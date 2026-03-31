México

Jenaro Villamil responde si hubo regaño de Sheinbaum tras error en Infodemia por la mujer que se asoleó en Palacio Nacional

El titular del Sistema Público de Radiodifusión fue cuestionado por la reciente controversia

Guardar
El episodio ganó notoriedad luego de que imágenes tomadas desde el Zócalo mostraran a una mujer recostada al sol en uno de los balcones del recinto, lo que originó cuestionamientos sobre el uso de espacios en un edificio emblemático del gobierno federal. (Infobae-Itzallana)
El episodio ganó notoriedad luego de que imágenes tomadas desde el Zócalo mostraran a una mujer recostada al sol en uno de los balcones del recinto, lo que originó cuestionamientos sobre el uso de espacios en un edificio emblemático del gobierno federal. (Infobae-Itzallana)

El titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, aseguró que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no le aplicó ningún regaño tras el error cometido por Infodemia, la plataforma de verificación informativa, que inicialmente negó que la mujer captada tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional fuera real y la atribuyó a inteligencia artificial.

Tras la confirmación oficial presentada el 30 de marzo, Infodemia emitió una rectificación y ofreció una disculpa pública a sus lectores, al admitir que la información difundida previamente en redes sociales era verídica:

Por esta razón, Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Jenaro Villamil, titular del SPR. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Villamil defendió que la rectificación fue realizada en cuanto dispusieron de datos confirmados, y agregó que “eso se hace en el periodismo todo el tiempo”, justificando que este tipo de correcciones forman parte del manejo responsable de la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la mujer que fue captada tomando el sol en Palacio Nacional fue sancionada.

De acuerdo con lo declarado por Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo”, la autenticidad del video fue certificada y la persona involucrada ya recibió una sanción administrativa, pese a que “no está prohibido per se” asolearse en una ventana de Palacio Nacional.

Inicialmente, el área correspondiente negó que alguien hubiese estado presente en esa ventana el día del incidente, pero posteriormente el caso fue revisado y se confirmó que sí hubo una persona sentada ese día, según la información oficial publicada.

¿Quién es la mujer que fue captada asoleándose en Palacio Nacional?

El episodio viral del “asoleo en Palacio” tiene protagonista identificada. (Ifobae/Redes Sociales)

La circulación de imágenes que muestran a una mujer en un balcón ha generado una ola de especulaciones en redes sociales y medios digitales. Diversos usuarios han señalado que la persona sería Florencia Melany Franco Fernández, quien ocupa el cargo de directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dentro del equipo del subsecretario Edgar Amador.

Varios perfiles, entre ellos el usuario Vampipe, han difundido esta versión, que también ha sido replicada por distintos portales informativos. Según estas publicaciones, Franco Fernández estaría casada con el exsubsecretario Gabriel Yorio, lo que ha añadido interés sobre el caso en círculos políticos y administrativos.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una confirmación oficial sobre la identidad de la mujer que aparece en las imágenes. La ausencia de un pronunciamiento formal mantiene la información en el terreno de la especulación, pese a la insistencia de algunos sectores en darla por cierta.

Temas Relacionados

Jenaro VillamilPalacio NacionalClaudia SheinbaumInfodemiaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Entre los fallecidos se encuentra el subdirector operativo de la corporación

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Línea A Metro CDMX suspende servicio de Los Reyes - La Paz este 31 de marzo

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aseguró que personal técnico ya está trabajando para restablecer operaciones en todas las estaciones

Línea A Metro CDMX suspende servicio de Los Reyes - La Paz este 31 de marzo

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 31 de marzo

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 31 de marzo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo: se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo

El SMN prevé precipitaciones en distintos estados de la República, que estarán acompañadas por rachas de viento fuertes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo: se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo

Abandono animal en CU es real: Así puedes ayudar a rescatarlos

La presencia de perros, gatos y especies no nativas altera la fauna nativa en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA)

Abandono animal en CU es real: Así puedes ayudar a rescatarlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Ovidio Guzmán: la vez que trataron de asesinar al hijo de El Chapo en un famoso centro comercial de la CDMX

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

ENTRETENIMIENTO

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

De la Revolución a Wendy Guevara: La evolución de la visibilidad trans en México

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

DEPORTES

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: el rival de México en el Mundial 2026 se definirá en penales

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: el rival de México en el Mundial 2026 se definirá en penales

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans