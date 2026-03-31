México

Sheinbaum confía en llegar a acuerdo con empresa Vulcan tras clasificar puerto como área natural protegida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la nueva ley de Estados Unidos contra expropiaciones afecte a México

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Crédito: (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal busca consolidar un acuerdo con la empresa estadounidense Vulcan Materials para resolver el conflicto en torno a la mina Calica, ubicada en Quintana Roo.

Esto, luego de que el terreno fuera declarado Área Natural Protegida (ANP) y en medio de los recientes movimientos legislativos en Estados Unidos.

Ley en EEUU no tendrá impacto en México

La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley impulsada por el congresista August Pfluger destinada a proteger los activos de compañías estadounidenses en el extranjero. La iniciativa, que logró un respaldo bipartidista con 247 votos a favor y 164 en contra, prevé represalias comerciales contra gobiernos que confisquen bienes de manera ilegal.

Los impulsores del proyecto señalaron directamente el caso del puerto de Vulcan Materials —clausurado por el gobierno mexicano en 2022— calificándolo como una violación al T-MEC. Sin embargo, ante el posible avance de esta ley en el Senado estadounidense, Sheinbaum Pardo descartó que la legislación vaya a tener repercusiones para México.

“No tendría ningún impacto porque no hubo expropiación, esta ley no tiene impacto (...) ahí claramente dice en caso de expropiaciones. En el caso de la empresa Vulcan de la mina Calica, no hay expropiación; lo que hubo fue un decreto de Área Natural Protegida”, sentenció la mandataria.

Protección a la selva y vías de solución

Sheinbaum explicó que la declaratoria ambiental en la zona fue una medida necesaria debido a que “hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó para la explotación de esta mina”, subrayando que se trata de una región de selva que el Estado tenía la obligación de proteger.

Debido al decreto de ANP, la empresa interpuso un arbitraje internacional que mantiene activa una controversia legal. No obstante, la presidenta informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía y el gobierno de Quintana Roo mantienen mesas de diálogo con la compañía para alcanzar una solución conjunta.

¿En qué consistiría el acuerdo? De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, las bases para destrabar el conflicto se centran en la protección del territorio actual, pero abriendo la puerta a otras alternativas operativas para la empresa:

“Ya no se podría explotar en el Área Natural Protegida, hay algunas minas que están en otros lados que Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación o algún otro mecanismo para que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”.

Finalmente, Sheinbaum Pardo puntualizó que las conversaciones continúan para buscar una salida pactada, pero advirtió que, de no lograrse, “siempre están los mecanismos jurídicos buscando que se pueda llegar a un acuerdo que no impacte gravemente al medio ambiente”.

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