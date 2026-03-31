¡Es hoy! CFE suspende servicio eléctrico en esta región de México

Envían al Congreso de la Unión reforma para aliviar deudas eléctricas de gobiernos locales. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para este martes 31 de marzo, varias comunidades de Huehuetán, Chiapas, quedarán sin servicio de energía por al menos siete horas, según lo informado en un comunicado la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde las 9 de la mañana a las 16:00 horas, la CFE ejecutará una suspensión temporal del suministro eléctrico con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio en esas zonas.

La CFE regularmente realiza trabajos de mantenimiento y revisión por lo que suspende el servicio de energía a distintas zonas del país, en este caso, los trabajos de mantenimiento afectarán a los habitantes de Huehuetán, Chiapas.

La medida responde a la necesidad de llevar a cabo trabajos de mejora en la red eléctrica, enfocados en fortalecer el servicio para los habitantes de la región.

Las comunidades que experimentarán la suspensión eléctrica durante ese lapso son:

Cuyamiapa

El Carmen

Tepehuitz

Nejapa

Santa Cecilia

El Tívoli

Huehuetán Estación

5 de Febrero

San José El Amate

Bremen

La Lima

El Cairo

Huehuetán Pueblo

Ejido Guadalupe

Nueva Granada

El objetivo de la suspensión es permitir que el personal especializado de la CFE lleve a cabo labores de mantenimiento, revisión y actualización de la infraestructura eléctrica.

De acuerdo a la información proporcionada por la CFE, estas acciones buscan asegurar la integridad de los trabajadores y de la población, evitando riesgos durante la manipulación de equipos y líneas energizadas.

Durante la jornada de trabajo, se prevé intervenir distintos puntos de la red, realizar inspecciones técnicas y ejecutar acciones correctivas en componentes que presenten desgaste o requieran modernización.

Estas acciones buscan asegurar la integridad de los trabajadores y de la población, evitando riesgos durante la manipulación de equipos y líneas energizadas.. Crédito: CFE

Medidas de precaución ante la suspensión de energía

La CFE solicitó a los usuarios de las comunidades involucradas, tomar las previsiones necesarias ante la suspensión programada, resguardando equipos eléctricos y desconectando aparatos sensibles antes del inicio del corte.

Al concluir las labores y verificar las condiciones de seguridad, el suministro eléctrico será restablecido de manera gradual en cada zona.

El canal oficial para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con la suspensión del servicio y demás temas de energía eléctrica es el número 071, disponible para la atención de los usuarios.

A través de un comunicado, la CFE reiteró su agradecimiento por la confianza y comprensión de la población de Huehuetán ante la necesaria interrupción temporal del servicio como parte de los trabajos de mejora.

Finalmente el organismo reiteró que los canales de comunicación se mantienen abiertos para cualquier eventualidad o requerimiento que surja como resultado de esta suspensión de energía.