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Sofía Aragón defiende a Fátima Bosch tras ataques de Lupita Jones y Andrea Meza: “No solo es bonita”

La ex Miss México aseguró que toda crítica constructiva debe hacer en privado tras las ‘funas’ en redes de sus colegas contra la actual reina

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Sofía Aragón
Sofía Aragón defiende a Fátima Bosch tras ataques de Lupita Jones y Andrea Meza: “No solo es bonita” REUTERS/Elijah Nouvelage

La ex Miss México, Sofía Aragón, respaldó públicamente a Fátima Bosch luego de que Lupita Jones y Andrea Meza cuestionaron a la actual Miss Universo 2025 por sus declaraciones sobre los certámenes de belleza.

Un respaldo público en medio de la polémica

La controversia entre ex reinas de belleza mexicanas se intensificó durante los últimos días de marzo de 2026, después de que Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, expresara en un foro en El Salvador que no recomendaría a otras mujeres inscribirse en concursos de belleza.

Las palabras de Bosch fueron interpretadas como una crítica al legado de las anteriores representantes y al propio certamen.

La reacción de Lupita Jones, Miss Universo 1991 y exdirectora nacional del concurso, no tardó en llegar. Jones señaló que los comentarios de Bosch afectaban la imagen y el trabajo de las representantes anteriores y futuras.

Por su parte, Andrea Meza, Miss Universo 2020, se deslindó posteriormente del enfrentamiento y aclaró que no pretendía atacar ni ofender a Bosch, aunque en un inicio ambas fueron asociadas como críticas de la actual reina.

Composición con Fátima Bosch con corona y micrófono en el centro, y recortes circulares de Andrea Meza sonriendo y Lupita Jones gesticulando
La ex Miss México aseguró que toda crítica constructiva debe hacer en privado tras las ‘funas’ en redes de sus colegas contra la actual reina (Cortesía: Henry Flores / RS)

Sofía Aragón: “No solo es bonita”

En medio de este escenario, Sofía Aragón, quien ostentó el título de Miss México 2019, decidió hacer pública su postura a través de sus redes sociales. Aragón afirmó: 

“No soy quién para juzgar ni las palabras de Lupita ni las de Andrea; no estuve ahí y no conozco exactamente qué sucedió. Lo único que puedo decir es que, desde que Fátima ganó la corona, ha estado demostrando el excelentísimo trabajo que hace como Miss Universo”.

Aragón subrayó que el papel de una reina de belleza va más allá de la apariencia física. 

“El trabajo de una Miss Universo no es ser la más bonita o la de la mejor pasarela o la que tenga el mejor cuerpo, es conectar con la gente, generar un mensaje que impacte y tener la dulzura y también la inteligencia emocional para saber lidiar con diferentes situaciones”, puntualizó la ex reina mexicana en su mensaje.

La ex Miss México también destacó que Fátima Bosch ha demostrado una “chispa especial” y una capacidad notable para conectar con la audiencia, cualidades que considera fundamentales en el rol de Miss Universo. Esta opinión ha sido respaldada por seguidores en diversas plataformas digitales.

Sofía Aragón denunció que ha recibido amenazas en redes sociales.
Sofía Aragón: “No solo es bonita” (@sofaragon, @missuniverse, Instagram)

Contexto del conflicto

El conflicto se originó después de que Bosch manifestara públicamente su desacuerdo con la naturaleza de los certámenes de belleza. La declaración de Bosch fue percibida por parte de la comunidad de ex reinas y seguidores como un desdén hacia la plataforma que la había coronado meses antes.

La situación escaló cuando Lupita Jones respondió de manera directa a las declaraciones de Bosch, señalando que sus palabras podían desacreditar el esfuerzo y la trayectoria de quienes han representado a México en el concurso internacional. 

Andrea Meza se distanció de la postura de Jones, expresando su respeto por Bosch y deseándole éxito en su gestión.

Reacciones en redes sociales y consecuencias

La controversia provocó una división visible entre los clubes de fans de las tres figuras. En medio de la discusión, Fátima Bosch optó por dejar de seguir en redes sociales tanto a Jones como a Meza. Ante la presión y los comentarios negativos, Bosch publicó un mensaje en el que expuso: “A todo mundo le caes bien… hasta que les ganas”, frase que generó amplia resonancia en la comunidad digital.

En su mensaje, Sofía Aragón hizo hincapié en la importancia de la solidaridad entre mujeres. “Si tenemos alguna crítica constructiva que hacer, lo hagamos en privado, lo hagamos del tú a tú, no de manera pública. Las Miss Universo que ya pasaron por ahí, que tienen la experiencia, deberían compartir sus herramientas de manera cercana”, afirmó.

Aragón concluyó su pronunciamiento llamando a la unidad: “Todas somos mujeres, todas somos mexicanas y sí depende de nosotras demostrarle al mundo que estamos más unidas que separadas”.

Por qué Lupita Jones y Andrea Meza ‘odian’ a Fátima Bosch: nueva historia invocando a Ximena Navarrete genera caos (Instagram/fatimaboschfdz/ lupjones)
Por qué Lupita Jones y Andrea Meza ‘odian’ a Fátima Bosch: nueva historia invocando a Ximena Navarrete genera caos (Instagram/fatimaboschfdz/ lupjones)

Las claves de la postura de Sofía Aragón

A través de sus declaraciones, Sofía Aragón enfatizó los siguientes puntos:

  • No se considera autoridad para juzgar a ninguna de las partes involucradas.
  • Reconoce el trabajo de Fátima Bosch como Miss Universo, destacando su conexión con el público y su fortaleza emocional.
  • Recalca que el rol de Miss Universo trasciende la belleza física.
  • Llama a la unión y al apoyo entre mujeres, sugiriendo que las críticas deben realizarse en espacios privados y no en foros públicos.

La discusión sobre el papel y el impacto de los certámenes de belleza en México permanece abierta, con una atención especial en la gestión pública y digital de las reinas actuales y anteriores. Las redes sociales continúan siendo el principal escenario de debate y apoyo en torno a Fátima Bosch y sus colegas.

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