusco (captura de pantalla)
El flujo vehicular presenta buen avance sobre Viaducto Río de la Piedad, en dirección de Eje 3 Oriente hacia Avenida Río Churubusco (captura de pantalla)

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