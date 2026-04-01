Qué es el Viernes de Dolores y por qué se celebra en México

Celebración de la Virgen de Dolores en Asunción Nochixtlán, Oaxaca (Soledad Victoria / Infobae México)

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El Viernes de Dolores, celebrado previo al Domingo de Ramos, es una fecha clave en la religiosidad católica mexicana. Su origen se remonta a Europa medieval, pero en México adquirió una dimensión comunitaria única a través de altares, procesiones y prácticas que vinculan el dolor con la esperanza.

La devoción a la también llamada Virgen Dolorosa surgió en Europa alrededor del siglo XIII, impulsada por la Orden de los Siervos de María, quienes promovieron la meditación de los llamados Siete Dolores de María. Con la llegada de los evangelizadores al continente americano —franciscanos, dominicos y agustinos— esta devoción fue introducida en el territorio novohispano. Su rápida adopción no fue casual: la imagen de una madre que sufre por su hijo encontró eco en las cosmovisiones indígenas, donde el dolor, la pérdida y el duelo ya tenían un profundo significado ritual y comunitario.

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En México, el Viernes de Dolores se consolidó como una tradición que mezcla elementos litúrgicos con expresiones culturales propias, dando lugar a una forma de fe profundamente arraigada en lo cotidiano.

La Virgen Dolorosa y su significado

La Dolorosa se representa con túnicas negras o moradas, colores asociados al luto y a la penitencia durante la Cuaresma (Wikimedia Commons/ Rodelar)

La Virgen de los Dolores es una de las representaciones más simbólicas de la Virgen María dentro del catolicismo. Esta imagen encarna el dolor de una madre que presencia el sufrimiento y la muerte de su hijo, convirtiéndose en un referente espiritual para quienes atraviesan experiencias de pérdida o duelo.

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Su iconografía es profundamente significativa. Suele representarse con el rostro inclinado y lágrimas visibles, vestida de negro o morado —colores asociados al luto y la penitencia— y con un corazón atravesado por espadas. Estas espadas simbolizan los llamados Siete Dolores, episodios narrados en los Evangelios que reflejan los momentos más dolorosos en la vida de María, desde la profecía de Simeón hasta la sepultura de Jesucristo.

El rosario de los Siete Dolores es una forma de oración que recuerda momentos clave del sufrimiento de María, mantenida por comunidades y cofradías. Créditos: Cuarto Oscuro

Más allá de su representación artística, esta advocación tiene un significado espiritual profundo: es una figura de acompañamiento en el sufrimiento humano. Su dolor no es visto como desesperanza, sino como un camino de fe, resistencia y esperanza, que invita a las y los creyentes a encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles.

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Altares, comunidad y memoria: así se vive el Viernes de Dolores

Una de las manifestaciones más representativas de esta fecha es la instalación de altares dedicados a esta imagen en distintos puntos del país, principalmente en estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato o Tlaxcala, donde esta celebración ocupa un lugar central en el marco de la Semana Santa.

En hogares, templos y espacios públicos, se colocan imágenes de la Dolorosa acompañadas de flores, velas, papel picado y elementos simbólicos como aguas frescas y semillas germinadas, que representan la vida, la esperanza y el consuelo en medio del sufrimiento.

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En algunos lugares existe la tradición de regalar aguas frescas a quienes visiten los altares u ofrezcan rezos en las capillas dedicadas a esta imagen.

Altar en honor a la Virgen de Dolores en Oaxaca, una de las entidades que enmarca esta celebración en la Semana Santa. (Cortesía Soledad Victoria Cruz)

En comunidades como Asunción Nochixtlán, en Oaxaca, esta celebración adquiere una dimensión colectiva. Procesiones, viacrucis y sistemas de mayordomía fortalecen los vínculos sociales y refuerzan la identidad comunitaria. La Virgen Dolorosa no es sólo una figura de devoción, sino un punto de encuentro donde convergen la historia, la fe y la vida cotidiana.

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Más allá de lo ritual, el Viernes de Dolores no sólo remite a una tradición religiosa: en un país atravesado por múltiples formas de dolor social, sigue siendo un espacio simbólico donde las comunidades encuentran consuelo, nombran sus pérdidas y transforman el sufrimiento en memoria y esperanza compartida.