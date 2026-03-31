Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de marzo: activan marcha de seguridad en STC por lluvia

Metro CDMX

Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.

Metro CDMX

Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 8, 9, 12 A y B, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones.

Metrobús CDMX

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El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) informó que, por la lluvia registrada en diversos puntos de la Ciudad de México, se aplica marcha de seguridad en toda la red.

Esta medida implica que los trenes circulan a menor velocidad para brindar mayor seguridad a los usuarios. Las autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar posibles retrasos en los trayectos habituales.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 31 de marzo de 2026.