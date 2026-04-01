Tras guerra de declaraciones, Samo anuncia fecha en que pondría fin a su reencuentro con Camila

Samo anunció que permanecerá en Camila hasta diciembre de 2026, condicionado al cumplimiento estricto del contrato laboral vigente (@samooficial/Instagram)

Samo ha puesto fin al silencio y reveló los efectos de los conflictos internos en Camila, anunciando que podría permanecer solamente hasta diciembre de 2026 en la banda, sujeto a los términos legales vigentes. El cantante dejó abierta la posibilidad de una separación si no se resuelve la crisis con sus compañeros.

Samo explicó que su futuro en Camila depende del cumplimiento estricto del contrato laboral actual, cuyo vencimiento será en diciembre de 2026. El artista asegura que la reciente disputa —desencadenada tras el concierto en Irapuato— se debe a desacuerdos contractuales y no a decisiones personales, y condiciona su permanencia a una solución que repare públicamente el daño emocional y profesional sufrido.

Conflicto interno en Camila y la exigencia de disculpa

En entrevista con la revista TVyNovelas, Samo explicó: “No me había pronunciado antes porque he tratado de proteger la integridad de la banda, de no ensuciar esa magia que existe alrededor de lo que hacemos como artistas”.

Aclaró que en el escenario todo luce armónico, aunque la convivencia ha sido tensa por “pláticas muy violentas en las que la falta de ética ha estado presente, donde me he sentido violentado, pero lo he callado para subirme a cantar”.

El conflicto interno en Camila surgió tras desacuerdos contractuales y motivó la exigencia de una disculpa pública a los fans (@samooficial/Instagram)

El cantante reconoció: “Me siento como el invitado incómodo, es rudo, es fuerte. A veces me siento en desventaja porque no hay esa equidad, ese punto medio, pero sí me encantaría tener más complicidad con mis compañeros y que entendieran también mis puntos”.

Respecto al episodio con Mario Domm en Irapuato, aseguró: “Nunca me voy a poner en un lugar donde le corte la cabeza a uno de mis compañeros… Yo no voy a perjudicar a un compañero, porque si perjudico a Mario y a Pablo, me estoy perjudicando yo”.

Samo enfatizó que su demanda de disculpa apunta al público y no a nivel personal. “Yo no necesito que se disculpe conmigo, pero sí que se disculpe con los fans por la información errónea que dio en el concierto, por ese impulso tal vez que tuvo”, declaró a la prensa. Confesó el dolor que le provocó recibir el mensaje: “Me arrepiento de haberte invitado de nuevo a cantar con Camila”.

Ausencia en Irapuato y repercusión entre los fans

Sobre la ausencia en el concierto del 19 de marzo en Irapuato, Samo recalcó: “No fue que yo no quisiera ir, no se llegó a un acuerdo contractual”. Detalló que, la noche anterior, envió una nota de voz expresando su frustración y deseo de presentarse, pero destacó que la falta de un acuerdo laboral concretado se lo impidió.

La ausencia de Samo en el concierto de Irapuato el 19 de marzo resultó de la falta de un acuerdo económico formalizado con la banda (Foto: Camila)

Durante el evento, Mario Domm dijo al público: “Esta persona no quiso asistir al concierto… yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?... falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingr a nuestra madre?”. Esta declaración dividió opiniones y desató críticas en redes sociales contra Samo.

El cantante respondió: “Me quiero disculpar con todos los fans, con el público en general… pero el público no tiene la información que hay detrás del desafortunado comentario de mi compañero Mario en el escenario”. Su equipo legal precisó que nunca existió un “acuerdo económico” firmado para Irapuato, a pesar de negociaciones previas.

El propio Samo recordó que, en 2013, dejó Camila tras diferencias internas similares y que, aunque volvió en 2023, aún no se siente incluido del todo. Indicó que su permanencia depende de lo que resuelvan sus compañeros y de los acuerdos del contrato vigente.

Samo anuncia fecha límite en Camila y su visión sobre el futuro

La relación profesional con Camila seguirá regulada por los compromisos legales hasta diciembre de 2026. Samo precisó a TVyNovelas*: “Hay en la mesa una gira por Latinoamérica, Estados Unidos, como profesional, cumplo hasta diciembre de este año con los compromisos que existan”.

El cantante recordó su salida de Camila en 2013 y aseguró que, aunque regresó en 2023, sigue sin sentirse plenamente incluido (Foto: @samooficial, Instagram)

Aclaró que no desea ser una carga para el grupo y que, si los demás deciden continuar sin él, lo aceptará al concluir el proceso legal: “Estoy aquí para aportar lo que doy como artista, lo que puedo dar como ser humano también. Y simplemente si mis compañeros quisieran tomar ese rumbo, también lo respetaría, tendrían que hablar de la parte legal contractual, ya que hay un contrato”.