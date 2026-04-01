Esta es la Virgen Dolorosa, la imagen femenina más venerada de la Semana Santa

En el marco de la Semana Santa, una de las figuras más representativas y profundamente simbólicas es la Virgen de los Dolores. Su imagen encarna el dolor, la fe y la fortaleza maternal, convirtiéndose en la representación femenina más venerada de este periodo litúrgico.
Conocida también como La Dolorosa, esta advocación recuerda el sufrimiento de la Virgen María ante la pasión y muerte de Jesús. Su figura ha trascendido lo estrictamente religioso para convertirse en un símbolo de acompañamiento espiritual, en el que millones de fieles encuentran una forma de dar sentido al dolor humano.
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La veneración a la Virgen de los Dolores surgió en Europa durante el siglo XIII. Su expansión hacia América ocurrió durante el proceso de evangelización, cuando órdenes mendicantes como franciscanos, dominicos y agustinos la introdujeron en el territorio novohispano.
Estas órdenes encontraron en esta representación de la Virgen María una figura capaz de dialogar con las cosmovisiones indígenas, particularmente en torno al duelo, la pérdida y los rituales comunitarios. Con el paso del tiempo, esta imagen adquirió un profundo arraigo en México, hasta convertirse en una de las expresiones más significativas de la religiosidad popular durante la pascua.
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Representación de La Dolorosa
La imagen de la Virgen de los Dolores es una de las más reconocibles dentro del arte sacro católico, estos son los elementos que la distinguen:
Vestimenta. Suele portar túnicas negras o moradas. El negro remite al luto, mientras que el morado corresponde al tiempo litúrgico de penitencia y reflexión.
Expresión facial. Su rostro refleja una profunda tristeza: la cabeza inclinada, lágrimas visibles y una mirada que transmite dolor contenido.
El corazón atravesado. En el centro de su pecho aparece un corazón traspasado por siete espadas, símbolo de los siete dolores de María. En algunas representaciones, este elemento se sustituye por una sola daga, en alusión a la profecía de Simeón: “Y a ti misma una espada te atravesará el alma”(Lucas 2:25-35).
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Otros elementos. Puede llevar un velo largo cubriendo su cabeza y sostener un pañuelo blanco entre las manos, reforzando su imagen de madre doliente.
A lo largo de los siglos, esculturas, pinturas, grabados y retablos han reproducido esta imagen, consolidando su presencia en templos y espacios domésticos.
Los siete dolores de la Virgen
La devoción a los siete dolores surgió en el siglo XIII con la Orden de los Siervos de María y fue reconocida oficialmente por la Iglesia católica siglos después. Se basa en episodios evangélicos que narran los momentos más dolorosos en la vida de María:
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- La profecía de Simeón
- La huida a Egipto
- La pérdida del niño Jesús en el templo
- El encuentro con Jesús camino al Calvario
- La crucifixión y muerte de Jesús
- El descendimiento de la cruz
- La sepultura de Jesús
Cada uno de estos momentos es recordado mediante prácticas como el rosario de los Siete Dolores, que continúa vigente en comunidades parroquiales y grupos laicos.
Una celebración comunitaria
En diversas regiones de México —como Puebla, Oaxaca, Guanajuato o Tlaxcala— la devoción a La Dolorosa se manifiesta a través de la celebración de misas, mayordomías y procesiones, así como en expresiones artísticas que van desde textiles hasta esculturas en papel maché.
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Oaxaca y Guanajuato comparten la tradición de colocar altares en casas, calles y espacios públicos el viernes previo al Domingo de Ramos, día dedicado a la veneración de la Virgen de los Dolores. Comunidades oaxaqueñas como Ejutla de Crespo, Nochixtlán y Xoxocotlán destacan por sus tradiciones que van desde los rosarios, visita de templos y velaciones, siendo Nochixtlán la comunidad con la celebración más antigua, pues su mayordomía de Viernes de Dolores data de hace más de cien años y se mantiene hasta la fecha.
Más allá de los espacios litúrgicos, su imagen ha sido resignificada en contextos contemporáneos, como altares en memoria de víctimas de violencia, desaparición o feminicidio. La figura de una madre doliente continúa siendo un símbolo poderoso de resistencia, memoria y humanidad.
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Así, la Virgen de los Dolores no solo ocupa un lugar central en la Semana Santa, sino que se mantiene como una imagen vigente que conecta el dolor individual con una experiencia colectiva de fe y significado.
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