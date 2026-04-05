México

Galletas de maicena con mantequilla: receta fácil, sin gluten y de textura suave

Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta preparación conquista por su dulzura y practicidad

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Plato de polvorones de maicena y mantequilla con azúcar glass en mesa de madera. Se ven almidón de maíz, mantequilla, batidor y panaderos en una panadería
Un plato de polvorones de maicena y mantequilla, listos para ser compartidos en familia o con amigos, capturando la esencia de la repostería tradicional. (Gemini)

Su textura suave y desmenuzable es un clásico en las casas mexicanas, servido en meriendas, reuniones o como regalo casero. Una receta sencilla, económica y con ingredientes básicos, pero llena de nostalgia y sabor.

Las galletas de maicena y mantequilla también se conocen como “polvorones” en algunas regiones. Son perfectas para acompañar con café, leche o un mate, y suelen prepararse para compartir en familia, especialmente en celebraciones o como detalle especial para amigos.

Receta de galletas de maicena y mantequilla

Las galletas de maicena y mantequilla son masitas de textura ligera, hechas principalmente con fécula de maíz (maizena), manteca y azúcar, que se hornean hasta que quedan apenas doradas y se deshacen en la boca.

Las galletas de maicena y mantequilla, también conocidas como polvorones, son el acompañante ideal para café, leche o mate en reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las galletas de maicena y mantequilla, también conocidas como polvorones, son el acompañante ideal para café, leche o mate en reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 35 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 200 gr de fécula de maíz (maicena)
  2. 100 gr de harina común
  3. 150 gr de manteca (a temperatura ambiente)
  4. 100 gr de azúcar impalpable
  5. 2 yemas de huevo
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 pizca de sal
  8. Azúcar impalpable extra, para espolvorear (opcional)

Cómo hacer galletas de maicena y mantequilla, paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema bien suave y aireada.
  2. Agregar las yemas y la esencia de vainilla. Integrar bien.
  3. Incorporar la fécula de maíz, la harina y la sal poco a poco, mezclando con espátula o cuchara de madera hasta obtener una masa homogénea y blanda.
  4. Envolver la masa en film y llevar a la heladera durante 20 minutos para facilitar el estirado.
  5. Precalentar el horno a 180°C (moderado). Forrar una placa con papel manteca.
  6. Estirar la masa sobre la mesada ligeramente enharinada, dejando un espesor de 1 cm. Cortar las galletas con un cortante o un vaso chico.
  7. Colocar las galletas en la placa dejando un poco de espacio entre ellas.
  8. Hornear durante 12 a 15 minutos. Retirar cuando los bordes apenas se doren, ya que deben mantener el color claro.
  9. Enfriar sobre una rejilla y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable antes de guardar.
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La preparación de galletas de maicena y mantequilla requiere solo ingredientes básicos y un tiempo total estimado de 35 minutos. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 30 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70 kcal
  • Grasas: 3,5 g
  • Carbohidratos: 9,5 g
  • Proteínas: 0,7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar en recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 7 días. Si se prefiere, se pueden freezar por hasta 2 meses.

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