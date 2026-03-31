Jenaro Villamil responde si hubo regaño de Sheinbaum tras error en Infodemia por la mujer que se asoleó en Palacio Nacional

El episodio ganó notoriedad luego de que imágenes tomadas desde el Zócalo mostraran a una mujer recostada al sol en uno de los balcones del recinto, lo que originó cuestionamientos sobre el uso de espacios en un edificio emblemático del gobierno federal. (Infobae-Itzallana)

El titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, aseguró que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no le aplicó ningún regaño tras el error cometido por Infodemia, la plataforma de verificación informativa, que inicialmente negó que la mujer captada tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional fuera real y la atribuyó a inteligencia artificial.

Tras la confirmación oficial presentada el 30 de marzo, Infodemia emitió una rectificación y ofreció una disculpa pública a sus lectores, al admitir que la información difundida previamente en redes sociales era verídica:

“Por esta razón, Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”.

Jenaro Villamil, titular del SPR. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Villamil defendió que la rectificación fue realizada en cuanto dispusieron de datos confirmados, y agregó que “eso se hace en el periodismo todo el tiempo”, justificando que este tipo de correcciones forman parte del manejo responsable de la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la mujer que fue captada tomando el sol en Palacio Nacional fue sancionada.

De acuerdo con lo declarado por Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo”, la autenticidad del video fue certificada y la persona involucrada ya recibió una sanción administrativa, pese a que “no está prohibido per se” asolearse en una ventana de Palacio Nacional.

Inicialmente, el área correspondiente negó que alguien hubiese estado presente en esa ventana el día del incidente, pero posteriormente el caso fue revisado y se confirmó que sí hubo una persona sentada ese día, según la información oficial publicada.

¿Quién es la mujer que fue captada asoleándose en Palacio Nacional?

El episodio viral del “asoleo en Palacio” tiene protagonista identificada. (Ifobae/Redes Sociales)

La circulación de imágenes que muestran a una mujer en un balcón ha generado una ola de especulaciones en redes sociales y medios digitales. Diversos usuarios han señalado que la persona sería Florencia Melany Franco Fernández, quien ocupa el cargo de directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dentro del equipo del subsecretario Edgar Amador.

Varios perfiles, entre ellos el usuario Vampipe, han difundido esta versión, que también ha sido replicada por distintos portales informativos. Según estas publicaciones, Franco Fernández estaría casada con el exsubsecretario Gabriel Yorio, lo que ha añadido interés sobre el caso en círculos políticos y administrativos.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una confirmación oficial sobre la identidad de la mujer que aparece en las imágenes. La ausencia de un pronunciamiento formal mantiene la información en el terreno de la especulación, pese a la insistencia de algunos sectores en darla por cierta.