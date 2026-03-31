Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

no es la primera vez que se ve a José Ramón López Beltrán llevando una vida de lujos, contradiciendo por completo la postura de su padre, quien defendió la austeridad todos los días de su gobierno. (IG carolyn121212)

Una vez más, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está envuelto en una polémica luego de ser captado disfrutando de un lujoso hotel en Cozumel.

En redes sociales circuló un video en donde se ve al hijo mayor del exmandatario disfrutando junto a su familia en la piscina del Hotel Presidente, un exclusivo lugar ubicado en Cozumel, Quintana Roo.

En el video se aprecia al primogénito de AMLO dentro de la piscina junto con uno de sus hijos, disfrutando seguramente del inicio de las vacaciones de Semana Santa.

También se apreciaba la presencia de Carolyn Adamas, esposa de José Ramón, quien se encontraba descansando en uno de los camastros del lugar.

El hecho trascendió sobre todo porque no es la primera vez que se ve a José Ramón López Beltrán llevando una vida de lujos, contradiciendo por completo la postura de su padre, quien defendió la austeridad todos los días de su gobierno.

En redes sociales circuló un video en donde se ve al hijo mayor del exmandatario disfrutando del Hotel Presidente, en Cozumel, Quintana Roo. (X: @jorgegogdl)

¿Cuáles han sido las polémicas de José Ramón López Beltrán?

Actualmente, el primogénito de Andrés Manuel López Obrador no es un funcionario público, contrario a su hermano Andrés López Beltrán, quien actualmente es secretario de Organización del Comité Ejecutivo de Morena.

Según lo que ha informado, él es empresario y no tiene nada que ver con la política mexicana, no obstante, dado su parentesco con el expresidente y que no se le conoce un trabajo específico, sus viajes lujosos se han vuelto parte de la conversación pública desde hace mucho tiempo.

Anteriormente ya había sido señalado por usar vehículos caros como una camioneta Cadillac Escalade, la cual tiene un valor superior a los tres millones de pesos. De igual manera, se le ha visto con marcas reconocidas y lujosas como Mercedes-Benz.

En otro momento, fue visto portando artículos de marcas exclusivas, como cuando se le captó usando un calzado Gucci valuado en más de 16 mil pesos, así como tenis Balenciaga de casi 22 mil.

En otro momento, fue visto portando artículos de marcas exclusivas, como cuando se le captó usando un calzado Gucci valuado en más de 16 mil pesos, así como tenis Balenciaga de casi 22 mil. (Facebook: City Reynosa)

Recientemente fue captado saliendo de una tienda Loro Piana, de donde salió con bolsas de compra. Se trata de una de las tiendas más exclusivas en el ámbito internacional.

No solo eso, los viajes y hospedajes de lujo han destacado también, pues se le ha visto en destinos exclusivos como la Fórmula 1, en lugares privilegiados. También se le ha visto vacacionando en lugares exclusivos de la Rivera Maya, además del de esta ocasión.

Por su parte, el hijo del expresidente ha reiterado en más de una ocasión que no es funcionario público y que, como todos, “trabaja y disfruta de su familia cuando se puede”, sin embargo, las especulaciones sobre a qué se dedica y cómo puede costear una vida con esos lujos, permanecen en el centro de la conversación.